מאז שג'יי.פי מורגן חשף כי הצוות המשפטי של צ'ארלי ג'ביס שלח לבנק חשבונות משפטיים בסך 74 מיליון דולר עבור משפטה הפלילי, השאלה הייתה כיצד הצטברו הוצאות כאלה. התשובה, מסתבר, כוללת גם 530 דולר על סוכריות גומי. עורכי הדין של הבנק פרסמו ביום אתמול (ג') רשימה מפורטת של הוצאותיה המשפטיות לכאורה של ג'ביס, שכללו עשרות שדרוגים של חדרי מלון ואף מגדל פירות־ים במסעדה.
● היזמת שהורשעה בהונאת ג'יי.פי מורגן נידונה ל-7 שנות מאסר
● עסקי היופי מעולם לא היו תחרותיים יותר. כך ספורה מתכננת להישאר בטופ
ג'ביס הורשעה בהונאה כשמכרה ב-2021 את סטארט־אפ החינוך שלה, פרנק (Frank), תמורת 175 מיליון דולר לג'יי.פי מורגן. אולם בטוויסט מפתיע, הבנק הוא שנשא בחשבונות המשפטיים של ג'ביס ושל אוליבייה עמר (השותף הישראלי בסטארט־אפ, י"פ), שותף בסטארט-אפ, בשל סעיף בעסקה שקבע כי הבנק יישא בכל העלויות הנלוות במקרה של סכסוך.
במשך חודשים מנסה הבנק להשתחרר מההסדר הזה לפני שהערעור של ג'ביס יוביל לעוד חיובים, שהבנק מכנה "מופרזים ומקוממים באופן מובהק".
בין החיובים: 530 דולר על סוכריות גומי
חלק מהוצאותיה המשפטיות של ג'ביס, כמו קרם גוף לטיפול בצלוליט, כבר פורסמו במהלך דיון בבית המשפט בחודש שעבר, אך אתמול (ב') פורטה רשימה רחבה של חיובים שהבנק מערער עליהם. הוצאות רבות חויבו על ידי עורכי דינה, ולא על ידי ג'ביס עצמה, כך מראים הגילויים החדשים.
דובר מטעם ג'ביס אמר בעבר כי היא "לא חויבה ולא ראתה שום הוצאה" ופעלה לפי הנהלים הכתובים בתקופת עבודתה כעובדת ג'יי.פי מורגן, לאחר שהבנק רכש את הסטארט־אפ שלה ובהתאם לכללים המשפטיים.
לאחר שג'ביס הואשמה בהונאה בשנת 2023, היא שכרה כמה מעורכי הדין המפורסמים ביותר, בהם אלכס ספירו, שייצג את אילון מאסק ואת ראש עיריית ניו יורק אריק אדמס, וכן את חוסה באז ורונלד סאליבן, שהגנו על קייסי אנתוני ועל הארווי ויינשטיין.
המשרד של ספירו, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, חייב כמעט 44 מיליון דולר מן הסכום הכולל, כך מסר ג'יי.פי מורגן. דובר המשרד אמר כי הבנק "מנסה להתחמק" מהתחייבויותיו לשלם את חשבונותיה של ג'ביס ו"מנסה לייצר הסחות דעת באמצעות הדגשת קומץ הוצאות של עורכי דין (שלא הוצאו על ידי ג'ביס) לאורך שנתיים, שרובן המכריע כבר נבדקו ושולמו או שאינן שנויות במחלוקת".
להלן כמה מהפריטים שג'ביס ועורכי דינה חייבו את הבנק, לפי מסמכי בית המשפט:
מזון
530 דולר על סוכריות גומי
581 דולר לארוחת ערב לשניים שכללה מגדל פירות־ים ב-161 דולר
חשבון של 710 דולר במסעדת Eataly
347 דולר לשלושה מגשי נקניקים כנשנוש אחר הצהריים
214 דולר על "גלידה בסגנון איטלקי"
60 דולר להזמנת משלוחי מזון של אובר, שכללו ארבע עוגיות וקופסת עוגיות
"כמויות גדושות של אלכוהול", כולל קוקטייל אולד־פאשנד, מרטיני וודקה, מרגריטה עם תימין אתיופי, מרטיני ליצ’י.
נסיעות ומלונות
למעלה מ־3,000 דולר על שלוש טיסות מחלקה ראשונה בין בוסטון לניו יורק
25,800 דולר על שדרוגי חדרי מלון
נסיעה של 800 מטר שעלותה 284 דולר
בידור
ארוחה במוזיאון ההגירה הלאומי של אליס איילנד
תחבורה למוזיאון האמריקאי להיסטוריה של הטבע
57 דולר על חיוב Spotify של אחד מעורכי הדין
שונות
רולר להסרת שערות חיות מחמד
מסיר כתמים
צעצוע לפעוטות של Cookie Monster
שקיקי ריח בניחוחות לבנדר ויסמין
קרם גוף לטיפול בצלוליט
כוס פלסטיק
75 דולר על מזוודה
הוצאות משפטיות
147 אנשי מקצוע משפטיים שונים, שחלקם חייבו עד 2,700 דולר לשעה
ממוצע של 24 אנשי מקצוע ביום במהלך המשפט, חלקם חייבו עבור "נוכחות" במשפט בימים שבהם לא התקיים משפט, כולל יום שבת
