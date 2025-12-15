שנה לאחר נפילת משטר בשאר אל אסד בסוריה, היום (ב') הגרדיאן הבריטי חושף פרטים חדשים על חייהם של משפחת אסד במוסקבה.

אסד נמלט עם משפחתו בדצמבר 2024, כאשר מורדים סורים התקרבו לבירה. הוא נמלט עם משפחתו למוסקבה לאחר 14 שנים של שלטון אימים בו נהרגו ונטבחו כ-620 אלף בני אדם. המורדים הסוריים גילו לאחר נפילת הרודן קברי אחים המוניים בהם התגלו יותר מ-100 אלף גופות.

כעת, שנה לגלות של הדיקטטור האכזר, מקורות רוסיים וסוריים הדליפו לגרדיאן פרטים שמספקים הצצה נדירה לחיי משפחת אסד "שמנהלים חיים מבודדים ושקטים של יוקרה במוסקבה ובאיחוד האמירויות".

"מנותקים מחוגי האליטה"

חבר המשפחה ששומר איתם על קשר אמר לגרדיאן כי "אסד חוזר להכשרתו הרפואית כרופא עיניים". "הוא לומד רוסית ומרענן שוב את רפואת העיניים שלו", אמר המקורב. והוסיף, "זו תשוקה שלו; ברור שהוא לא צריך את הכסף. עוד לפני שהחלה המלחמה בסוריה הוא נהג לעסוק בקביעות ברפואת עיניים בדמשק".

לפי שני מקורות נוספים הבקיאים בפרטים, משפחת אסד צפויה להתגורר באיזור היוקרה Rublyovka של האליטה הרוסית. שם משפחת אסד עשויה להיתקל בדמויות כמו "נשיא אוקראינה לשעבר ויקטור ינוקוביץ’, שנמלט מקייב ב־2014 ומתגורר באזור".

בגרדיאן צוין כי למרות המגורים היוקרתיים של המשפחה "הם מנותקים מחוגי האליטה הסורית והרוסית שנהנו מהם בעבר".

חבר של המשפחה אמר לגרדיאן כי לאסד "אין קשר עם העולם החיצון" והוסיף כי הוא בקשר "רק עם כמה אנשים שהיו בארמון שלו, כמו מנסור עזאם (שר ענייני הנשיאות לשעבר) ויסאר איברהים (איש האמון הכלכלי הבכיר של אסד)".

מקור שמקורב לקרמלין אמר כי הדיקטטור כבר לא רלוונטי לפוטין ולאליטה הרוסית. "לפוטין יש מעט סבלנות למנהיגים שמאבדים את אחיזתם בשלטון, ואסד כבר אינו נתפס כדמות בעלת השפעה או אפילו כאורח מעניין להזמין לארוחת ערב".

כשהמשפחה עברה למוסקבה הם היו צריכים לתמוך בעיקר באסמה אסד, הגברת הראשונה לשעבר של סוריה שחלתה בלוקמיה. למרות שזמן רב מצבה היה ידוע כקשה, כעת בגרדיאן נכתב כי אסמה "החלימה לאחר טיפול ניסיוני בפיקוח שירותי הביטחון של רוסיה".

למרות שאסד שומר על חייו מתחת לרדאר, הילדים שלו ממשיכים בחייהם ומשתלבים באליטה במוסקבה.

לאחרונה המשפחה נראתה ביוני בהופעה פומבית ראשונה ללא הדיקטטור "בטקס סיום לימודיה של הבת זין אל־אסד שבו קיבלה תואר ביחסים בינלאומיים מ-MGIMO, האוניברסיטה המוסקבאית היוקרתית שבה למדו רבים מאנשי המעמד השליט ברוסיה".

בנוסף, בגרדיאן נכתב כי לפי רישומי טיסות שדלפו "ילדי אסד מבקרים גם לעיתים קרובות באיחוד האמירויות, כאשר אסמה הצטרפה אליהם לפחות באחת הנסיעות".