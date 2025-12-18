הלמ"ס: מספר הדירות בבנייה ממשיך לעלות בקצב מהיר

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לרבעון השלישי של 2025 מעידים כי מספר הדירות בבנייה ממשיך לעלות בקצב מהיר, וכי היצע הדירות ימשיך לעלות גם בעתיד הקרוב.

● המכות שנופלות על יזמי הנדל"ן אחת אחרי השנייה

● 83 אלף דירות מחכות לקונים - וזו הסיבה שהיזמים ממשיכים לבנות

כך, במבט ארצי, ברבעון השלישי של השנה קצב התחלות הבנייה ירד בכ-0.3% לעומת הרבעון השני של השנה, כאשר סך התחלות הבנייה הסתכמו בכ-19.6 אלף דירות, ובניכוי דירות שנהרסו במסגרת פרויקטים של התחדשות עירונית, התחלות הבנייה הסתכמו בכ-18.4 אלף. במקביל, ב-12 החודשים שבין אוקטובר 2024 לספטמבר 2025 החלה בנייתן של כ-81 אלף דירות - עלייה של 31.5% לעומת 12 החודשים הקודמים.

בתוך כך, נרשמה קפיצה חדה בשלב שקודם לתחילת העבודות - הנפקת היתרי הבנייה על-ידי הוועדות המקומיות. כך, בין אוקטובר 2024 לספטמבר השנה הונפקו 81.5 אלף היתרי בנייה, עלייה של כ-11% בהשוואה לאשתקד, וברבעון השלישי לבדו - כ-20.4 אלף היתרים, עלייה של כ-19% בהשוואה לרבעון השני של השנה, כך שקצב התחלות הבנייה צפוי להישאר גבוה גם בשנה הקרובה.

בהסתכלות על הערים המובילות בהתחלות הבנייה, תל אביב רשמה את מספר התחלות הבנייה הגבוה ביותר ב-12 החודשים שבין אוקטובר 2024 לחודש ספטמבר האחרון, כאשר התחלות הבנייה הסתכמו ב-7,451, גידול של 46.5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

במקום השני נמצאת ירושלים עם התחלות בנייה של 7,046, גידול 11.8% בהשוואה לאשתקד. עוד נמצאות בראש הטבלה העיר פתח תקווה עם סך התחלות בנייה של כ-3,130, אופקים עם 3,120, רמת גן עם 2,700, אשדוד עם 2,630, לוד - 2,420, באר יעקב - 2,400 ובת ים עם 2,260.

הפערים בין התחלות לגמר הבנייה עדיין גבוהים

מהסתכלות על מספר הדירות שבבנייה פעילה - דירות שהחלו בהקמתן אך טרם הסתיימו - עולה כי בספטמבר האחרון הגיע המספר ל-203 אלף דירות, עלייה של 12.8% לעומת השנה שעברה ומעט מעל הרבעון הקודם.

גם משך זמן הבנייה הממוצע עדיין נותר גבוה והסתכם ב-31.8 חודשים, בין היתר בשל המחסור בכוח-האדם שפוקד את הענף מאז המלחמה. ב-12 החודשים הקודמים משך זמן הבנייה היה קצר יותר ועמד על 27.9 חודשים.

בין אוקטובר 2024 לספטמבר 2025, כ-27% מהתחלות הבנייה היו במסגרת התחדשות עירונית, בסך של כ- 17.5 אלף דירות - מתוכן כ-14 אלף בפרויקטים של פינוי-בינוי ותמ"א 38/2. יותר ממחצית מהדירות שהחלו להיבנות בתקופה הזו היו במחוז תל אביב (53.3%), ורבע נוסף (24.1%) במחוז המרכז.