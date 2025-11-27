מה שחק את הרווח של רמי לוי, ואלטשולר ממשיך לאבד לקוחות

18:28

רמי לוי: ההכנסות עלו ב-4%, תיק הני"ע הוריד את הרווח

רשת הקמעונאות נהנתה מגידול בהכנסותיה בסניפי הסופר וברשת גוד פארם, אך התחזקות של השקל מול הדולר וירידות שנרשמות בתיק ניירות נערך של החברה הביאו לירידה של כ-7% ברווח הנקי

רשת הקמעונאות רמי לוי מסיימת את הרבעון השלישי עם צמיחה של כ-4% בהכנסות שעמדו על כ-2 מיליארד שקל. זאת הודות לגידול בפדיון של הסופרים וסניפי גוד פארם בעיקר כתוצאה מפתיחת סניפים חדשים.

הרוח התפעולי של החברה עמד על כ-101.3 מיליון שקל, גידול של כ-14% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. מאחורי הגידול ברווח התפעולי עומד בין היתר גידול בפעילות היבוא (הרווחית יותר).

עם זאת, בשורה התחתונה, רשמה החברה קיטון של כ-17% ברווח הנקי של הקבוצה שעמד על כ-54.9 מיליון שקל. מאחורי הקיטון ברווח עומדת הירידה בתיק ניירות הערך של החברה ומהתחזקות השקל מול הדולר, ששחקה את הרווח.

הרשתות חיפו על חולשת קופיקס

הכנסות רשת הקמעונאות, המונה 64 סניפים עמדו על כ-1.8 מיליארד שקל, גידול של כ-4% ביחס לתקופה אשתקד. המכירות בחנויות זהות, חנויות שפעלו גם בשנה שעברה, ירדו בכ-1%, אך המכירות למ"ר נותרו יציבות (16.3 אלף שקל).

מכירות רשת גוד פארם, המפעילה 72 סניפים הסתכמו בכ-135.5 מיליון שקל, גידול של 17% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר הודות לגידול בפדיון בחנויות זהות בשיעור של כ-4.5%, וכן כתוצאה מפתיחתם של סניפים חדשים.

לעומת זאת, במגזר אחרים, הכולל את מועדון הלקוחות, רשת קופיקס וסוכנות ביטוח, נרשמה ירידה של כ-10% בהכנסות שעמדו על כ-99 מיליון שקל.

איתן גרסטנפלד