החשיפה האמריקאית שמעיבה על פגישת נתניהו וטראמפ בשבוע הבא

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● לא מרוצים: התגובות בטורקיה למפגש של ישראל, יוון וקפריסין

● "שונא היהודים הנתעב ביותר של 2025": הזוכה בתואר אנטישמי השנה

1תמיכה ישראלית חשאית בדרוזים בסוריה נחשפה בדיווח אמריקאי

ימים בלבד לפני הפגישה המתוכננת של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם הנשיא דונלד טראמפ בבית הלבן, חשיפה ב"וושינגטון פוסט" יוצרת מתח ביחסים בין המנהיגים, במה שנראה כפרסום מתוזמן היטב.

העיתון האמריקאי חשף ביממה האחרונה בדיווח נרחב "כיצד פעילות חשאית ישראלית מנסה לשבש את הממשל החדש בסוריה", בניגוד לאינטרסים האמריקאים ולאלה של טראמפ עצמו, שקיבל את מנהיג סוריה א-שרע בלשכתו.

העיתון מתאר "רכבת אווירית" של מסוקים שנחתו לפני כשנה באזורים בשליטה דרוזית, וסיפקו מאות רובים ותחמושת למיליציה מקומית בשם "המועצה הצבאית", לצד סיוע הומניטרי. האספקה הייתה ניסיון "להחליש את האחדות הלאומית הסורית ולסבך את מאמציו של א-שרע לאחד את המדינה אחרי מלחמת האזרחים", נכתב.

הרקע של א-שרע בארגון אל-קאעדה הוא הסיבה לחשש הישראלי ממנו ומשלטונו. העיתון מציג את התמיכה הנמשכת של ישראל בדרוזים בסוריה, שהתרחשה גם באפריל ובאוגוסט האחרון, כחלק מ"ניסיון מתמשך לפגוע בשלטון" של א-שרע, למרות "ספקות בצד הישראלי בנוגע לכמה ניתן לסמוך על הכוחות הדרוזים הסורים הבדלנים".

החשיפה מבוססת על שיחות עם עשרות בכירים ישראלים ודרוזים, רובם באופן אנונימי.

בכירה לשעבר בפנטגון אמרה לעיתון כי "יש תסכול הולך וגובר בוושינגטון" מהפעולות הישראליות. נתניהו וטראמפ אמורים להיפגש בבית הלבן ביום שני הקרוב.

מאת גארי שי, ארי פלנצרייך, אדם שמסאדין ואילן בן ציון, מתוך ה"וושינגטון פוסט". לקריאת הכתבה המלאה.

2שני בריטים הורשעו בתכנון "המתקפה הקטלנית ביותר" נגד יהודים בבריטניה

בית משפט בריטי הרשיע ביממה האחרונה שני תושבי בריטניה - וואליד סעדאווי ועומאר חוסיין - בתכנון מתקפת טרור המונית נגד יהודים במנצ'סטר, במה שהמשטרה הגדירה כ"מה שהייתה עלולה להיות מתקפת הטרור הקטלנית ביותר בהיסטוריה של בריטניה" - כך מדווח היום ה"דיילי מייל" הבריטי.

הדיווח מציג חלק מהראיות במשפט שהתקיים בימים האחרונים, הכוללות הצהרות רוויות שנאה מצד סעדאווי, ניסיונות לרכוש נשק, הכנת צוואה לקראת מוות במהלך פעולת הטרור, אימונים במטווחים, מימון המבצע על-ידי מכירת הבית ועוד.

"אני רוצה להרוג כמה שיותר", אמר סעדאווי בזמן שביצע סיור מטרות במנצ'סטר, כולל בית כנסת.

התושב הבריטי נכנס למדינה בעקבות נישואים לתיירת בריטית שפגש במולדתו תוניס. לאחר מכן התחתן עם תושבת בריטית אחרת.

הוא כתב כי הוא "חש צורך עז" לרצוח יהודים, וכי לעתים הוא שוקל לעשות זאת באמצעות אבן או סכין, "אבל מבין שזה יהיה בזבוז". "רק נשק אוטומטי יתאים למשימה" - כך כתב לפעיל קיצוני אחר בשם פארוק, לפי העדויות.

סעדאווי עלה על הרדאר של המשטרה הבריטית, לפי הדיווח בעיתון, אחרי שהעלה פוסטים רווי-שנאה נגד ישראל ויהודים אחרי התקפות חמאס של ה-7 באוקטובר 2023. פארוק היה למעשה סוכן משטרתי. גם חוסיין הואשם בשותפות בתוכנית, אחרי שהשניים ערכו סיור למציאת מטרות מתאימות. הם גם ניסו לרכוש דרך פארוק תחמושת ונשק נוספים.

התביעה דורשת גזר דין של מאסר עולם על שניהם.

מאת ריצ'רד מרסדן וג'יימס טוזר, מתוך ה"דיילי מייל". לקריאת הכתבה המלאה.

3אוסטרליה: ראש הממשלה מנסה לחמוק מוועדת חקירה ממלכתית לטבח בסידני

ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבנז עומד בפני לחץ הולך וגובר להקים ועדת חקירה ממלכתית שתבדוק את מעורבות הממשלה, סוגיות של אנטישמיות ואת ביצועי המשטרה על רקע הטבח שאירע בחנוכה באירוע יהודי בסידני, שבו נרצחו 15 בני אדם - כך מדווח הבוקר (ד') ה"סידני מורנינג הראלד".

אלבנז, שהואשם בהתעלמות מהאנטישמיות האיסלמיסטית שגברה באוסטרליה מאז ה-7 באוקטובר 2023, אמר לתקשורת כי בעבר, אחרי מקרי ירי המוניים "לא הוקמו ועדות חקירה". הוא אמר כי מה שדרוש לאוסטרליה כעת היא אחדות.

האופוזיציה באוסטרליה, ביחד עם מאות עורכי דין ושופטים שפרשו, קוראים בימים האחרונים להקמת ועדה בעלת סמכויות שתבדוק את הכשלונות שהובילו לטבח. לדבריהם, ייתכן כי הנרמול שאיפשרה הממשלה לתוכן אנטישמי ברשתות אחרי ה-7 באוקטובר אחראי בין היתר להקצנה ולמעשי הטבח של אב ובנו, במקור מפקיסטאן.

הממשלה האוסטרלית העבירה ביממה האחרונה חוק המחמיר את ההגבלות על אחזקת נשק, ואוסר זאת על מי שנחקר בחשד למעורבות בטרור או גר באותו משק בית עם חשוד אפשרי.

הממשלה גם הבטיחה לחוקק חוקים חמורים יותר נגד "הסתה" ברשתות ונגד הפגנות. לפי העיתון האוסטרלי, חוקים אלה יוכלו לעמוד למבחן ראשון כבר בשבועות הקרובים, אז צפוי נשיא המדינה יצחק הרצוג להגיע לביקור באוסטרליה.

מאת בריטני בוש, מייק פולי וניק נווליג, מתוך ה"סידני מורנינג הראלד". לקריאת הכתבה המלאה.