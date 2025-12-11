מניית חברת הטיפול בסרטן הישראלית אלפא טאו מדיקל עלתה אתמול במסחר בוול סטריט 19% והשלימה בכך עליות של 21% מתחילת השבוע. העליות הנוכחיות הן על רקע כניסת החברה לניסוי בטיפול בסרטן המוח.

בעקבות כך נסחרת החברה לפי שווי של 400 מיליון דולר. מניית החברה כבר השלימה עליות של כ-50% לעומת המינימום שנרשם לפני כשנה, אך עדיין נסחרת במחיר נמוך ב-48% מזה בו מוזגה ל-SPAC ב-2021, תקופת מגיפת הקורונה ושיא ההתלהבות משוק הביומד.

אלפא טאו פיתחה טכנולוגיה חדשנית המשתמשת בקרינת אלפא, שהיא שונה מהקרינה הקיימת לטיפול בסרטן ועשויה להיות ממוקדת יותר בגידול. הפיתוח של החברה נולד באוניברסיטת תל אביב (מכאן הטאו בשם החברה - Tel Aviv University) והחברה עברה תהפוכות רבות וכמעט נסגרה, עד שמצא אותה עוזי סופר, לשעבר מנכ"ל חברת בריינסויי.

סופר החליט לקחת את הנושא כאתגר, התמנה למנכ"ל החברה, ערך שינויים משמעותיים במבנה ההון שלה, נתן לה את שמה הנוכחי והוציא אותה לדרך חדשה. החברה גייסה כ-80 מיליון דולר מכספים פרטיים, עד שב-2021 ביצעה כאמור את המיזוג.

בימים אלה היא מתחילה כאמור ניסוי בסרטן המוח. היא נמצאת בניסויים נוספים במגוון סוגי סרטן. בספטמבר החלה בניסוי בסרטן הלבלב, ובו תטפל החברה ב-30 חולי סרטן שנמצאו לא מתאימים לניתוח. ברבעון הראשון של 2026, היא צפויה לקבל תוצאות מניסוי רב מרכזי בסוג של סרטן עור (קרצינומה של תאי הקשקש).

עדיין ללא הכנסות

עד סוף השנה היא מעוניינת להגיש את הטכנולוגיה שלה לאישור שיווק דווקא ביפן, עבור טיפול בסרטן ראש וצוואר, בעקבות ניסוי שנערך ביפן לאינדיקציה זו. אם האישור יתקבל, יהיה זה המוצר המסחרי הראשון של החברה. יש לה עוד מספר ניסויים נוספים בתהליך. כלומר, המשקיעים צופים להכרזות רבות מטעם החברה בשנה הקרובה, ומקווים שהן יהיו הכרזות חיובויות. הציפיה הזו לחדשות היא כנראה אחד הגורמים שדוחפים את המניה מעלה, יחד עם האפשרות כי הטכנולוגיה תזוהה על ידי אחת החברות המובילות בתחום ותיחתם עסקה אסטרטגית.

לקראת אפשרות כי המוצר יאושר בעקבות אחד הניסויים בשנה שנתיים הקורובות, כבר ביקשה אלפא טאו רישיון לטיפול בחומרים רדיואקטיביים, ובאוקטובר התקבל הרישיון עבור מתקן היצור של החברה בניו המפשיק, בו הושקעו כ-2 מיליון דולר.

לאלפא תאו אין עדיין הכנסות. בקופת החברה היו 75.9 מיליון דולר נכון לסוף הרבעון השלישי.