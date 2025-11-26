הפרויקט השאפתני של דן בצפון ת"א מסתבך בגלל מחלוקת על 20 דירות

האם תוכנית מוסך דן, שבמסגרתה יפונה חניון אוטובוסים ברמת החייל לטובת הקמת 750 יחידות דיור, תתעכב עוד זמן רב - רק בשל רצון העירייה לקבל לידיה 20 יח"ד? התוכנית, שמקודמת משנת 2021 והופקדה לפני יותר משלוש שנים, עברה לאחרונה החלטה של ועדת הערר המחוזית. נראה היה כי תשים סוף לסחבת, אך "תפנית בעלילה" מצד העירייה עשויה להוסיף עוד זמן רב עד לאישורה.

התוכנית נמצאת על שטח של כ־38 דונם, שנמצא בבעלות משותפת של חברת אמד פיתוח נדל"ן והשקעות, חברת נהור (חברה בת של חברת דן) ועיריית ת"א יפו. היא כוללת את פינוי השטח, הקרוי "מוסך דן", שבו חניון אוטובוסים ותחנת דלק פעילים. במקומם מתוכנן לקום מתחם מגורים בן 750 יח"ד, עם שטחי מסחר, שטחים ציבוריים פתוחים ושטחים למבנים ולמוסדות ציבור. הבינוי יהיה בן 7 ל־19 קומות. מתוך 750 יחידות הדיור, 15% יהיו דירות בהישג יד.

להשאיר את השטח ציבורי

על פי החלטת העירייה בעת קידום התוכנית, בשל העובדה שהיא מחזיקה זכויות בקרקע, יועברו 20 יח"ד בתוכנית לבעלות אגף נכסי העירייה. במסגרת המהלך שטח בייעוד "דרך" יהפוך ל"קרקע למגורים". במהלך תקופת ההפקדה הוגשו לתוכנית 43 התנגדויות, בהן התנגדות אחת שנגעה לעניין זה - ובה נטען כי מאחר שמדובר בשטח בייעוד דרך - יש להשאירו כשטח ציבורי.

התוכנית, שקידומה החל למעשה עוד בשנת 2021 ואף לפני כן על ידי חברת דן, הגיעה עד לוועדת הערר המחוזית לתכנון ובנייה, בעקבות שני עררים של תושבי העיר. מרבית טענותיהם נדחו, אך ועדת הערר קבעה כי לא היה מקום להקצות זכויות סחירות לעירייה בתוכנית, וכי נפל פגם בהקצאת קרקע ליחידות דיור לעירייה, במסגרת ביטול ייעוד הדרך. הלכה למעשה ועדת הערר קבעה כי לא ניתן להצדיק את הקצאת הזכויות הסחירות לעירייה במסגרת התוכנית, וביטלה את המהלך.

עו''ד ליאור שפירא, יו''ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ת''א / צילום: רמי זרנגר

ביטול הסכמות שבבסיס האיחוד והחלוקה

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה נדרשה לדון בתוצאות הערר המדובר, והצוות המקצועי של הוועדה המליץ לעירייה שלא לוותר על אותן 20 יחידות דיור: "לאור העובדה שמשמעות ההחלטה, בין היתר, היא כי בוטל שיוכם של שטחים סחירים, שיועדו עבור העירייה במסגרת ההסכמות שעמדו בבסיס האיחוד והחלוקה. ומכיוון שמדובר בשטחים השייכים לציבור, גורמי המקצוע ממליצים לוועדה המקומית להגיש עתירה מנהלית", כך בהמלצת הצוות. העירייה אימצה את ההמלצה, ונערכת להגשת עתירה בעניין.

המשמעות היא, הלכה למעשה, שיידרש עוד זמן עד לאישור תוכנית מוסך דן. נכון להיום חלפו כמעט חמש שנים מאז החלה התוכנית להתקדם מבחינה תכנונית, וכשלוש שנים וחצי מאז הופקדה. עתירה מנהלית והליך משפטי, כידוע, אורכים זמן רב בפני עצמם - כך שהתוכנית צפויה להמשיך ולהיגרר לא מעט עד לאישורה הסופי.

מעיריית תל אביב יפו נמסר בתגובה: "העירייה עושה כל שביכולתה על מנת לקדם התחדשות עירונית בעיר, בכפוף לדרישות החוק. עם זאת, באוקטובר האחרון ועדת הערר המחוזית ביטלה שיוך שטחים סחירים בפרויקט מוסך דן שיועדו עבור העירייה, וביטלה הקצאה של 20 דירות לעיריית תל אביב יפו, שניתנו בהסכמה במסגרת תוכנית האיחוד והחלוקה שאושרה במקום. מאחר שמדובר בשטחים השייכים לציבור, העירייה רואה לנכון להגיש עתירה מנהלית ולהתעקש על הקצאה זו, אשר תנותב לשימוש שייטיב עם תושבי העיר".