החל מינואר: המסים על רכבים חדשים יטפסו באלפי שקלים

משרד האוצר פרסם אמש את תוכנית המיסוי העדכנית על כלי רכב, שתיכנס לתוקף בינואר 2026. השינוי המרכזי הוא במס הקניה על רכב חשמלי, שיעלה בינואר מ-45% כיום ל-52%. במקביל תופחת תקרת ההטבה השקלית מ-35 אלף שקל כיום ל-30 אלף שקל בלבד החל מינואר.

המשמעות היא עלייה של כמה אחוזים במחירי כלי הרכב החשמליים, במיוחד בכלי רכב זולים יחסית שבהם תקרת ההטבה היא משמעותית. עם זאת בענף מעריכים כי בשל התחרות העזה בשוק הרכב החשמלי, והעובדה שעדיין קיימים מלאים גדולים מאד של רכבי "אפס קילומטר" חשמליים, עליית המחירים לא תורגש מיידית ותהיה שולית יחסית.

במקביל צפויה עוד "גזירת מס" על כל סוגי הרכב, שכוללת הקטנה נוספת של 750 שקל בהטבת "המיסוי הירוק", שניתנת לכל סוגי כלי רכב בהתאם לרמת הזיהום שלהם. לדברי האוצר, המהלך "נועד לסבסד את הפחתת מס קניה על רכב חשמלי". יצוין כי מהלך זה מתייחס גם לרכבי בנזין, דיזל והייבריד וגם לו צפויה להיות השפעה של ייקור מחירי הרכב החדש ב-2026, בעיקר של מכוניות קטנות וזולות.

הרפורמה שנגנזה

המהלך המפתיע ביותר הוא ההחלטה של האוצר שלא לשנות את מתווה מס שווי השימוש על כלי רכב צמודים עם הנעה מופחתת זיהום - חשמליים, היברידיים ופלאג-אין. במקור תכנן האוצר רפורמה מקיפה בתחום זה, שכוללת הפחתה משמעותית בהטבת שווי השימוש על רכבי פלאג-אין ובמקביל העלאה של שווי השימוש על כלי רכב חשמליים.

אולם מקור באוצר אומר כי ההצעה נגנזה "בהוראה מלמעלה" בשל הפגיעה האפשרית בעשרות אלפי מקבלי רכב צמוד, שהצטיידו בשנתיים האחרונות ברכבי פלאג-אין. רמז ל"כלכלת בחירות".

הטבת שווי השימוש עומדת כיום על 560 שקל לחודש לרכב היברידי, 1,130 שקל לחודש לרכב פלאג-אין ו-1,350 שקל לחודש לרכב חשמלי מלא. כאמור, היא תישאר גם ב-2026 למעט עדכון מדדי שנתי. עם זאת האוצר אומר כי "יש לבצע פעולה תקציבית מאזנת" כתנאי להתקנת התקנות.

ולבסוף, מציע הצו החדש להפוך את "מס היוקרה" על כלי רכב, שמחירם מעל 300 אלף שקל, למס קבוע. עד כה המס הוגדר כהוראת שעה, שהתחדשה אחת לשנה מאז 2013.