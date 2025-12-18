זנדסק מגיעה לישראל: רוכשת את אנליש בכ-40-50 מיליון דולר

חברת התוכנה האמריקאית זנדסק (Zendesk) פותחת לראשונה מרכז פיתוח בישראל באמצעות רכישה מקומית. זנדסק רכשה חברה בינה מלאכותית קטנה בשם אנליש (Unleash) של היזמים איתי יצחקי ועומר קורן, שמעסיקה לפי ההערכה כמה עשרות עובדים ומעולם לא יזמה פרסומים בתקשורת.

סכום העסקה לא פורסם אך הוא מוערך בכ־40-50 מיליון דולר, עסקה שאיננה גדולה אך מספקת תשואה סבירה למשקיעים המוקדמים ובראשם קרן TLV Partners, ומשקיעים פרטיים כמו אביגדור וילנץ, בני שניידר, צביקה לימון, יובל כהן ואריק קליינשטיין מקרן גלילות. משקיעים מאוחרים יותר, כמו קרן סיינה, לא יצרו תשואה מספקת, כך לפי ההערכה. החברה גייסה על פי ההערכה כ־20 מיליון דולר בשני סיבובים, אך הסיבוב השני שיקף לה שווי שדומה לזה שבו היא נרכשת כעת.

המהלך של זנדסק לישראל מתווסף לחברות תוכנה גדולות נוספות שהחליטו לפתוח כאן מרכזי פיתוח עם סיומה של מלחמת חרבות ברזל, על אף שעד כה לא פעלו בישראל. גם סרביס נאו (SerivceNow) מנהלת כעת משא ומתן בשלבים מתקדמים לרכישת ארמיס בכ־7 מיליארד דולר, ולאחרונה גם נחתה פיגמה (Figma) בתל אביב עם רכישת וויבי, חברה המאפשרת עיצוב מיתוג אוטונומי מבוסס AI באמצעות פקודות. המשותף לכולן: רכישות של חברות המתמחות בבינה מלאכותית, כחלק מהלחץ שמופעל על הרוכשות להצטייד במערכות מבוססות AI ולהשיקן בהקדם ללקוחותיהם.

זנדסק היא חברה פרטית וותיקה בשווי של 10 מיליארד דולר - היא התפרסמה בזכות מערכת לניהול תקשורת ארגונית ושירות לקוחות מבוסס צ'ט ולאחרונה נדרשת להתאים את עצמה למהפכת סוכני ה־AI שמספקים שירות לקוחות אוטונומי ללא מגע יד אדם.

לפי הודעת החברה: "הטכנולוגיה של אנליש מחזקת את הפלטפורמה של זנדסק עם חיפוש ארגוני מבוסס הרשאות על פני יותר מ־70 מקורות תוכן, כולל Google Drive, Confluence ו-SharePoint. סוכני AI עם הקשר ארגוני מלא מקצה לקצה, שנותנים לעובדים גישה מיידית לתובנות אמיתיות מכלל נתוני החברה".

"ככל שארגונים מאמצים AI בקצב מואץ, החשיבה מחדש על איך נותנים שירות פנימי לעובדים הופכת לקריטית", אמר שאשי אפדיהיי, סמנכ"ל המוצרים, ההנדסה והבינה המלאכותית בזנדסק. "הרכישה של אנליש מכניסה את ה-AI ישירות לתהליכי העבודה, ומאפשרת תשובות מאובטחות ומבוססות הרשאות מכל מערכות הארגון, עם שירות עצמי מיידי והעברה חלקה לאנשים כשצריך".

אנליש הוקמה בשנת 2020 על ידי איתי יצחקי (מנכ"ל) ועומר קורן (סמנכ"ל טכנולוגיות). לפי הודעתה , במהלך השנה האחרונה החברה שילשה את המכירות והכפילה את כמות העובדים, וראתה ביקוש גבוה לטכנולוגיה שהיא מפתחת שמאפשרת לארגונים לחבר את כל הדאטה הארגוני שלהם למודלים בצורה בטוחה וצומחת. כמעט כל עובדי החברה ימשיכו אצל הרוכשת.