שני אנשי המשמר הלאומי נורו אתמול (רביעי) סמוך לבית הלבן בארצות הברית. עוצר הוטל על מעון הנשיא, חשוד אחד נעצר. אנשי המשמר הלאומי שנפגעו הובהלו לטיפול רפואי בבתי חולים, מצבו של אחד מהם קריטי. גורם במשרד המשפטים האמריקאי אמר לרויטרס שהירי נחקר כמעשה טרור. ב-CBS דווח שהחשוד בירי הוא אזרח אפגניסטן בן 29, שנכנס למדינה ב-2021.

הנשיא דונלד טראמפ הגיב הלילה לתקרית הירי בהצהרה לתקשורת: "התקיפה הייתה מעשה טרור. עלינו לבחון מחדש כל זר שנכנס לארצות הברית מאפגניסטן בתקופת ביידן". קודם לכן שיתף ברשת החברתית שלו התייחסות לאירוע: "החיה שירתה בשני אנשי המשמר הלאומי שמצבם אנוש ומטופלים כעת בבתי חולים - תשלם על זה מחיר כבד".

ראש ה-FBI קאש פאטל, עדכן על מצבם של שני אנשי המשמר שנורו ומסר שהם מטופלים בבתי החולים ושאחד מהם במצב קריטי. לדבריו, כל כיווני החקירה נבדקים ועדיין לא ברור מה היה המניע של היורה, שנפצע והועבר גם הוא לבית החולים. ברשת CNN דווח מפי מקור שמעורה בפרטים שהיורה לא משתף פעולה עם החוקרים.

שר ההגנה פיט הגסת' הודיע ש-500 אנשי המשמר הלאומי יצטרפו אל 2,400 שכבר פרוסים בוושינגטון. הנשיא טראמפ נמצא בשעה זו בביתו במאר א-לאגו שבפלורידה - ולא נוכח במקום. סגן הנשיא ג'יי-די ואנס מסר כי המניע לירי עדיין אינו ברור.

קרוב משפחתו של רחמנאללה לקנוואל, החשוד בירי, סיפר לרשת NBC שהוא שירת לצד כוחות אמריקאים מיוחדים באפגניסטן לפני שהגיע לארה"ב. לדבריו, לקנוואל שירת בצבא אפגניסטן במשך 10 שנים, לצד כוחות אמריקאים, והגיע לארה"ב לאחר שהטליבאן השתלט על המדינה.

קרוב המשפחה, ששירת עם החשוד ונפצע במהלך שירותו, אמר: "אני לא מאמין שהוא עשה את זה". הוא ציין גם שללקנוואל יש אישה וחמישה בנים, והוסיף בבכי: "אני לא יודע מה קרה. אני צריך עזרתכם להבין למה זה קרה".

השרה להגנת המולדת כריסטי נואם פרסמה ברשת החברתית X דקות לאחר האירוע: " הצטרפו אליי לתפילה למען שני אנשי המשמר הלאומי שנורו לפני רגעים ספורים בוושינגטון הבירה".

פורסם לראשונה ב-N12