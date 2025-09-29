היזמת שהורשעה בהונאת ג'יי. פי. מורגן נידונה לשבע שנות מאסר

צ'ארלי ג'ביס, היזמת שניפחה את מספר המשתמשים בסטארט-אפ שלה, "פרנק", כדי למכור אותו לבנק ג'יי. פי. מורגן ב-175 מיליון דולר, נשפטה לשבע שנות מאסר, לאחר שהואשמה בהונאת משקיעים והונאת בנק. היזמת, שהורשעה כבר בחודש מרץ האחרון, צפויה לערער על העונש, למרות שהתביעה דרשה עונש מאסר של 12 שנים.

לחברה שנמכרה רקע ישראלי: אחד השותפים בהקמתה הוא הישראלי לשעבר אוליבייה עמר, שאף ניהל בעבר חלק מפעילות החברה בישראל, והואשם גם הוא בעבר על־ידי בית המשפט בארה"ב בהונאה. עונשו של עמר צפוי להיגזר ב-20 באוקטובר. בנוסף, אחד המשקיעים העיקריים בחכרה היא הקרן הישראלית אלף, השקעה שהובלה על־ידי השותף המייסד מייקל אייזנברג - שאיננו מעורב בפרשה.

"פרנק" הוקמה כשירות שנועד להקל על צעירים אמריקאיים לגייס הלוואות ללימודים במדינה, הנחשבים ליקרים במיוחד. הפורטל, שכלל מערכי הדרכה ושוק אונליין לגיוסי הלוואות, משך אליו מאות אלפי משתמשים ועלה על הכוונת של בנק ג'יי.פי מורגן, שהתעניין ברכישתו כדי לחזק את אחיזתו בתחום הלוואות הסטודנטים וכן להחזיק במסד נתונים שכולל את פרטיהם האישיים של מיליוני אמריקאים צעירים.

ג'ביס נשאה ונתנה עם הבנק על מכירת החברה במאות מיליוני דולרים והתפשרה על 175 מיליון דולר - סכום שהניב לה אקזיט אישי של עד 41 מיליון דולר. אלא שזמן קצר לאחר מכן, גילה עובד בבנק באופן מקרי כי מספר המשתמשים במאגר של פרנק זהה למספר המקסימלי של הרשומות שניתן להכניס בגיליון נתונים אחד של תוכנת אקסל. על-פי כתב האישום, התברר כי ג'ביס הציגה כי מספר המשתמשים הוא 4.25 מיליון איש, כאשר בפועל היו לה רק 300 אלף. מיד לאחר מכן, החל הבנק לפעול לביטול הרכישה ולהגיש תביעה אזרחית ופלילית נגד ג'ביס ואנשיה. היזמת הצעירה נעצרה רגע לפני שעלתה על טיסה בנמל התעופה ניוארק בניו ג'רזי.

כמה עדויות הכריעו לטובת התביעה במקרה זה: מרצה למתמטיקה שסיפר כיצד ג'ביס ביקשה ממנו לזייף נתונים מלאכותיים של משתמשים, וכן חילופי מסרונים בין ג'ביס לעמר, בהם נראה כי השניים מודעים להיבט הפלילי של מעשיהם.