הרקולס ממנה את אלה תמר אדהנן למנהלת הפעילות הישראלית

קרן האשראי הרקולס קפיטל (Hercules Capital) המנוהלת מבוסטון, מגדילה את השקעותיה בישראל וממנה את אלה תמר אדהנן למנהלת הפעילות המקומית. אדהנן שימשה כבנקאית בכירה בבנק SVB, שקרס ונמכר לפירסט סיטיזנס בנק, שם היא ניהלה עסקאות מול חברות ישראליות וזרות. בעברה שימשה כמנהלת המחלקה הבינלאומית של SVB במדינות מתפתחות כמו הודו ואיחוד האמירויות, וכבנקאית בחדר המסחר של מורגן סטנלי. היא צפויה להקים משרד מקומי לקרן האשראי בשנה הבאה, ובינתיים מנהלת את פעילותה מניו יורק.

הרקולס פעילה בשוק האשראי הישראלי כבר כעשרים שנה - עם עסקאות הממוקדות בחברות טכנולוגיה, בהן אומריקס, קמדע, טיפלתי, סמפריס, ארניקס וארמיס. היא פעילה בשוק האשראי והחוב לחברות הייטק שנשלטו בעבר בידי SVB, וכיום פעילות בו שחקניות בולטות כמו קראוס, שנרכשה לפני כשנתיים על ידי בלקרוק, HSBC ששכרה את בכירי SVB לשעבר - דוד כהן וגדי בן-משה, לצד ויולה קרדיט (לשעבר פלנוס), קבוצת ליקווידיטי, ובנקים קמעונאיים כמו לאומיטק, בנק הפועלים, מזרחי ודיסקונט. לפי ההערכה, הרקולס, שמנוהלת על ידי סקוט בלושטיין, מעוניינת להעלות הילוך בעסקאות בישראל להכפיל את קווי האשראי שלה לחברות מקומיות.

הרקולס נסחרת בבורסת ניו יורק לפי שווי של 3.2 מיליארד דולר, לאחר שהמנייה ירדה בקרוב ל-13% מאז תחילת השנה, למרות גידול באשראי הזמין להשקעה ועליית דירוג אשראי מצד מודי'ס. החברה דיווחה על עלייה בהכנסות מהשקעות של 10.3% ברבעון השלישי ביחס לרבעון המקביל אשתקד ל-138.1 מיליון דולר, והתחייבויות אשראי ומניות חדשות בהיקף של 846.2 מיליון דולר ברבעון, עלייה של 96.5% משנה לשנה.