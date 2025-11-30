ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מעשנים רק שתי סיגריות ביום? זו ההשפעה על הבריאות שלכם

מחקר חדש מראה כי עישון 2־5 סיגריות ביום מעלה את הסיכון לתמותה מהתקף לב ב־57% • נראה כי ההשפעה היא לא לינארית, וגם עישון חברתי כבר מכניס את המעשנים לטריטוריה מסוכנת • ומה קורה כשמפסיקים? לפי הנתונים חלה ירידה ניכרת בסיכון, אך רק אחרי 30 שנה נעלמות ההשפעות לחלוטין

גלי וינרב 12:08
שלט לא לעשן / צילום: Shutterstock
שלט לא לעשן / צילום: Shutterstock

עישון גורם לתחלואה מסוגים שונים - זה ידוע. כמה סיגריות כדאי לעשן ביום? אפס, כמובן. אבל מאיזו כמות הופכת הסכנה משולית למשמעותית?

מחקר חדש ניסה להשיב בדיוק על השאלה הזו. הוא בחן את ההשפעה של עישון כמויות שונות של סיגריות על בריאות הלב והבריאות הכללית. את המחקר הובילו חוקרים מאוניברסיטת ג’ונס הופקינס, יחד עם קבוצה גדולה של חוקרים אמריקאים, והוא פורסם בכתב העת PLOS One. לצורך המחקר נותחו נתונים מ־22 מחקרי אורך, שכללו יחד רשומות רפואיות של כ־323 אלף בני אדם - כמחציתם נפטרו עד סוף תקופת המעקב. 76% מהנבדקים היו נשים.

הממצאים היו חדים: מי שעישנו 2־5 סיגריות ביום היו בסיכון גבוה ב־57% למות ממחלת לב, ובכ־60% למות מסיבה כלשהי. עלייה כזו בסיכון לתמותה להתנהגות יחידה נחשבת גבוהה מאוד בספרות הרפואית - גם אם היא נמוכה מהסיכון של עישון 11־15 סיגריות ביום (קופסה מכילה כ־20 סיגריות), שם נרשמה עלייה של 87% בתמותה מהתקפי לב ו־130% בתמותה כללית.

החוקרים בחנו גם מה קורה לאחר הפסקת העישון. התברר שכבר מיד לאחר ההפסקה חלה ירידה ניכרת בסיכון - ירידה שנמשכת באופן משמעותי במשך עשור. בתוך כ־20 שנה מהפסקת העישון, המעשנים לשעבר הפחיתו את הסיכון שלהם ל־80% מהסיכון של מי שהמשיכו לעשן. ורק אחרי 30 שנה, כך לפי הנתונים, נעלמו השפעות העישון לחלוטין.

עם זאת, החוקרים מציינים שהנתונים על המפסיקים עשויים להיות "מלוכלכים": חלקם אולי לא דיווחו במדויק אם "חטאו" בסיגריה פה ושם, או אם השתמשו באמצעי ניקוטין אחרים כמו סיגריות אלקטרוניות.

מה לגבי "עישון חברתי"?

החוקרים מזכירים שהפחתה היא אכן צעד בכיוון הנכון - אבל רחוק מלהיות פתרון מלא. מפחיתי העישון, הם טוענים, לא תמיד מודעים עד כמה הסיכון נותר גבוה, ועד כמה הפסקה מוחלטת עשויה להועיל לבריאותם.

ומה לגבי "עישון חברתי" של כמה סיגריות בשבוע, או פחות? מאמר מ־2018 הראה כי מי שעישנו לפחות 50 סיגריות בחודש, אך רק ב־15 ימים או פחות, קיצרו את חייהם בחמש שנים בממוצע. מטה-אנליזה שפורסמה באותה שנה ב־BMJ מצאה כי למעשנים סיגריה אחת ביום, ישנו סיכון להתקפי לב ושבץ השווה בערך לחצי מהסיכון של המעשנים 20 סיגריות ביום. אולי היינו מניחים שהסיכון יהיה 1/20, אבל נראה כי ההשפעה היא לא לינארית, והסיגריות הראשונות כבר מכניסות את המעשנים לטריטוריה מסוכנת.