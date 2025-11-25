עם ישראל חגג בתשרי – והפיגורים בהחזרי המשכנתאות זינקו

היקפי הפיגורים בהחזרי המשכנתאות גדל בכ-5% תוך חודש והגיע ל-4.33 מיליארד שקל בחודש שעבר, כך עולה מנתוני בנק ישראל. אמנם מדובר באחוז מזערי מכלל חובות לווי המשכנתאות, אך מצד שני מאז פרוץ המלחמה נוספו לציבור המתקשים לעמוד בהחזרי המשכנתאות אלפי משפחות.

כשבוחנים את נתוני הפיגורים מגלים, כי בשנה האחרונה לבד, היקפם עלה ב-28%, מתוכן, כאמור, 5% רק בחודשי חגי תשרי. מאז פרוץ המלחמה זינק היקף הפיגורים ב-61%, וניכר כי המלחמה גרמה להרעה רבה במצב הלווים, ובכך הצטרפה לריביות הגבוהות שהוקפצו ע"י בנק ישראל ב-2022-23.

בסך הכל בחודש שעבר נלקחו משכנתאות בהיקף של 6.4 מיליארד שקל. מדובר במספר נמוך יחסית, אך כזה שמוסבר בחגי תשרי שנפלו על חודש זה והפחיתו במידה ניכרת את ימי העסקים באותו חודש.

ממוצע כלל המשכנתאות היה גבוה, אך לא חריג מהחודשים האחרונים והגיע ל-1.07 מיליארד שקל. המגזר שנטל את המשכנתאות הגבוהות ביותר היה משקיעי הנדל"ן שלקחו משכנתא ממוצעת של 1.29 מיליון שקל, רמה גבוהה אך לא חריגה לתקופה הנוכחית. רוכשי הדירות המסובסדות המוגרלות של דירה במחיר מופחת לקחו משכנתא ממוצעת של 752 אלף שקל, ואילו רוכשי דירות בשוק החופשי שאינם משקיעים לקחו משכנתא ממוצעת של 1.07 מיליון שקל - אף זו משכנתא גבוהה אך לא חריגה מהחודשים האחרונים.

שיעור החזר המשכנתא הממוצע מכלל ההכנסה החודשית הגיע לכ-30%, אך 46% מהמשכנתאות שנלקחו היו בשיעורים גבוהים יותר, כלומר כאלה שמעיקים יותר על משקי הבית שלקחו אותם.