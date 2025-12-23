מאז שג'יי.פי מורגן חשף כי הצוות המשפטי של צ'ארלי ג'ביס שלח לבנק חשבונות משפטיים בסך 74 מיליון דולר עבור משפטה הפלילי, השאלה הייתה כיצד הצטברו הוצאות כאלה. התשובה, מסתבר, כוללת גם 530 דולר על סוכריות גומי. עורכי הדין של הבנק פרסמו ביום אתמול (ג') רשימה מפורטת של הוצאותיה המשפטיות לכאורה של ג'ביס, שכללו עשרות שדרוגים של חדרי מלון ואף מגדל פירות־ים במסעדה.

ג'ביס הורשעה בהונאה כשמכרה ב-2021 את סטארט־אפ החינוך שלה, פרנק (Frank), תמורת 175 מיליון דולר לג'יי.פי מורגן. אולם בטוויסט מפתיע, הבנק הוא שנשא בחשבונות המשפטיים של ג'ביס ושל אוליבייה עמר (השותף הישראלי בסטארט־אפ, י"פ), שותף בסטארט-אפ, בשל סעיף בעסקה שקבע כי הבנק יישא בכל העלויות הנלוות במקרה של סכסוך.

במשך חודשים מנסה הבנק להשתחרר מההסדר הזה לפני שהערעור של ג'ביס יוביל לעוד חיובים, שהבנק מכנה "מופרזים ומקוממים באופן מובהק".

בין החיובים: 530 דולר על סוכריות גומי

חלק מהוצאותיה המשפטיות של ג'ביס, כמו קרם גוף לטיפול בצלוליט, כבר פורסמו במהלך דיון בבית המשפט בחודש שעבר, אך אתמול (ב') פורטה רשימה רחבה של חיובים שהבנק מערער עליהם. הוצאות רבות חויבו על ידי עורכי דינה, ולא על ידי ג'ביס עצמה, כך מראים הגילויים החדשים.

דובר מטעם ג'ביס אמר בעבר כי היא "לא חויבה ולא ראתה שום הוצאה" ופעלה לפי הנהלים הכתובים בתקופת עבודתה כעובדת ג'יי.פי מורגן, לאחר שהבנק רכש את הסטארט־אפ שלה ובהתאם לכללים המשפטיים.

לאחר שג'ביס הואשמה בהונאה בשנת 2023, היא שכרה כמה מעורכי הדין המפורסמים ביותר, בהם אלכס ספירו, שייצג את אילון מאסק ואת ראש עיריית ניו יורק אריק אדמס, וכן את חוסה באז ורונלד סאליבן, שהגנו על קייסי אנתוני ועל הארווי ויינשטיין.

המשרד של ספירו, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, חייב כמעט 44 מיליון דולר מן הסכום הכולל, כך מסר ג'יי.פי מורגן. דובר המשרד אמר כי הבנק "מנסה להתחמק" מהתחייבויותיו לשלם את חשבונותיה של ג'ביס ו"מנסה לייצר הסחות דעת באמצעות הדגשת קומץ הוצאות של עורכי דין (שלא הוצאו על ידי ג'ביס) לאורך שנתיים, שרובן המכריע כבר נבדקו ושולמו או שאינן שנויות במחלוקת".

להלן כמה מהפריטים שג'ביס ועורכי דינה חייבו את הבנק, לפי מסמכי בית המשפט:

מזון

530 דולר על סוכריות גומי

581 דולר לארוחת ערב לשניים שכללה מגדל פירות־ים ב-161 דולר

חשבון של 710 דולר במסעדת Eataly

347 דולר לשלושה מגשי נקניקים כנשנוש אחר הצהריים

214 דולר על "גלידה בסגנון איטלקי"

60 דולר להזמנת משלוחי מזון של אובר, שכללו ארבע עוגיות וקופסת עוגיות

"כמויות גדושות של אלכוהול", כולל קוקטייל אולד־פאשנד, מרטיני וודקה, מרגריטה עם תימין אתיופי, מרטיני ליצ’י.

נסיעות ומלונות

למעלה מ־3,000 דולר על שלוש טיסות מחלקה ראשונה בין בוסטון לניו יורק

25,800 דולר על שדרוגי חדרי מלון

נסיעה של 800 מטר שעלותה 284 דולר

בידור

ארוחה במוזיאון ההגירה הלאומי של אליס איילנד

תחבורה למוזיאון האמריקאי להיסטוריה של הטבע

57 דולר על חיוב Spotify של אחד מעורכי הדין

שונות

רולר להסרת שערות חיות מחמד

מסיר כתמים

צעצוע לפעוטות של Cookie Monster

שקיקי ריח בניחוחות לבנדר ויסמין

קרם גוף לטיפול בצלוליט

כוס פלסטיק

75 דולר על מזוודה

הוצאות משפטיות

147 אנשי מקצוע משפטיים שונים, שחלקם חייבו עד 2,700 דולר לשעה

ממוצע של 24 אנשי מקצוע ביום במהלך המשפט, חלקם חייבו עבור "נוכחות" במשפט בימים שבהם לא התקיים משפט, כולל יום שבת