גלולת ההרזיה של נובו נורדיסק אושרה: מתי היא תגיע לישראל?

אחד מכל שמונה אנשים בארה"ב כבר לוקח תרופה ממשפחת ה־GLP-1 של אלי לילי או נובו נורדיסק כדי לרדת במשקל או כדי לטפל בסוכרת או בבעיה רפואית אחרת, לפי סקר של ארגון המחקר KFF שנערך בנובמבר האחרון.

מדובר בשיעור חדירה משמעותי, אך עדיין מדובר בפחות ממספר האנשים הסובלים מעודף משקל, סוכרת או בעיות לב בארה"ב, כך שפוטנציאל התרופות רחוק ממיצוי. עכשיו מצטרף מוצר חדש למדף - גלולת וויגובי של נובו נורדיסק הדנית. אותה תרופה שניתנה בזריקה רק בבליעה. מינהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) אישר את הגלולה לשיווק בארה"ב, והיא תושק שם בתחילת 2026.

מה ההבדל בין הגלולה לזריקה?

גלולת וויגובי, הניטלת פעם ביום, הפחיתה בתוך 64 שבועות של טיפול כ־16.6% בממוצע ממשקלם של מי שהצליחו להתמיד בטיפול. אם מביאים בחשבון את הנתונים של מי שלא התמידו בטיפול עד סוף התקופה, התוצאה היא כ־14%. זאת לעומת תוצאות של 15%־20% בניסויים שונים בזריקות וויגובי.

הגלולה מעט פחות יעילה מהזריקה, אך היא נחשבת מתאימה למי שלא אוהבים זריקות, או שיש להם פחות משקל להוריד. אפשרות נוספת היא שמטופלים יתחילו את מסע ההרזיה שלהם עם זריקה וישמרו על התוצאות עם גלולה, מאחר שמחקרים הראו שהפסקת הטיפול לגמרי מובילה בדרך כלל לעלייה במשקל.

את התרופה יש ליטול פעם ביום על בטן ריקה, ואז להמתין עוד חצי שעה עד אכילה, שתייה או נטילה של תרופות נוספות. זאת לעומת הזריקה, שמקבלים פעם בשבוע. לגלולות יש גם תופעות לוואי במערכת העיכול מעט יותר נפוצות מאשר בזריקה.

למי הגלולה תהיה זמינה?

התרופה תהיה זמינה בארה"ב בבתי המרקחת וגם בערוצי שיווק ישיר, כולל ערוץ השיווק הישיר הממשלתי לתרופות TrumpRX. ה־FDA אישר את התרופה לא רק לאנשים עם השמנה מסוכנת אלא גם להפחתה של אירועי לב, לאחר שניסויים קודמים עם החומר הפעיל הראו תועלת בתחום זה, מעבר לתועלת בהפחתת המשקל.

האם נובו נורדיסק תיקח פלח שוק בחזרה מאלי לילי?

נובו נורדיסק הקדימה את המתחרה אלי לילי בהשקת הגלולה, וגם התוצאות שלה מעט טובות יותר. עם זאת, המוצר של אלי לילי אינו מחייב בטן ריקה וגם קל יותר לייצר אותו.

נזכיר שנובו נורדיסק הייתה גם הראשונה בהשקת התרופה שלה בהזרקה, אולם בהדרגה המוצר של אלי לילי עקף אותה, מה שהוביל לירידות חדות במניית נובו נורדיסק בשנה האחרונה. הזריקה של אלי לילי נמצאה מעט יעילה יותר והיא גם לא נתקלה בקשיי הייצור שחוותה נובו נורדיסק בתחילת הדרך, כך שדרכה לשוק הייתה סלולה אף שהגיעה אליו מאוחר יותר. במקרה הנוכחי, אין לגלולה של אלי לילי יתרון יעילות, אולם יש לה יתרון בצורת המתן. בינתיים גלולת וויגובי לבד בשוק.

מתי נראה את הגלולה בישראל ומה ההבדל בינה לגלולה של אפיטומי?

לפי הערכות בשוק, ייקח לגלולה של נובו נורדיסק כשנה להגיע לישראל. עם זאת, השבוע החל השיווק בישראל של הגלולה להרזיה של אפיטומי הישראלית. מדובר בתכשיר שנוטלים לפני הארוחה ומתנפח בקיבה. כך הוא מאותת למוח על שובע ומקשה פיזית על כניסת מזון נוסף. בניסויים קליניים שערכה אפיטומי היא דיווחה ש־27% מהמטופלים בתרופה הורידו 10% לפחות ממשקל גופם - פי 2.5 מקבוצת הביקורת. יותר מ־10% מהמטופלים הורידו לפחות 15% ממשקלם. לפי החברה, התרופה נועדה לאנשים עם עודף משקל קל עד בינוני שאינם מעוניינים בהתערבות תרופתית של ממש.