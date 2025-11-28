ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם מגמה מעורבת באסיה; היום יתקיים יום מסחר מקוצר בוול סטריט
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
בורסות עולם

מגמה מעורבת באסיה; היום יתקיים יום מסחר מקוצר בוול סטריט

מדד ההנג סנג בירידה של 0.3%, הקוספי בדרום קוריאה צולל ב-1.4%, שנזן עולה בכ-0.5% • החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט נסחרים בעליות קלות • שער הביטקוין מראה מגמת שיפור מתונה ועומד על 91 אלף דולר

שירות גלובס 08:25
בורסת דרום קוריאה, סיאול / צילום: Shutterstock, Ki young
בורסת דרום קוריאה, סיאול / צילום: Shutterstock, Ki young

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:22

המסחר באסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת: מדד ההנג סנג בירידה של 0.3%, הקוספי בדרום קוריאה צולל ב-1.4%, מדד הנייקי ללא שינוי, ואילו מדד שנגחאי בסין בעלייה של כ-0.2%, ושנזן עולה בכ-0.5%.

אמש לא התקיים מסחר בוול סטריט, בשל ציון חג ההודיה בארה"ב, והיום יתקיים יום מסחר מקוצר. החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט נסחרים בעליות קלות של עד 0.1% במהלך חג ההודיה, מה שמותיר את מדד הנאסד״ק במסלול הישיר לסיים רצף של שבעה חודשי עליות.

המומנטום החיובי בימים האחרונים מתרחש על רקע התגברות הציפיות להורדת ריבית בדצמבר והאופטימיות המחודשת סביב ההתפתחויות האחרונות בגזרת ה-AI. נסיגה במניות הטכנולוגיה העיקה על המדדים המרכזיים החודש.

בבורסות אירופה המסחר ננעל אמש בעליות קלות. דאקס עלה ב-0.2%, ופוטסי וקאק ננעלו ללא שינוי. סטוקס 600 עלה ב-0.1%.

בשווקי הסחורות, מחירי הנפט ללא שינויים מהותיים: המחיר לחבית ברנט עולה ב-0.5% ל‑63.2 דולר לחבית, והמחיר לנפט מסוג WTI נסחר בכ-59 דולר לחבית.

הזהב נסחר בעלייה של 0.7% לרמה של 4,220 דולר לאונקיה.

בשוק הקריפטו, שער הביטקוין מראה מגמת שיפור עם עלייה של 0.2% לפי שעה, ובמחיר של 91 אלף דולר. מוקדם יותר השבוע, נסחר המטבע הקריפטוגרפי סביב 81 אלף דולר. עם זאת, הביטקוין עדיין רחוק משיא כל הזמנים אליו הגיע בתחילת אוקטובר, אז נסחר סביב 126 אלף דולר.