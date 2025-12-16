טראמפ נגד BBC: תובע 10 מיליארד דולר על "השחרת שמו"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיש תביעה נגד ה-BBC בגין לשון הרע, בטענה שעריכת קטעים מנאום שנשא ב-6 בינואר 2021 יצרה מצג שווא כאילו הוא קרא לתומכיו לפרוץ לבניין הקפיטול. בכך פתח טראמפ חזית בינלאומית נוספת במאבקו נגד סיקור תקשורתי שלדבריו הוא שקרי או בלתי הוגן.

● במשך שלוש שנים התכוננה גרמניה למלחמה עם פוטין. ואז הכול קרס

● השבוע שבו ארה"ב לא רק נטשה את אירופה, אלא פנתה נגדה

טראמפ דורש פיצויים בסך 5 מיליארד דולר על כל אחד משני סעיפי התביעה. לטענתו, רשות השידור הציבורית הבריטית השחירה את שמו כשחיברה יחד קטעים שונים מהנאום שלו באותו יום, כולל חלק שבו קרא לתומכיו לצעוד אל הקפיטול וחלק נוסף שבו אמר "להילחם כמו גיהינום", תוך השמטת קטע שבו קרא להפגנה שלווה.

ה-BBC התנצל בפני טראמפ, הודה בשיקול דעת מוטעה והכיר בכך שהעריכה יצרה רושם שגוי כאילו הנשיא קרא ישירות לאלימות. עם זאת, הרשת טענה כי אין בסיס משפטי לתביעה.

רשת ה-BBC ממומנת באמצעות אגרת רישוי חובה מכלל צופי הטלוויזיה בבריטניה, ועורכי דין במדינה מציינים כי כל תשלום פיצויים לטראמפ עלול להפוך לנושא נפיץ מבחינה פוליטית.

המשבר התדמיתי של ה-BBC

בעיצומו של אחד המשברים החמורים בתולדותיו, מאז הקמתו לפני 103 שנים, הודיע ה-BBC כי אין בכוונתו לשדר מחדש את הסרט התיעודי המדובר באף אחת מהפלטפורמות שלו. הסכסוך סביב הקטע, ששודר במסגרת תוכנית התחקירים "Panorama" זמן קצר לפני הבחירות לנשיאות ארה"ב בשנת 2024, גרר משבר תדמיתי חריף לרשת והוביל להתפטרותם של שני הבכירים ביותר בהנהלתה.

עורכי דינו של טראמפ טוענים כי ה-BBC גרם לו לנזק תדמיתי וכלכלי חמור.

הסרט התיעודי עורר ביקורת נוספת לאחר דליפת מזכר פנימי של יועץ חיצוני לסטנדרטים, שהביע חשש מאופן העריכה, כחלק מחקירה רחבה יותר של הטיות פוליטיות ברשת.

הסרט לא שודר בארצות הברית וייתכן שטראמפ בחר להגיש את התביעה בארה״ב משום שבבריטניה תביעות לשון הרע חייבות להיות מוגשות בתוך שנה מפרסום החומר, מועד שכבר חלף במקרה זה.

כדי להתגבר על ההגנות הרחבות שמעניקה חוקת ארה״ב לחופש הביטוי והעיתונות, יידרש טראמפ להוכיח לא רק שהעריכה הייתה שקרית ופוגענית, אלא גם שה-BBC פעל ביודעין להטעות את הצופים או נהג בפזיזות.

ה-BBC עשוי לטעון כי הסרט היה מהותית נכון וכי החלטות העריכה לא יצרו מצג שווא. כמו כן, הרשת ככל הנראה תטען כי השידור לא גרם לפגיעה במוניטין של טראמפ.

כלי תקשורת אחרים כבר הגיעו להסדרים עם טראמפ, בהם ערוצי CBS ו-ABC, לאחר שטראמפ תבע אותם לאחר ניצחונו בבחירות בנובמבר 2024.

בנוסף, טראמפ הגיש תביעות נגד ה-New York Times, ה-Wall Street Journal ועיתון באיווה, שלושתם הכחישו כל עבירה.