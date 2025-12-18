את הבלאגן הזה היא לא הצליחה לנקות: חברת iRobot האמריקאית, יצרנית "רומבה" ומי שהובילה את מהפכת השואבים הרובוטיים בעולם, הגישה השבוע בקשה לפשיטת רגל בבית המשפט בדלוואר. על פי מסגרת תוכנית ההבראה שתושלם עד פברואר 2026, כפי שפורסמה בתקשורת הבינלאומית, השליטה תעבור לידי חברת סינית בשם Shenzhen PICEA Robotics, שהיא נושה עיקרית בחברה וגם ספקית הייצור המרכזית.

החברה שהייתה ציבורית תעבור לידיים פרטיות והזכויות של בעלי המניות יימחקו, כך דווח ברויטרס. נושים וספקים אחרים אמורים לקבל את התשלום במלואו. מייסד שותף ומנכ"ל iRobot לשעבר, קולין אנגל, אמר ל-CNBC לאחר הכרזת פשיטת הרגל כי זהו מהלך "מאכזב מאוד" ו"לא פחות מטרגדיה עבור הצרכנים". לדבריו, "היה אפשר למנוע זאת".

אז איך המוצר הפופולרי הזה - שהיה לשם גנרי, כמו ש"פלאפון" בישראל זה מכשיר סלולרי ו"וספה" היא קטנוע - סיים בהתרסקות?

כמעט 70% מהשוק בשליטת מותגים סיניים

בתחילה היה זה סיפור הצלחה אמיתי. החברה, שנוסדה ב-1990 על ידי שלושה חוקרים מ-MIT, הונפקה בנאסד"ק ב-2005, גייסה מיליוני דולרים ומכרה מעל ל-50 מיליון שואבים ברחבי העולם. ה-Roomba חלש על כ-42% מהשוק האמריקאי ו-65% מהשוק היפני של שואבי אבק רובוטיים.

למרות הכנסות של כ-682 מיליון דולר בשנת 2024, הרווחים של iRobot נשחקו בגלל מתחרות סיניות כמו Ecovacs Robotics, Anker או Roborock. נראה ש-iRobot נשארה דומיננטית בשווקים כמו ארצות הברית ויפן, אבל התחרות מסין, שהולידה מוצרים דומים במחירים זולים משמעותית, אילצה את החברה להוריד מחירים ולבצע השקעות משמעותיות בפיצ'רים טכנולוגיים חדשים - מה ששחק עוד יותר את ההשקעות. על פי נתוני IDC, כיום כמעט 70% משוק הרובוטים החכמים העולמי נשלט על ידי אותם מותגים סיניים.

הרכישה שהייתה יכולה לשנות את התמונה

בשורה משמעותית הייתה אמורה להציל את החברה: בשנת 2022 הודיעה ענקית הקמעונאות אמזון שהיא תרכוש את iRobot תמורת 1.4 מיליארד דולר, כך לפי רויטרס. העסקה נועדה לחזק את פורטפוליו המוצרים של אמזון, לצד הרמקול החכם אלקסה ומוצרי פעמוני הדלת החכמים Ring.

שלב ההתנגדויות לעסקה נמשך שנתיים, בעיקר מצד הרגולטורים האירופיים שביקשו לחסום אותה מחשש שאמזון תחסל תחרות או תגביל גישה לשוק שלה. הם זכו לתמיכת יו"ר נציבות הסחר הפדרלית לינה קאן. בינואר 2024 הודיעו הצדדים כי העסקה לא תצא לפועל. אמזון שילמה ל-iRobot דמי ביטול של כ-94 מיליון דולר, ששימשו אותה לשלם עמלות ייעוץ והחזרים להלוואה שנטלה מקבוצת השקעות. אבל הפגיעה בה הייתה אנושה: לא רק מניותיה צנחו, גם המנכ"ל קולין אנגל התפטר ו-31% מכוח העבודה פוטרו. יש שרואים ברכישה שלא קרתה נקודת מפנה משמעותית בדרך לקריסה הסופית.

לפי אנגל, רכישת אמזון הייתה הדרך הריאלית ביותר עבור iRobot להתחרות בשוק. לדבריו, "פשיטת הרגל של iRobot משמשת אזהרה לגורמי פיקוח על התחרות", כך אמר ל-CNBC. הלן גריינר, ממייסדות החברה, כתבה בלינקדאין כי התוכנית החדשה לארגון מחדש תחת בעלים סיני היא לא טובה עבור "הצרכנים, העובדים, בעלי המניות או ארצות הברית".

דירק אאור, מנהל מדיניות התחרות ב-the International Center for Law & Economics אמר ללוס אנג'לס טיימס כי "חסימת העסקה הייתה טעות אסטרטגית. הענקנו ניצחון קל למתחרים הסיניים. iRobot היה השחקן המערבי המשמעותי היחיד שנותר בתחום. בכך ששללו מהם את המשאבים הדרושים לתחרות, הרגולטורים הותירו לצרכנים האמריקאיים פחות חלופות לדומיננטיות הסינית".

לדברי אאור, "הדרך הטובה ביותר להתמודד עם תחרות עולמית היא להבטיח שחברות אמריקאיות יהיו חופשיות להתמזג, להרחיב ולחדש, במקום לנסות לסכל חברות סיניות באמצעות רגולציה. עלינו לאפשר לחברות שלנו להתחרות ולא להגביל את היכולת שלהן לפרוץ קדימה".

חוב פיננסי מעמיק ומכסים מוגדלים

מכאן הקריסה האיטית החלה: הודות לכאוס בשרשרת האספקה, סין הציפה את השוק בחלופות זולות בהרבה מהרומבה. iRobot התקשתה להתמודד עם העיכובים במשלוחים ועם המלאים, מה שפגע בהכנסות החברה וברווחיותה.

מכה נוספת הכתה בה עם מכסי טראמפ החדשים. במסגרת שינוי שיעורי המכס שמשיתה ארה"ב, נקבע היטל של 46% על יבוא מווייטנאם, שם החברה מייצרת את שואבי האבק לשוק האמריקאי. החברה דיווחה כי בשנת 2025, המכסים הקפיצו את העלויות שלה ב-23 מיליון דולר. החברה המשיכה לדמם כסף, וברבעון האחרון דיווחה שההכנסות שלה צנחו ב-33% בארה"ב. היא אף התחילה להזהיר מפני פשיטת רגל אפשרית, תוך ציון הביקושים הנסוגים, התחרות העזה והמכסים האגרסיביים.

החוב הכולל של החברה עמד על למעלה מ-350 מיליון דולר: קבוצת Carlyle, שהעניקה ל-iRobot הלוואה של 200 מיליון דולר, הצליחה לדחות את התשלום; השנה נמכרה ההלוואה ל-Santrum Hong Kong, מה שסלל את הדרך ל-PICEA לעמדת השליטה. במסגרת התוכנית, PICEA תשתלט על 100% מהון החברה ותוותר על 190 מיליון הדולר הנותרים מההלוואה, כמו גם על חוב נוסף של 74 מיליון דולר ש-iRobot חייבת לה במסגרת הסכם הייצור ביניהן.

לפי נתוני LSEG החברה, שהוערכה ב-3.56 מיליארד דולר בשנת 2021, שווה כעת כ-140 מיליון דולר.

מה משמעות המהלך ל-274 עובדי החברה, הממוקמת במסצ'וסטס? ומה המשמעות כלפי הלקוחות? עדיין יש סימני שאלה פתוחים, אבל לפחות בשלב הנוכחי, בחברה אומרים שהכל ימשיך כרגיל. בהצהרה ל-TechCrunch ציינו: "אין השפעה על הפעילות העסקית שלנו או על היכולת שלנו לשרת את לקוחותינו - וזה ממשיך להיות בראש סדר העדיפויות שלנו. המוצרים שלנו לא משתנים". ב-iRobot הוסיפו שפשיטת הרגל לא צפויה לשבש את פונקציונליות האפליקציה, שרשרת האספקה או התמיכה במוצרים שלה.

עם זאת, אם החברה תקרוס לחלוטין ותסגור את שירותי הענן שלה, המוצרים לא יוכלו יותר להתחבר לענן. משמע, המכשירים הפיזיים עדיין יעבדו, כפתורי חזרה לתחנת העגינה ודומיהם יעבדו, אבל לא יותר מזה. החשש הוא ביחס לתפעול האפליקציה, שמאפשרת תזמון או בחירת חדרים לניקוי - האם אלה ימשיכו לעבוד תחת הבעלים החדש.