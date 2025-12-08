אתה גר בדירה בבעלותך? כך השאלה הזאת משפיעה על כל המדינה

מדי שבוע נבאר מושגים מקצועיים מעולמות הממשל והמדיניות, המופיעים בהקשרים אקטואליים, במטרה להעמיק את הידע וההיכרות של הקוראים עם המערכת הציבורית והאופן שבו היא משפיעה על חייהם. המוניטור הוא שיתוף פעולה של גלובס והמרכז להעצמת האזרח. מדור המוניטור שעוקב אחר יישום החלטות ממשלה וחקיקות מתפרסם אחת לשבועיים בימי חמישי באתר גלובס

המושג

סקר כוח אדם: סקר שנערך על ידי הלמ"ס בנושא מאפייני התעסוקה בישראל, תנאי הדיור והדמוגרפיה של משקי בית.

ההקשר האקטואלי

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) תפרסם בקרוב נתונים עיקריים מתוך "סקר כוח אדם" לחודש נובמבר - פרסום שמעורר עניין רב בקרב קובעי מדיניות, חוקרים ואנשי תקשורת.

אילו נתונים נאספים?

סקר כוח אדם (סכ"א) הוא אחד הסקרים המרכזיים שעורכת הלמ"ס. בסקר זה נאספים כאמור נתונים על מאפייני התעסוקה בישראל: מבנה כוח העבודה, היקף התעסוקה והאבטלה, ניידות בתעסוקה ועוד. כמו כן נאספים נתונים על תנאי הדיור, על השכלת האוכלוסייה ועל המבנה הדמוגרפי של משקי הבית.

מטרות הסקר הן לעקוב באופן שוטף אחרי ההתפתחויות בכוח העבודה בישראל, בגודלו ובתכונותיו; למדוד את היקף התעסוקה במגוון ענפי הכלכלה ומשלחי היד; לאמוד את היקף האבטלה;­ לאסוף נתונים על מועסקים, על מחפשי עבודה ועל מי שאינם משתתפים בכוח העבודה; לאסוף נתונים על משקי הבית בישראל. כך, הנשאלים נדרשים להשיב על שאלות הקשורות להשכלתם, היקף עבודתם, בעלות על דירה ומאפייני האנשים המתגוררים איתם בבית.

הסקר מתבצע באופן שוטף מ־1960, ומאז שנת 2012 הוא מתבצע במתכונת חודשית. נתוני הסקר מתפרסמים ברמה חודשית, רבעונית ושנתית. הנתונים נאספים מהנשאלים בשמונה שלבים: הארבעה הראשונים מבוצעים בארבעה חודשים עוקבים, ולאחר הפסקה של שמונה חודשים מבוצעים השלבים הנוספים בארבעה חודשים עוקבים. הסקר מתבצע בריאיון פנים אל פנים ובטלפון, כאשר לרוב בשלב הראשון הריאיון נערך פרונטלית, ובשבעת השלבים שאחריו נערך ריאיון טלפוני.

איך הסקר משפיע?

סקר כוח אדם הוא המקור העיקרי למידע על תכונות כוח העבודה בישראל, היקף האבטלה ומגמותיהם. על בסיס נתוני הסקר, מתבצעים תכנון, מינהל ומחקר של נושאים חברתיים וכלכליים המשמשים את מקבלי ההחלטות וגופים מדיניים, כלכליים וציבוריים. בין "צרכני" הסקר ניתן למנות את הכנסת, משרד האוצר, בנק ישראל, ביטוח לאומי וחוקרים באקדמיה.

לדוגמה, נתוני שוק העבודה הם גורם בעל משקל בהחלטת הריבית של בנק ישראל - וזו בתורה משפיעה על האזרחים באמצעות תנאי האשראי שהבנקים המסחריים נותנים לציבור וגובה הריביות שהציבור ישלם על הלוואות או שהבנקים ישלמו לו על פיקדונות.

בגלל חשיבות הנושא, בחוק ההסדרים הנוכחי מוצע לבצע שינוי באיסוף נתוני התעסוקה - כך שבשונה מהאיסוף של הלמ"ס שמבוסס על סקר, תפותח תשתית לאיסוף נתוני תעסוקה מנהליים באמצעות דיווח לביטוח לאומי (בטופס 100).

לפי ההסבר להצעה, "בעזרת נתונים אלה תתאפשר קבלת תמונת מצב מפורטת של ביקוש והיצע ברמה הלאומית והמקומית באופן שיאפשר תכנון מוקדם של הכשרות, תמיכות ומענים שונים בתחום ההון האנושי, מענים ייעודיים בעתות משבר (כגון מענקים מיוחדים בשעות חירום), התאמת מענים שקיימים ברמה לאומית לצרכים אזוריים, יצירת מדיניות תעסוקתית דיפרנציאלית לעובדים שונים בהתבסס על מיקום ועיסוק".