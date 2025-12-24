בעשורים האחרונים, דנמרק היתה אחת מבעלות הברית האיתנות ביותר של ארצות הברית באירופה. הדנים התייצבו כמעט לכל משימה שהאמריקאים ביקשו מהם - מקוסובו ועד לאפגניסטן. הם איבדו לוחמים וחיילים, השקיעו בצבא יותר מהממוצע של חברות נאט"ו האחרות וגם נטו לאהדה תרבותית כלפי האמריקאים. חילופי נוער, טיולים מחוף אל חוף, טלוויזיה אמריקאית והיכרות עמוקה עם התרבות מעבר לים היו חלק מהיחסים הטובים בין המדינות.

אבל הדברים השתנו מן היסוד בכהונה הנוכחית של דונלד טראמפ. נראה שהנשיא האמריקאי שם את הממלכה הסקנדינבית הקטנה על הכוונת, וכעת יחסי ארה"ב־דנמרק מאופיינים במתיחות רבה, בעימותים גלויים, ומתנהלים בכמה חזיתות שונות במקביל.

בראש ובראשונה, הדנים זועמים על כך שארה"ב תחת ממשל טראמפ חותרת בגלוי תחת ריבונות הממלכה בנוגע לאי גרינלנד. לכך מצטרפות סוגיות נוספות: הממשל האמריקאי הודיע השבוע על ביטול פרויקטים של חוות טורבינות רוח בשווי מיליארדי אירו - אחד מתחומי היצוא המובילים של דנמרק. בנוסף, טראמפ סימן את חברות הפארמה האירופיות הפועלות בארה"ב, צעד המאיים על "נובו נורדיסק", ענקית התרופות הדנית ומפתחתאת התרופה "אוזמפיק".

האיום על האוטונומיה והמכה למניות הדניות

השבוע האחרון המחיש שוב את ריבוי החזיתות: טראמפ הודיע על מינוי "אחראי על סיפוח גרינלנד" בבית הלבן. מדובר בתפקיד חדש שמטרתו להעביר את האי הארקטי העצום - המוחזק בידי דנמרק אך מתנהל כאוטונומיה - לחסות אמריקאית או לצרפו רשמית לארה"ב. לתפקיד מונה מושל לואיזיאנה לשעבר, ג'ף לנדרי. "זהו כבוד בשבילי לשרת אותך בתפקיד זה, ולסייע להפוך את גרינלנד לחלק מארצות הברית", כתב ברשת החברתית X אחרי ההודעה על המינוי. בדנמרק, כלי התקשורת אמרו כי הבחירה במושל לשעבר של מדינה שנרכשה מהצרפתים, גם אם הדבר קרה לפני יותר מ־200 שנה, היא "התפתחות מעניינת ביותר".

החזית מול דנמרק: רשימת הצעדים של ממשל טראמפ סיפוח גרינלנד

מינוי "שליח מיוחד" במטרה להעביר את האי לריבונות אמריקאית ערעור הריבונות

הצהרות המטילות ספק בזכותה של דנמרק על האי הארקטי בלימת ה"אנרגיה הירוקה"

השעיית פרויקטים של חוות טורבינות רוח בנימוקי "ביטחון לאומי" מלחמה בתעשיית הפארמה

איומים במכסי מגן ולחץ אגרסיבי להורדת מחירי תרופות ("אוזמפיק") נשק כלכלי

שימוש במכסים ובכוח שוק ככלי לכפייה מדינית, גם נגד מדינות נאט"ו

בבד בבד, האמריקאים פגעו בדנים גם במישור הכלכלי. החלטת הממשל השבוע לשים קץ לשורת פרויקטים להקמת חוות טורבינות רוח, הביאה לצלילה נוספת במניית אורסטד (Ørsted) הדנית, המתמחה בפרויקטים כאלו. משרד הפנים האמריקאי הודיע על השעיית רישיונות הבנייה של חמש חוות טורבינות שונות שהקמתן כבר החלה, בנימוקים עלומים של "ביטחון לאומי". בתגובה, צללה מניית אורסטד ב־11% ביממה שלאחר ההודעה. מאז כניסת הנשיא טראמפ לבית הלבן, השלימה המניה צניחה של יותר מ־36%.

ענקית דנית נוספת ששווי השוק שלה נחבט בשנה החולפת היא נובו נורדיסק. במקרה שלה, לא מדובר רק בגישה העוינת מצד הבית הלבן לחברות הפארמה האירופיות והאיום בהטלת מכסים אם לא יורידו מחירים, אלא גם בתחרות ישירה מצד חברות אמריקאיות ותוצאות ניסויים מאכזבות במינונים שונים ובדרכי שימוש שונות של המולקולה שהחברה פיתחה. בשנה החולפת, איבדה מניית נובו נורדיסק 47% מערכה, וזאת אף שזינקה השבוע ב־8% בעקבות אישור ה־FDA שקיבלה התרופה "וויגובי".

"גם אנחנו היינו שם עם סירות"

הדנים שוברים את הראש כיצד להתמודד עם הנשיא טראמפ. הם כבר הסכימו לרכוש נשק במיליארדי דולרים והגדילו את תקציב הביטחון ל־5% מהתמ"ג - שיעור גבוה יותר מארה"ב עצמה. המדינה מפגינה מחויבות־על לנאט"ו, ובשנה הקרובה אף תצרף נשים לגיוס החובה של הגברים, הכרוך בהגרלה.

ראשת הממשלה, מדה פרדריקסן, מקפידה על כבודו של הנשיא האמריקאי, ובקופנהגן אולי קיוו כי טראמפ עבר להתמקד בנושאים אחרים אחרי התבטאויותיו על גרינלנד בתחילת הכהונה. לחלופין, ייתכן כי ההתחייבות הדנית להקים "מפקדת הגנה ארקטית", לרכוש ספינות קרב ולהפעיל מל"טים באי, היא שנועדה לשכנע את הנשיא כי הם רציניים לגמרי.

הימים האחרונים הוכיחו כי היו התקוות האלה התבדו. טראמפ שב והכריז השבוע כי הוא דורש את גרינלנד "מסיבות של ביטחון לאומי", והתחיל בערעור ההיסטוריה הדנית של השליטה על האי. "הם אומרים שהם היו שם עם סירות", אמר בהערות לעיתונות אחרי מינוי האחראי על גרינלנד, "אבל גם אנחנו היינו שם עם סירות, אני בטוח בזה. נצטרך לברר את העניין". "אנחנו חייבים שהיא תהיה שלנו", אמר על גרינלנד.

לאט לאט, הטון בקופנהגן מתחיל להשתנות. בתגובה למינוי, הודיע שר החוץ לארס לוקה רסמוסן כי הוא מזמן את השגריר האמריקאי לדנמרק לשיחת נזיפה. "המינוי הוא שלב נוסף בהסלמת היחסים, וכזה שצריך להילקח ברצינות רבה", אמר רסמוסן. פרדריקסן התייחסה להצהרה עליה חתמו ראשי המפלגות של האוטונומיה הגרינלנדית בנוגע לסירוב להצטרף לארה"ב והוסיפה כי היא "דורשת בבירור כי מדינות אחרות יתייחסו בכבוד לריבונות הטריטוריאלית שלנו". הציפייה בדנמרק היא כי לנדרי יגיע בקרוב באופן עצמאי לגרינלנד, לשיחות עם גורמים פוליטיים ובניסיון לקדם את החזון של טראמפ.

גם בכלי התקשורת יש אווירה של שבירת הכלים. "טראמפ מנגב את הרגליים עם אחת מבעלות הברית הכי קרובות של ארה"ב, ואז מאשים אותנו שאנחנו מלוכלכים", כתב השבוע העורך הראשי של העיתון "פוליטיקן". "המינוי של השליח המיוחד", כתב העורך, "הוא המעשה הנבזה ביותר שנשיא אמריקאי עשה אי פעם כלפי הממלכה הדנית".

לפני כשבועיים, הגדירו שירותי הביטחון הדניים לראשונה את ארה"ב כ"איום אפשרי". "ארה"ב משתמשת בכוח הכלכלי שלה, כולל מכסי מגן, כדי לכפות את רצונה, ואינה שוללת שימוש בכוח, אפילו נגד בעלות בריתה", נכתב בדו"ח. בינתיים, אירופה נחלצה כדי להבהיר כי היא מתנגדת לצעד האמריקאי. "גרינלנד שייכת לאנשיה", כתב נשיא צרפת עמנואל מקרון, "ודנמרק היא זו המגינה עליה".