טראמפ הודיע: אעצור לצמיתות את ההגירה לארה"ב ממדינות עולם שלישי

הנשיא טראמפ הודיע הבוקר (שישי) בחשבון ה-Truth שלו שיעצור לצמיתות את ההגירה לארה"ב מכל מדינות העולם השלישי - ואת כל ההטבות הפדרליות למי שאינם אזרחים אמריקאים.

טראמפ פתח בברכת חג הודיה שמח לכל אזרחי אמריקה, וגם "לפטריוטים הגדולים שלה" - אלו "שאפשרו לפצל את אמריקה, להכות בה ולצחוק על חשבונה מאחר והם 'פוליטיקלי קורקט' וטיפשים".

הנשיא התייחס לנושא ההגירה, וציין כי אוכלוסיית הזרים הרשמית בארה"ב עומדת על 53 מיליון איש "שרובם מקבלים קצבאות סעד ומגיעים ממדינות כושלות, בתי כלא, מוסדות לחולי נפש, כנופיות או קרטלי סמים".

"הם וילדיהם נתמכים באמצעות תשלומים עצומים מאזרחים אמריקאים פטריוטים, שבגלל ליבם היפה, לא רוצים להתלונן בגלוי או לגרום צרות", כתב טראמפ. "הם סובלים ממה שקרה למדינה שלנו - אבל זה 'אוכל אותם' לעשות זאת".

"נטל הפליטים הזה הוא הגורם המוביל לתפקוד חברתי לקוי באמריקה, דבר שלא היה קיים לאחר מלחמת העולם השנייה", הוסיף. "לדוגמא, מאות אלפי פליטים מסומליה משתלטים לחלוטין על מדינת מינסוטה. כנופיות סומליות משוטטות ברחובות בחיפוש אחר 'טרף', בעוד בני עמנו הנפלא נשארים נעולים בדירותיהם ובבתיהם בתקווה שלא יפגעו בהם".

הנשיא התייחס למושל מינוסטה ומי שהתמודד לתפקיד סגן הנשיא מטעם המפלגה הדמוקרטית בבחירות 2024, טים וולז. "הוא מפגר ולא עושה דבר בגלל פחד, חוסר יכולת - או שניהם", תקף אותו טראמפ. "זאת, בזמן ש'חברת הקונגרס' הגרועה ביותר בארצנו, אילהאן עומאר, שתמיד עטופה בחיג'אב וכנראה הגיעה לארה"ב באופן בלתי-חוקי, לא עושה דבר מלבד להתלונן על מדינתנו, על חוקתה ועל כמה 'גרוע מתייחסים' אליה - כאשר מקום מוצאה הוא מדינה מפגרת ומוכת פשע שאין בה ממשלה, צבא ומשטרה".

טראמפ הוסיף כי מדיניות ההגירה הנוכחית שחקה את הישגיה הטכנולוגיים של אמריקה ואת תנאי החיים עבור רבים. בשל כך, הודיע כי יעצור לצמיתות את ההגירה מכל מדינות העולם השלישי "כדי לאפשר למערכת האמריקאית להתאושש לחלוטין".

הנשיא המשיך ואמר כי יפסיק את כל "מיליוני האשרות הבלתי-חוקיות של ביידן, כולל אלו שנחתמו על ידי העט האוטומטי שלו". "אגרש את כל מי שאינו נכס לארה"ב, או שאינו מסוגל לאהוב את ארצנו", כתב. "אעצור את כל ההטבות והסובסידיות הפדרליות למי שאינם אזרחי ארצנו, אשלול את אזרחותם של מהגרים הפוגעים בשלווה ואגרש כל אזרח זר המהווה סיכון ביטחוני או שאינו תואם את הציוויליזציה המערבית".

לדבריו, השגת יעדים אלה מטרתן "להביא לצמצום משמעותי באוכלוסיות בלתי-חוקיות ומשבשות". "רק הגירה הפוכה יכולה לרפא לחלוטין את המצב הזה", הבהיר טראמפ. "מלבד זאת, חג הודיה שמח לכולם, חוץ מלאלו ששונאים, גונבים, רוצחים והורסים את כל מה שאמריקה מייצגת - לא תהיו כאן הרבה זמן".

דבריו של הנשיא טראמפ מגיעים לאחר הירי שהתרחש סמוך לבית הלבן השבוע , בו נרצחה שרה בקסטרום מהמשמר הלאומי. איש משמר לאומי נוסף נפצע קשה והוא ממשיך להילחם על חייו. החשוד בירי, רחמנאללה לקנוואל, שירת בצבא אפגניסטן במשך 10 שנים, לצד כוחות אמריקאיים, והגיע לארה"ב לאחר שהטליבאן השתלט על המדינה.

טראמפ עצמו הגיב לתקרית הירי בהצהרה לתקשורת: "התקיפה הייתה מעשה טרור. עלינו לבחון מחדש כל זר שנכנס לארה"ב מאפגניסטן בתקופת ביידן". קודם לכן שיתף ברשת החברתית שלו התייחסות לאירוע: "החיה שירתה בשני אנשי המשמר הלאומי תשלם על זה מחיר כבד".