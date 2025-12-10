המגדלים של לוזון וחג'ג' בשדה דב צפויים לקבל היתר בנייה מאדריכל

רפורמת "מורשה להיתר", שיצאה לדרך לפני כשנה, מקבלת זריקת מרץ משמעותית: שני מגדלים בני 45 קומות בשדה דב בצפון תל אביב-יפו צפויים לקבל היתר במסלול הרישוי העצמי החדש, בו האדריכל מוציא את ההיתר במקומה של הוועדה המקומית. אנשי משרד בר אוריין אדריכלים עובדים בימים אלה על הגשת ההיתרים לשני המגדלים: האחד של קבוצת חג'ג', והשני של לוזון רונסון ושמעון אמיר.

בכנס רישוי עצמי שהתקיים בתל אביב, סיפר אדריכל גידי בר אוריין כי למשרדו "יש היום עשרה פרויקטים ברישוי עצמי בשלבים שונים, כולל מגדלים. בין היתר אנחנו נגיש במסגרת זו גם ארבעה פרויקטים בשדה דב - שניים בבנייה נמוכה יותר ושני מגדלים".

פרויקט FIRST של קבוצת חג'ג' יכלול מגדל בן 45 קומות עם 350 יחידות דיור, ולצדו שלושה בניינים בני תשע קומות. בדו"ח לרבעון השלישי דיווחה החברה כי מכרה 119 יחידות דיור ואת כל שטחי המסחר, בסכום של כ־898 מיליון שקל, וכי עבור 56 דירות נוספות נחתמו הסכמי הצטרפות. הפרויקט של לוזון רונסון ושמעון אמיר כולל 340 יחידות דיור וכ־3,500 מ"ר של שטחי מסחר ותעסוקה - והוא מהפרויקטים המרכזיים שעתידים להיבנות באזור.

המרוץ לרישוי המגדלים

על אף שרפורמת "מורשה להיתר" נכנסה לתוקף בסוף 2024, מספר ההיתרים שהונפקו במסגרתה עדיין זניח. בין המעטים שכן אושרו נמצא היתר הבנייה שהוציא לאחרונה משרד בר אוריין אדריכלים עצמו, לבניין בן שמונה קומות במוהליבר שבת"א.

הרחבת היכולת להוציא היתרים גם למגדלים עשויה לתת לרפורמה דחיפה משמעותית. "זו בשורה נהדרת", אומר אדריכל בר אוריין. "זה מהלך שמסייע לכולם - לעירייה נחסכות הוצאות, בעיקר על משכורות לאנשי מקצוע; ליזמים, שמשלמים מיליוני שקלים בשל הריבית, ויקבלו היתר בתוך שמונה חודשים במקום שנתיים וחצי; וגם לרוכשי הדירות, כי לדעתי אם הרפורמה תתרחב, היא תסייע להורדת מחירים".

עם זאת, ההליך עדיין מורכב. בתל אביב, גם ברפורמה, נדרש לעבור את "תוכנית העיצוב האדריכלית" - שלב שעד כה ארך למשרד מעל שנה באזור הדרומי של שדה דב. "עכשיו זה קצת יותר פשוט ומתקדם לא רע", הוא אומר. "אני מעריך שעד אמצע השנה הבאה נסיים את השלב הזה".

אחד החסמים המרכזיים כעת הוא הגבלת הרפורמה לבניינים עד גובה 42 מטר (כ־14 קומות). כדי שהרישוי העצמי יחול גם על מגדלים, יש להשלים את השלב האחרון ברפורמת מכוני הבקרה - הכולל את הליך הרישוי באמצעות מורשה להיתר. שלב זה צפוי להיכנס לתוקף בתחילת השנה הקרובה, ולאפשר לראשונה היתרי בנייה למגדלים ברישוי עצמי.

בכנס שנערך בנושא עלו חששות מצד אדריכלים, מה שיכול להסביר את ההיענות הדלה לרפורמה החדשה. עו״ד סלאם חאמד, שותפה במחלקת תכנון ובנייה במשרד עמית פולק מטלון, ציינה כי החששות נובעים "מלחצים אפשריים מצד היזמים, מסוגיות משפטיות, מענייני ביטוח, אתיקה ועוד".

יו"ר התאחדות האדריכלים ובוני הערים בישראל, האדריכלית ארנה אנג'ל, הוסיפה כי הוקם מערך ייעוץ משפטי שילווה את האדריכלים בחמש השנים הקרובות. היא אמרה: "הרישוי העצמי מעניק לאדריכלים סמכויות חסרות תקדים. הכוח הזה מחייב אותנו לאחריות כבדה - ולמעטפת מקצועית, משפטית וציבורית מלאה".