לכאורה זו הייתה אמורה להיות עסקה פשוטה ומהירה, ללא בדיקת נאותות. אבל ריבוי הגרסאות והאינטרסים סביב מכירת השליטה בחברת האנרגיה אלומיי קפיטל לידי נופר אנרג'י של עופר ינאי, עלול להוביל לתסבוכת משפטית ושוק הונית לא פשוטה.

בין הגורמים המעורבים נמצאים עמוס לוזון, בעל השליטה בקבוצת הנדל"ן והתשתיות לוזון; פריים אנרג'י שמוחזקת על ידי להב אל.אר שבשליטת אבי לוי; חברת התשתיות הבורסאית רימון ובית ההשקעות מור. כל אלה (וייתכן שגם אחרים) לוטשים עיניים לאלומיי, ובעיקר ל"יהלום" שבו היא מחזיקה - נתח מתחנת הכוח דוראד. חלקם טוענים להפרת הסכמות עימם.

על פי תנאי העסקה שדווחה בשבוע שעבר, תרכוש נופר את מניות השליטה באלומיי (45.85% מההון) מידי שלמה נחמה (יו"ר בנק הפועלים לשעבר), רני פרידריך וענת רפאל, תמורת 458.5 מיליון שקל, לפי שווי חברה של מיליארד שקל. השלמת העסקה כפופה לאישורים רגולטוריים שונים.

מעבר לפרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת (סולאריים, ביוגז ואגירת אנרגיה) מחזיקה אלומיי יחד עם לוזון בחלקים שווים בחברת אלומיי-לוזון, שבידיה 33.75% מדוראד, תחנת הכוח הפרטית הראשונה בישראל, שהוקמה מדרום לאשקלון.

"רוב הגורמים שהתעניינו באלומיי רוצים להגיע לנתח בדוראד", אומר אחד מאנשי העסקים שמכירים את הפרשה. "לוזון עבד קשה עבור ההשקעה שלו בתחנה, ורק רוצה לקנות עוד. גם ינאי כנראה רוצה את אלומיי, בעיקר בגלל דוראד, שנותנת לו אחיזה בתחנת כוח קונבנציונלית, כי פעילויות של אנרגיה מתחדשת יש לו הרבה".

השבוע, נודע לגלובס, הגיע עמוס לוזון לביתו של עופר ינאי ברעננה, לפגישה שאורגנה על ידי מנכ"ל לאומי פרטנרס ויקטור וקרט (לאומי שותף עם ינאי בהחזקות השליטה בנופר). זאת במטרה לנסות לשכנע את ינאי למכור לו את החזקותיה של אלומיי באלומיי-לוזון, או חלק מהן, כדי להשיג שליטה בחברה המשותפת, אך נענה בשלילה.

המלחמה פגעה בפעילות

בקיץ האחרון הגדילה אלומיי-לוזון את חלקה בדוראד, לאחר שרכשה מזורלו הטורקית 15% מהמניות תמורת 420 מיליון שקל, ולפי שווי של 2.8 מיליארד שקל לתחנה. לוזון היה מי שפעל להשגת המימון לאותה עסקה, ונחשב למי שלאורך שנים סייע לפנות "מוקשים" רבים בדרכה של תחנת הכוח, בעקבות מאבקים בין בעלי המניות שלה. בין לוזון לאלומיי ישנו מנגנון רכישה הדדי (במב"י) באלומיי-לוזון.

תחנת דוראד החלה לפעול בשנת 2014 ויש לה כושר ייצור של 840 מגוואט חשמל באמצעות טורבינות גז טבעי. התחנה ידעה סכסוכים שונים בין שותפיה כמעט מיום היווסדה.

לאחר הרכישה מזורלו, שהייתה אחת השותפות בהקמת דוראד, מחזיקה קצא"א הממשלתית 37.5% מהתחנה, אלומיי-לוזון כאמור מחזיקה ב-33.75%, והיתרה בידי אדלטק של אורי אדלסבורג (18.75%) והפניקס (10%).

בתשעת החודשים הראשונים של השנה רשמה דוראד הכנסות בסך של 2.1 מיליארד שקל, ירידה של 11% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, על רקע ירידה בפעילות בעת מבצע "עם כלביא". הרווח הנקי של התחנה נחתך בחצי ל-131 מיליון שקל. השבוע דווח כי התחנה פועלת לקבלת היתר להקמת תחנת כוח נוספת בשטחה ("דוראד 2") בכושר ייצור של 640 מגוואט.

גם מור לוטש עיניים

כאמור, מי שעוד לוטש עיניים לדוראד הוא בית ההשקעות מור, שהעמיד באמצעות פעילות הגמל שלו מימון לאלומיי-לוזון, בעסקה שבה נרכשו מניות זורלו. האשראי נפרע באופן כמעט מיידי לאחר הרכישה, ובנק מזרחי טפחות העמיד את המימון. בית ההשקעות, שלפי ההערכות רצה לרכוש נתח בדוראד מאלומיי, לא קיבל את מבוקשו. לאחר מכירת השליטה באלומיי לנופר, מאיים בית ההשקעות על העסקה באמצעות ההחזקה משמעותית שיש לו באג"ח אלומיי.

לאלומיי יש ארבע סדרות אג"ח בקרוב למיליארד שקל, ולפי הערכות מור הוא מחזיק משמעותי בסדרה ו', בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. בית ההשקעות פנה לנאמן האג"ח במטרה לכנס אסיפת התייעצות, לקראת עילה לפירעון מיידי שעשויה לקום לנושים בשל שינוי השליטה באלומיי.

במור רואים בהשתלטות נופר על אלומיי צעד שמגדיל את הסיכון להחזר אג"ח, שכן מדובר בחברה ממונפת יותר, שחוותה אי-יציבות ניהולית בשנה האחרונה, עם פרישת סמנכ"ל הכספים לאחר מספר חודשים בלבד. בתגובה לטענה שלפיה מור קיבל פנייה מגורם בשוק ההון לרכוש את האג"ח וסירבה, טוענים בבית ההשקעות כי לא הייתה הצעה קונקרטית אלא "גישוש" בלבד.

מקורבים לאלומיי דוחים את טענות מור על עלייה בפרופיל הסיכון של החברה, ומצביעים על ביצועי האג"ח, שמחיריהן נעו בין ירידה סולידית של 0.5% לעלייה של 1% בשבוע שחלף, מאז שנודע דבר העסקה עם נופר.האג"ח נסחרות כעת בתשואה סולידית של סביב 5.5%. על פי שטרי הנאמנות של האג"ח, העברת שליטה באלומיי עשויה להקנות למחזיקים עילה לפירעון מיידי, אבל היא נכנסת לתוקף רק לאחר השלמת העסקה.

פריים אנרג'י מתריעה

קודם למכירת השליטה לנופר ניהלו בעלי אלומיי מגעים עם שלושה גורמים נוספים לפחות על מכירת מניות השליטה. עמוס לוזון, השותף כאמור בדוראד; פריים אנרג'י, שבשליטת להב אל.אר (אבי לוי) וירון קיקוז; וחברת התשתיות רימון שמוביל יוסף אלמלם.

בעוד שלוזון ורימון לא דיווחו עד כה על כוונות לפעול נגד העסקה, פריים אנרג'י הודיעה לבורסה בשבוע שעבר כי תפעל לשמירת זכויותיה, ובד-בבד שיגרה לבעלי השליטה באלומיי מכתב התרעה לפני נקיטת הליכים משפטיים.

במכתב נמסר כי ב-5 באוקטובר חתמה פריים אנרג'י על מזכר עקרונות לרכישת מניות השליטה באלומיי ובהמשך התקיימו בין הצדדים פגישות והושגו הבנות לתמורה בעסקה. ב-16.11, טוענת פריים, היא הודיעה לבעלי אלומיי כי החליטה לרכוש את השליטה בחברה בתנאים שסוכמו בין הצדדים, מסר שהועבר שוב בשיחה ב-2.12 עם פרידריך. אך לטענת פריים אנרג'י, באלומיי החלו להתחמק ו"נעלמו לפרקים" וב-16 בדצמבר הפתיעו כאשר חתמו עם ינאי על ההסכם מכירת השליטה.

"הנכם נדרשים להודיע לנופר כי אין כל תוקף להתקשרות עימה, ככל שזו נעשתה", נכתב שם. אם לא תישקל נקיטת אמצעים משפטיים.