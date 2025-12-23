הדולר מתחת ל-3.2 שקלים ובשפל של קרוב ל-4 שנים. אלו הסיבות

שער השקל מתחזק היום ואף יורד לכ-3.19 שקלים לדולר אחד ונסחר ברמות שפל שלא נראו מאז תחילת 2022. מתחילת השנה התחזק שערו של השקל ב-12% מול הדולר. אם הולכים מעט אחורה לאוקטובר 2024 - למבצע הביפרים בלבנון שהיה נקודת המפנה החשובה בשער החליפין, נקבל זינוק של מעל 14%.

אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות מיטב, ציין השבוע ש"ההכרזות על מכירת גז למצרים ועל עסקות נשק גדולות פועלות לחזק את השקל", כמובן שגם העליות בימים האחרונים בוול סטריט משפיעות לחיוב על השקל, נאסד"ק טיפס מתחילת השנה במעל 20% והגופים המוסדיים שחשופים להשקעות בחו"ל מוכרים דולרים כדי לאזן את החשיפה. לפי זבז'ינסקי, כעת זהו האיום היחיד עליו כעת. "אם יהיו ירידות בשוקי המניות בעולם, זה יהיה האיום הכלכלי העיקרי על התחזקות השקל".

בכללי, התחזקות השקל נובעת מכמה גורמים עיקריים: עלייה חדה בהשקעות זרות בשוק ההון המקומי, ירידה בפרמיית הסיכון הגאו-פוליטית של ישראל (בפרט בעקבות המלחמה מול איראן והכרזת הפסקת האש בעזה), זינוק במדדי הבורסה הישראלית וצמיחה חדה בתוצר ברבעון השלישי. במקביל, הדולר נחלש גלובלית, בין היתר עקב מלחמות הסחר שיזם ממשל טראמפ.

עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, ציין שהן הציפיות הנגזרות משוק ההון והן התחזית של החברה אומרות ששער השקל יעמוד על 3.2 בעוד שישה חודשים. כלומר, באותה הרמה שהוא היום.

בבנק הפועלים צופים עלייה באינפלציה ב-12 החודשים הקרובים כשאחת הסיבות היא "מיצוי הדרגתי של התחזקות השקל".

זה לא רק השקל, זה גם הדולר

במקביל, הדולר נחלש בעולם זה היום השני ברציפות, ובעיקר מול הין היפני. האחרון מתחזק לאחר ששרת האוצר של יפן, סאטסוקי קטאיאמה, אמרה בראיון כי לממשלה יש "יד חופשית" לנקוט צעדים נחרצים נגד המטבע אם תנועותיו אינן תואמות את הנתונים הכלכליים הבסיסיים.

המטבע היפני מתחזק היום בעד 0.7% לרמה של 155.91 ין לדולר, ומתאושש משפל של כחודש שנרשם לאחר החלטת הריבית של הבנק המרכזי של יפן בשבוע שעבר.

מדד הדולר DXY, האומר את שערו של הדולר מול שישה מטבעות מובילים בעולם, יורד היום ב-0.4% לשפל של כארבע שנים אף הוא. מתחילת השנה ירד המדד בכ-10%, מול האירו ומול הפרנק השוויצרי השיל הדולר 13% השנה. "ראינו שינוי תפיסה בעולם לגבי הדולר. הדולר היה חזק, עם כניסתו של טראמפ לתפקיד. הוא רצה להפוך את אמריקה ל'גדולה שוב' ו'עשירה שוב', וגם תמך בפיחות שער החליפין ובין היתר הפעיל לחץ על הפד להוריד ריבית", אמר בשיחה עם גלובס, קובי לוי, ראש דסק אסטרטגיית שווקים בבנק לאומי, לפני כשבועיים.

הדולר בדרך לשנתו החלשה ביותר זה שמונה שנים, ולפי בלומברג, שוק האופציות מאותת כי סוחרים נערכים להמשך ירידות בימים האחרונים של 2025.

"התחזית לדולר נותרת שלילית בבירור", כתבה איפק אוזקרדסקאיה, אנליסטית בכירה ב-Swissquote, בהערה שפרסמה ביום שלישי. "פוזיציות שוריות על הדולר הן נדירות", לדבריה, חששות סביב משמעת פיסקלית ומתיחויות סחר ממשיכים להכביד על המטבע האמריקאי. עם זאת, היא מזהירה כי הדולר פגיע גם לתיקון חד כלפי מעלה, אם נתוני המאקרו הקרובים יובילו להערכה מחודשת וניצית יותר של ציפיות הריבית מצד הפד.