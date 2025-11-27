מה שחק את הרווח של רמי לוי, ואלטשולר ממשיך לאבד לקוחות

150 אלף לקוחות עזבו את בית ההשקעות אלטשולר שחם רק בשנה האחרונה, כך עולה מדוחות החברה לרבעון השלישי של השנה. 82 אלף מתוכם בקרנות ההשתלמות ועוד 77 אלף לקוחות בתחום קופות הגמל. מנגד, בתחום הפנסיה נוספו כ-8,000 לקוחות.
יציאת הכספים מאלטשולר שחם מסתכמת בכ-20 מיליארד שקל בשנה האחרונה. עם זאת, בית ההשקעות מצליח לשמור על יציבות יחסית בהיקף הנכסים המנוהלים בגמל (129 מיליארד שקל) ומעלייה בתחום הפנסיה ל-38 מיליארד שקל כך שסך הנכסים מסתכם ב-168 מיליארד שקל. מה שמוביל לכך שגם בתוצאות ברבעון נרשמה יציבות. בית ההשקעות מסיים את הרבעון השלישי עם הכנסות של 234 מיליון שקל, עלייה קלה ביחס לרבעון המקביל. הרווח הנקי עמד על 28 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל.
גם בתחום הנכסים האלטרנטיביים והאשראי בהם התחיל בית ההשקעות לפעול בשנים האחרונות נרשמת עלייה כאשר הנכסים האלטרנטיביים הגיעו להיקף נכסים של 2.2 מיליארד שקל. באלטשולר אף מעריכים שיכירו בעתיד בדמי הצלחה מפעילות זו של 24-39 מיליון דולר.
מי שמביע אופטימיות ביחס לעתיד הוא המנכ"ל יאיר לוינשטיין, שאומר כי "ניתן לראות את ניצני שינוי הכיוון בפעילות הגמל והפנסיה וכן את המהלכים שלנו להרחבת תחומי הפעילות אשר תרומתם ממשיכה לבוא לידי ביטוי בתוצאות. הפעילויות החדשות בתחומי האשראי וההשקעות האלטרנטיביות ממשיכות לצמוח ואנו מאמינים כי מגמה חיובית זו תימשך. אנו נהנים כיום מפיזור עסקי".
לוינשטיין מתכוון לכך שבחודשים אוגוסט וספטמבר (אך לא אוקטובר) בית ההשקעות הצליח להציג תשואות טובות יותר בתחום הגמל ולהיות בחלק העליון של הטבלה (אך מתחילת השנה הוא עדיין בתחתית בתחום קרנות ההשתלמות יחד עם ילין לפידות והראל. מנגד, בפנסיה הוא חזר לצמרת), מה שאולי יסייע לבית בהמשך לאבד פחות לקוחות, ככל שהתשואה תשתפר.
באלטשולר שחם מקווים שהמשך הצמיחה בתחום הפנסיה תסייע בהמשך. מדובר בשוק עצום שצומח בקצב מהיר. "רק ההפקדות גדלות ב-100 מיליארד שקל בשנה, 10% בהפקדות כל שנה", אומרים בסביבת בית ההשקעות, כאשר השוק צפוי להמשיך ולצמוח במהירות, על רקע פנסיית החובה בישראל.
בכל מקרה, בינתיים הודיע בית ההשקעות על חלוקת דיבידנד בהיקף של 22 מיליון שקל.
נתנאל אריאל