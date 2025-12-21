לקראת כינוסה של ועדת השרים בראשותו של ראש הממשלה, שאמורה לקבוע את המנדט של ועדת החקירה שנתניהו מקדם לחקר מחדל טבח 7.10 - היועמ"שית גלי בהרב-מיארה פרסמה הערב (ראשון) חוות דעת חריפה נגד הצעת החוק, שבה היא מאשימה שמדובר בהצעה "פרסונלית שתפורה למידותיה של הממשלה". עוד טענה כי עצם הצעת החוק להקמת הוועדה, אותה הגיש ח"כ אריאל קלנר מהליכוד, היא רצופת פגמים ואין לקדמה.

ההסברים של היועמ"שית להתנגדותה להצעה

● הכלי הייעודי שקבעה הכנסת לאירועים מסדר גודל זה, כבר לפני למעלה מ-50 שנה, הוא ועדת חקירה ממלכתית.

● המנגנון המוצע ונסיבות הצעתו אינם מתיישבים עם הצורך החיוני בוועדת חקירה מקצועית ובלתי תלויה.

● השתלשלות ההליכים שתוארה לעיל מצביעה באופן ברור, כי בפנינו הצעת "חוק פרסונלית", "התפורה למידותיה" של הממשלה והקואליציה הנוכחיות.

● הצעת החוק מבקשת להתגבר על הצו על תנאי שהוצא בעניין זה נגד הממשלה, בדרך של הקמת ועדת חקירה שלא בהתאם למנגנונים שנקבעו בחוק, אלא בתנאים הנוחים לממשלה, המהווה גם מושא החקירה.

● הוועדה המוצעת עתה אומנם מכונה "ועדת חקירה ממלכתית לאומית", אך ההסדרים המוצעים חותרים תחת תכליתה המוצהרת ועקרונות הבסיס של ועדת חקירה ממלכתית.

מדובר באסון לאומי וזכות הציבור לדעת את האמת על פעולות השלטון עם מנגנון בירור עצמאי, מקצועי ואמין.

● המתווה יוצר פוליטיזציה של הוועדה. חשש ממשי שהשיקולים המקצועיים החיוניים לחקר האמת יידרסו.

● בהיעדר שופט בכיר שעומד בראש ההרכב, סמכויות החקירה לא הולמות את הרכבה.

הנסיבות החריגות של 7 באוקטובר מצריכות מחשבה איך להפחית את התלות של ועדת החקירה בממשלה, ובוודאי שלא להגביר את התלות - לשם הגברת האמון הציבורי.

פורסם לראשונה ב-N12.