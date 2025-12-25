ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טופ גאם

ברווח של פי 4 על השקעתה: קרן AP יוצאת מטופ גאם

הקרן רכשה את המניות בשנת 2020 וכעת מכרה את החזקותיה תמורת 145 מיליון שקל, דיסקאונט של 16% על מחיר המניה, אך לדברי החברה המכירה נסגרה לפני מספר ימים ובינתיים המניה טיפסה • הרוכש העיקרי: בית ההשקעות אלטשולר שחם שרכש 10% ממניות החברה ב-100 מיליון שקל

נתנאל אריאל 10:37
עדי חן, סמנכ''לית משאבי אנוש בטופ גם / צילום: אייל פישר
עדי חן, סמנכ''לית משאבי אנוש בטופ גם / צילום: אייל פישר

מימוש גדול בחברת תוספי תזונה ומוצרי מתיקה טופ גאם בניהולו של אייל שוחט, לשעבר מנכ"ל סודה סטרים. קרן AP Partners בהובלת חגי שטדלר, ישראל שליסר, אייל חברוני ושמואל וולודינגר, יוצאת מטופ גאם ברווח גדול.

הקרן מוכרת את החזקותיה (כ-10.2%) למוסדיים, תמורת 145 מיליון שקל ובכך רושמת תשואה של פי 4 על השקעתה בחברה בסוף 2020. הרוכש העיקרי הוא בית ההשקעות אלטשולר שחם, שבניגוד לרוב המוסדיים האחרים לא החזיק עד כה במניה. הוא רכש מניות ב-100 מיליון שקל.

מחיר המניה בעסקה עומד על 11.5 שקלים למניה, נמוך ב-16% ממחיר המניה הבוקר בבורסה. שווי ההחזקות של הקרן בטופ גאם עומדת כיום על 170 מיליון שקל אך בחברה מסבירים את הפער הגדול בכך שהעסקה "סוכמה כבר לפני מספר ימים".

נזכיר כי רק לאחרונה מינתה טופ גאם את רביב צולר, מנכ"ל איי.סי.אל לשעבר, ליו"ר החברה במקומו של שטדלר מ- AP Partners מה שסיפק רמז למהלך הנוכחי של הקרן.

מניית טופ גאם זינקה ב-124% במהלך שלוש השנים האחרונות והיא נסחרת כיום לפי שווי של 1.7 מיליארד שקל.

הקרן ממשיכה במימושים

עסקת המכירה הנוכחית של AP Partners מגיעה פחות מחודש אחרי שמימשה החזקה נוספת שלה, בחברה הביטחונית אר.פי אופטיקל כשמכרה 5% ממניות החברה לבית ההשקעות מיטב תמורת 52.5 מיליון שקל, כשגם במקרה הזה היא רושמת תשואה של פי 4 על השקעתה מאז שנת 2019.

אר.פי אופטיקל הונפקה רק באמצע השנה הנוכחית כחלק מגל ההשקעות בחברות התעשיות הביטחוניות עקב ההתעצמות העולמית הצבאית בעקבות מלחמת רוסיה-אוקראינה ומלחמת חרבות ברזל וסיפקה מאז ההנפקה תשואה של יותר מ-200%.

AP מתכננת לצאת בשנה הבאה לגיוס של קרן נוספת שלה, שלישית במספר. מוקדם יותר השנה היא רכשה את השליטה (70%) בחברת הבשר זוגלובק, תמורת 300 מיליון שקל ולפי שווי של 450 מיליון שקל.

טופ גאם, חברת תוספי התזונה בצורת סוכריות גומי, פעולת משדרות ומקנדה ויש לה כ-400 עובדים. החברה היא בשליטת המייסדים חי חיון (14.9%) ורועי לוסטרניק (11.6%), לצד המוסדיים מגדל (14.9%), מור (12.8%), הפניקס (12.1%), מנורה (8.7%), כלל (8.1%), וכעת כאמור אלטשולר שחם (10%).

בתשעת החודשים הראשונים של 2025 היקף ההכנסות של טופ גאם הסתכמו ב-69.3 מיליון דולר, קפיצה של 55% ביחס לתקופה המקבילה בשנה שעברה. החברה רשמה רווח נקי של 6.3 מיליון דולר, יותר מכפול מאשר בתקופה המקבילה אשתקד.