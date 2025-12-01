משקיעי הריטייל בדרום קוריאה ידועים כבר זמן רב כחובבי סיכון וטרנדים, ונראה שרשות ניירות הערך המקומית החליטה לטפל בנושא לאחר הגילוי כי משקי בית במדינה הפכו לאחד הגורמים המשפיעים על מניות מם אמריקאיות, ברובן מניות קוונטים או מזון אלטרנטיבי. הדבר לא רק מסכן את היציבות של הכלכלה הקוריאנית, אלא גם הופך את שוק ההון בניו יורק לתנודתי יותר ונתון למסחר ספקולטיבי.

החל מאמצע דצמבר יאלצו המשקיעים העצמאיים בקוריאה לעבור קורס מקוון של שעה לפני שישקיעו במוצרים כמו תעודות סל ממונפות או אופציות על מניות, כאשר מי שירצה לרכוש מוצרי נגזרים בחו"ל ייאלץ לעבור בנוסף גם תוכנית סימולציה למסחר שאורכת שלוש שעות. זאת, לאחר שהתברר כי ההשקעה הישירה ממשקיעי ריטייל במניות ובתעודות סל ממונפות שוברת שיאים. כך, היקף המניות ותעודות הסל האמריקאיות שנרכשות בידי קוריאנים עלולות לחצות את רף ה־30 מיליארד דולר השנה, שיא של כל הזמנים מאז החלה הספירה ב־2011. לשם השוואה בכל 2024 עמד הנתון על 10 מיליארד דולר בלבד.

סך המניות האמריקאיות שמוחזקות על ידי משקיעים קוראינים עומד כעת על שיא של 170 מיליארד דולר - פי שניים בהשוואה לנתון של תחילת השנה. הקוריאנים מחזיקים בחמישית משווי השוק של מניית הקוונטום IonQ, שזינקה ב־91% בין תחילת ספטמבר לשיא באמצע חודש אוקטובר, עד שהחלה לצנוח; נפח המסחר במנייה בקוריאה היה גבוה לאין שיעור מזה של מניות ביג טק רגילות כמו אמזון, גוגל או מיקרוסופט. את כוחם הביעו המשקיעים הקוריאנים גם במהלך חודש אוקטובר, אז רכשו 239 מיליון דולר ממניות ביונד מיט, שקפצה בבת אחת בכ־ 600%, עד שירדה במהירות שוב לאחר מכן.

אין דירה? אפשר לקנות קרן ממונפת

הביקוש בקוריאה לתעודות סל ממונפות המבוססות על מניות גבוה במיוחד. מנהל השקעות בחברת אקדיאן, אוון למונט אף כינה את אסטרטגיית ההשקעות הזו כ"שוק מניות בסגנון משחק הדיונון", מטאפורה להימור הגבוה שנוטלים המשקיעים תחת לחץ גבוה ובמלחמת ההישרדות הכלכלית במדינה. "בועת הנדל"ן המקומית מקשה על קוריאנים רבים לרכוש דירה משלהם, בדומה למצב בישראל - ומצד שני הם מאוד חובבי סיכון ועם חיבה רבה לטכנולוגיה", אומר שחר כהן, מייסד קרן הגידור לוסיד קפיטל. "אפליקציות המסחר הביתיות בסגנון רובינהוד הביאו אותם להסתער על מניות, תעודות סל ממונפות ותעודות סל הפוכות בתחומי הקוונטום והאנרגיה הגרעינית". הסיכון במוצרים ממונפים גבוה במיוחד: תעודות סל ממונפות עולות בשיעור גבוה הרבה יותר מהמניות שאחריהן הן עוקבות, בעוד שתעודות סל הפוכות עולות כאשר מדד מסוים יורד, בדומה לשורט על מניה".

שוק ההון הקוריאני המקומי השיג תשואה פנומנלית - מדד הקוספי המקומי עלה ב־65% מאז תחילת השנה, בהשוואה ל־19% בנאסד"ק ו־15% ב־S&P500. עם זאת בהמרה לוון קוריאני ה־S&P עלה במעל ל־300%, מה שדחף את המשקיעים הקוריאנים לארה"ב.