ועדת הכספים דחתה את מתווה מיסוי הרכב של האוצר לשנת 2026

ועדת הכספים בראשות ח"כ חנוך מילביצקי דנה היום בהצעת האוצר, שהוצגה בחודש שעבר בנוגע למתווה מיסוי הרכב לשנת 2026 ובמרכזו הטבות שווי שימוש ברכב צמוד "ירוק", מס רכבי יוקרה ומס קנייה על כלי רכב חשמליים. בוועדה סירבו לאשר היום (ג) את הצעת משרד האוצר לשינויים ודרשו ממשרדי הממשלה לשוב לדיון עם תכנית שתעודד את החדרת הרכבים הירוקים לשוק.

על פי ההצעה המקורית של האוצר מס הקנייה על כלי רכב חשמליים יעלה בתחילת 2026 מ-45% כיום עם תקרת הטבה של 35 אלף ש"ח ל-52% בשנת 2026 עם תקרת הטבה מקוצצת של 30 אלף ש"ח.

אולם, יו"ר הוועדה הודיע לנציגי האוצר כי "אם אתם מאמינים ברפורמה ירוקה בכלי רכב, ושהדרך להמשיך את החדירה של אותם רכבים היא לא להעלות מס, תסגרו את זה עכשיו בדיוני התקציב.. בואו לא נשגע את היבואנים כל שנה עם מיסוי משתנה".

היו"ר ביקש מנציגי האוצר לחזור לדיון הבא בוועדה עם תכנית רב-שנתית "בעלת מדדים ברורים שמראים איך חוזרים למסלול, שמחדיר יותר רכבים (ירוקים) לשוק, בלי מס גודש ובלי מס נסועה".

ההשלכות במידה ולא תושג פשרה

יו"ר הוועדה יצא נגד הצעת האוצר להעלאת אחוזי המיסוי: "ככה לא משיגים שום תכלית: ממשיכים לשמור על רכבים חשמליים לעשירים בלבד, פוגעים בהכנסות המדינה, וגם לא מקדמים את החדירה שלהם לשוק. הסובסידיה מוצדקת אם היא מלווה בתכנית להחדרת רכב ירוק לשוק, אחרת מאפשרים רק לאנשים שידם משגת לקנות רכבי יוקרה ומביאים לבזבוז כסף, שאני מתנגד לו".

לגבי ההצעה להפוך את מס היוקרה על כלי רכב מעל 300 אלף שקל למס קבוע, במקום הוראת שעה כיום, התנגד יו"ר הוועדה וטען שהרף גבוה מידי. לדבריו "צריך להטיל מס יוקרה על רכבים בעלות מעל 250,000 שקל. מי שיש לו סכום של 300,000 להוציא על רכב, יכול לשלם מס למדינה. זהו ציבור שלא בהכרח צריך להיטיב איתו".

בענף הרכב מעריכים, כי בסופו של דבר תושג פשרה של הרגע האחרון. זאת מכיוון, שאם האוצר וועדת הכספים לא יגיעו לפשרה עד סוף החודש, המשמעות תהיה זינוק אוטומטי של מס הקניה על רכב חשמלי ל-83% וביטול מוחלט של הטבות שווי השימוש על רכב ירוק והמס על רכבי יוקרה, שהצו הקובע אותם יפקע בתחילת ינואר 2026.