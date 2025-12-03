מגמה מעורבת באסיה; מניית סופטבנק קפצה במעל 6%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

9:05

אסיה

באסיה, המסחר מתנהל הבוקר במגמה מעורבת. הניקיי עלה בכ-1.1%, ההנג סנג נופל בכ-1.2%, בורסת שנגחאי יורדת בכ-0.5% והקוספי קפץ בכ-1%. מניית ענק ההשקעות היפני סופטבנק קפצה במעל 6%, לאחר שלושה ימים רצופים של ירידות. מניות השבבים ביפן, כמו טוקיו אלקטרון, לייזרטק, רנסאס אלקטרוניקס ואדוונטסט, רשמו גם הן נאות של בין 5%-7%.

וול סטריט

אמש בוול סטריט, המדדים המובילים ננעלו בעליות: מדד הדאו ג'ונס עלה בכ-0.4%, S&P 500 עלה בכ-0.3% והנאסד"ק טיפס בכ-0.6%. זאת, לאחר שיום המסחר הראשון של חודש דצמבר (יום ב') הסתכם בירידות שערים. במקביל, הביטקוין זינק במעל 5%, והבוקר ממשיך לעלות ונסחר סביב 93 אלף דולר.

מניית חברת מסדי הנתונים מונגו די.בי זינקה בשיעור חד של מעל 22%, לאחר שפרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי, שהכו את התחזיות באופן משמעותי. החברה הציגה צמיחה חזקה בהכנסות וסיפקה תחזית אופטימית להמשך, מה שנתפס כסימן חיובי לכל סקטור התוכנה הארגונית וה-AI.

מניית אינטל זינקה בכ-8%, לאחר שמינג צ'י קו, אנליסט בחברת TF International analyst, פרסם ברשת החברתית X כי החברה צפויה להתחיל לבנות שבבים עבור אפל למוצרי המקבוק והאייפד פרו שלה החל מ-2027.

עוד בתחום השבבים, מניית מארוול זינקה בכ-10% במסחר המאוחר בוול סטריט, לאחר שתוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי עקפו את תחזיות האנליסטים. החברה גם הציגה תחזית אופטימית להמשך וציינה כי היא מעריכה שהכנסותיה ממרכזי דאטה יצמחו ב-25% בשנה הפיסקאלית הבאה. בנוסף לכך, הודיעה החברה כי תרכוש את סטארט-אפ השבבים Celestial AI, תמורת לפחות 3.25 מיליארד דולר במזומן ובמניות.

גם מניית חברת ההלבשה אמריקן איגל אאוטפיטרס קפצה בכ-10% במסחר המאוחר, לאחר שפרסמה את תוצאותיה הכספיות והרימה את תחזיתה לשנת 2025 המלאה, וציינה כי עונת החגים נפתחה עבורה ברגל ימין.

שוקי הסחורות והמטבעות

בעולם, צפויה לדולר תקופה מאתגרת והוא צפוי להיחלש מול המטבעות הגדולים. מארק האפלה, מנהל ההשקעות הראשי של חטיבת ניהול ההון של בנק ההשקעות השוויצרי UBS, גורס כי "אף שהדולר כבר נחלש משמעותית, אנו מעריכים כי יירשם פיחות נוסף במהלך החודשים הקרובים. אנו שומרים על דירוג אטרקטיבי לאירו, לדולר האוסטרלי ולכתר הנורבגי".

בגזרת הסחורות, מחיר הנפט נסחר בירידה קלה לכיוון 59 דולרים לחבית. האנליסטים סבורים כי יש סיכוי שהנפט ימשיך להיחלש, על רקע הדשדוש בשיחות השלום בין רוסיה לאוקראינה.

מאקרו

בארה"ב, צפוי להתפרסם בהמשך היום מדד התעסוקה של ADP. ב-CNBC מדווחים כי המדד צפוי לשקף שוק תעסוקה יחסית יציב ולסייע לפדרל ריזרב לגבש את מדיניותו לקראת החלטת הריבית בשבוע הבא. בינתיים, הציפיות להורדת ריבית של רבע אחוז רק הולכות ועולות, כאשר ההסתברות שמתמחרים השווקים להורדה עלתה לכ-89%.

תחזית

האם הכסף (silver) חוזר והופך למתכת הפופולרית עבור המשקיעים? כלכלני הבנק השוויצרי יוליוס בר מציגים תמונה מורכבת. מחיר הכסף, אומרים בבנק, "ידוע בתנודות מחירים חדות ומהירות, אך השנה מסתמנת כשנה יוצאת דופן במיוחד. מאז תחילת נובמבר עלה מחיר הכסף ביותר מ-20%, ואפשר שמחירו יכפיל את עצמו השנה - לראשונה מאז 1979".

בבנק סימנו שני גורמים שהציתו מחדש את הראלי. "ראשית, הוספת הכסף לרשימת המינרלים החיוניים של ארה"ב, ושנית, עלייה בציפיות להפחתת ריבית נוספת בארה"ב. במקום לשפר את התמונה הפונדמנטלית, אנו סבורים ששני הגורמים הללו בעיקר העצימו את מצב הרוח השורי.

"במילים אחרות, אנו מאמינים שמחיר הכסף עלה מהר מדי ובחדות רבה מדי - ולכן אנו מורידים את הערכתנו הטקטית ל"נייטרלי", סיכמו בבנק.