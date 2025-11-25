למרות הריבאונד בוול סטריט: מגמת יציבות באירופה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:10

אירופה

הבורסות באירופה נפתחו ללא שינוי רב, על אף העליות החדות בוול סטריט אמש. מדד הדאקס יורד כעת בכ-0.1%, בעוד הפוטסי והקאק מתקדמים שניהם בכ-0.1%.

אסיה

באסיה, הבורסות נסחרו הבוקר בעליות, אם כי אלו מתונות יחסית לאלו שנרשמו בוול סטריט אתמול. הניקיי עלה בכ-0.1%, ההנג סנג מטפס בכ-0.8%, בורסת שנגחאי מתקדמת בכ-0.9% והקוספי הוסיף לערכו כ-0.3%.

וול סטריט

וול סטריט התאוששה אתמול באופן ניכר מהירידות שנרשמו בשבוע שעבר, וננעלה אתמול בעליות שערים חדות. מדד הנאסד"ק קפץ בכ-2.7%, וסיכם את היום החזק ביותר שלו מאז אמצע מאי; ה-S&P 500 הוסיף לערכו כ-1.5% והדאו ג'ונס התקדם בכ-0.6%. החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים הבוקר בירידות קלות.

ההתאוששות אתמול הגיעה, בין היתר, לאחר שהשווקים קיבלו איתות נוסף לכך שהפדרל ריזרב עשוי להוריד ריבית בפעם השלישית ברציפות, בהחלטה הקרובה בדצמבר (ראו הרחבה תחת סעיף 4).

את העליות הובילו מניות הטכנולוגיה הגדולות - אלו שספגו את עיקר הלחצים לאחרונה, בשל החששות מפני הערכות שווי קיצוניות והתפתחות בועה בתחום ה-AI. אלפאבית (גוגל) בלטה לחיוב במיוחד וזינקה במעל 6% לשיא כל הזמנים, על רקע אופטימיות של המשקיעים סביב מודל ה-AI שחשפה בשבוע שעבר, ג'מיני 3 . כך, המניה השלימה עלייה של יותר מ-10% בחמשת ימי המסחר האחרונים. גם אנבידיה , מטא , אפל , אמזון , AMD ו פלנטיר בלטו לחיוב, לצד מניות נוספות בתחום ה-AI.

מניית חברת השבבים ברודקום זינקה אתמול במעל 11%, כאמור, לצד חברות נוספות בתחום הטכנולוגיה הקשורות במסחר ה-AI. עם זאת, החברה באופן ספציפי גם קשורה לאלפאבית, שמובילה את השוק בימים האחרונים. ב-CNBC ציינו כי ברודקום היא ספקית מרכזית של שבבי ASIC לגוגל. ברודקום מסייעת בעיצוב ובייצור יחידות הטנזור (TPU) של גוגל - שבבי AI ייעודיים לצורך התשתיות הפנימיות של החברה. יחידות הטנזור של גוגל נחשבות למתחרות למעבדים הגרפיים של אנבידיה בגזרת כוח מחשוב ה-AI.

ישנם אנליסטים שרואים גם צדדים מעט פחות חיוביים בזינוק של אלפאבית. בן ריצס, אנליסט בחברת Melius Research אמר ל-CNBC כי "חלק מהמשקיעים מבועתים מהאפשרית אלפאבית תנצח במלחמת ה-AI, כתוצאה משיפורים ענקיים במודל ה-AI שלה, ג'מיני, ומהטבות מתמשכות מצד שבב ה-TPU המותאם־אישית שלה. ניצחון של גוגל למעשה יפגע במספר מניות שאנו מסקרים - אז היכונו לתנודתיות".

מליסה בראון, מנהלת מחקר השקעות ב-SimCorp, אמרה ל-CNBC אתמול כי "זה נהדר עבור אלפאבית ועבור המשקיעים בה, אך תמיד מדאיג אותי כשיש מניה אחת שמובילה את השוק גבוה יותר. אנחנו לא בהכרח מסתכלים על שיפור רוחבי בשוק. זה פשוט לא נראה לי כמו כוח בר־קיימא שיכול להניע את השוק גבוה יותר במהלך הימים הקרובים".

במבט קדימה, לוול סטריט יש מספר אתגרים לצלוח השבוע, ובהחלט ייתכן שנראה תנודתיות נוספת. נפחי המסחר צפויים ללכת ולהידלדל בימים הקרובים, לקראת חג ההודיה שיחול ביום חמישי (לא יתנהל מסחר), כאשר בדרך יפורסמו מספר נתונים מרכזיים שישפכו אור על מצבה של הכלכלה האמריקאית - ביניהם דוח התעסוקה של ADP, מדד המחירים ליצרן, המכירות הקמעונאיות וסקר אמון הצרכנים של CB.

בראון ציינה כי כל נתון שעלול לאותת על "סביבה של סטגפלציה" (שילוב של מיתון ועלייה באינפלציה), עלול להניע כלפי מטה את השוק. "ייתכן שהשווקים ימשיכו להיות בסדר, אבל כשהסנטימנט כל כך שלילי, ההשפעה של חדשות רעות נוטה להיות מועצמת. כשמוסיפים לכך את סביבת נפחי המסחר הנמוכים, אני חושבת שחדשות רעות מכל סוג עלולות להביא להשפעה כפולה ומכופלת".

מנגד, ישנם גם אנליסטים שמאמינים שהסנטימנט השלילי בשווקים נרגע לעת עתה, וכי ישנה בכל זאת אפשרות לראלי של סוף־שנה. מייקל רומאנו מבנק ההשקעות UBS אמר לבלומברג כי "לראייתנו, מגמת ה-derisking (ניקוי הפורטפוליו מסיכונים) מאחורינו לעת עתה", במיוחד לנוכח הציפיות ההולכות וגוברות להורדת ריבית מצד הפדרל ריזרב בדצמבר. כריס מרפי מחברת הפיננסים Susquehanna נקט בגישה דומה, ואמר לבלומברג: "אני מאמין שהשילוב של אתחול מחדש של שוק המניות והסיכויים המוגברים להורדת ריבית בדצמבר הקפיץ את שוק המניות מעלה, והחזיר לשולחן את האפשרות לראלי של סוף־שנה".

שוקי החוב הגלובליים

בארה"ב, על רקע העלייה בציפיות להורדת ריבית בדצמבר (ראו הרחבה תחת סעיף 4), תשואות האג"ח הממשלתיות ירדו. התשואה לעשר שנים ירדה במעל 2 נקודות בסיס לרמה של 4.038% והתשואה לשנתיים ירדה במעל נקודת בסיס אחת לרמה של 3.5%.

מאקרו בארה"ב, דברים שאמר אתמול מושל הפד כריסטופר וואלר לרשת פוקס, הקפיצו את ההסתברות שמתמחרים בשווקים להורדת ריבית של הפדרל ריזרב בדצמבר לכ-80%. וואלר ציין כי הוא תומך בהורדת ריבית נוספת בדצמבר. "הדאגה שלי היא בעיקר שוק העבודה, מבחינת המנדט הכפול שלנו. אז אני תומך בהורדת ריבית בפגישה הבאה. ייתכן שנראה גישה שהיא יותר 'מפגישה־לפגישה' ברגע שנגיע לינואר". וואלר ציין כי הנתונים האחרונים מצביעים על כך ששוק העבודה נותר חלש, אם כי הוא הוסיף שגל של נתונים חדשים שעוכבו, בשל השבתת הממשל האמריקאי שהגיעה לסיומה, עלול להפוך את ההחלטה של ינואר ל"קצת מסובכת יותר". "אם לפתע נראה ריבאונד באינפלציה או בשוק העבודה, או התרוממות של הכלכלה, אז זה עלול להצית חששות", אמר וואלר. "אני עדיין לא חושב שהמגמה בשוק העבודה הולכת להשתנות בטווח של בין 6-8 שבועות". בצהרי היום, צפויים להתפרסם בארה"ב מדד המחירים ליצרן, מדד התעסוקה של ADP והמכירות הקמעונאיות.

שוקי הסחורות והמטבעות

על רקע הסיכויים לסיום מלחמת רוסיה־אוקראינה (שפרצה לפני יותר משלוש שנים וחצי), מחיר הנפט נחלש. חבית נפט מסוג ברנט נסחרת הבוקר בכ-62.4 דולר, בעוד חבית נפט מסוג אמריקאי נסחרת בכ-58.5 דולר. בבלומברג ציינו שחודש נובמבר הוא חודש רביעי ברציפות של ירידות מחיר בנפט, גם בשל תפוקה מוגברת בעולם.

מחיר הזהב קפץ אתמול במעל 1%, על רקע ההתגברות בציפיות להורדת ריבית של הפדרל ריזרב בדצמבר. נכון להבוקר, מחיר הזהב עומד על כ-4,140 דולר לאונקיה.

הביטקוין, שצנח בשבועות האחרונים, התאושש גם הוא אתמול ונסחר הבוקר סביב 87 אלף דולר. זאת, לעומת כ-124 אלף דולר בשיא שהיה רק בתחילת חודש אוקטובר.