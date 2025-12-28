עדכונים שוטפים

02:36 - בעקבות הפיגוע המשולב: הרמטכ"ל קיים הערכת מצב והנחה על מספר צעדים

בעקבות הפיגוע ביום שישי, הנחה הרמטכ"ל אמש (שבת) על מספר צעדים לאחר שקיים הערכת מצב עם מפקדי גופי הביטחון שפועלים באזור. בין היתר הנחה על חיזוק שיתוף הפעולה בין הגופים, בדומה לפעולות נגד טרור.

בנוסף, כך פורסם אמש בחדשות 12, שלצד המחבל, חדרו לארץ 12 שב"חים נוספים - 5 נעצרו ו-7 הצליחו להיכנס. מוקדם יותר פורסם ששני אחיו נעצרו אתמול בפעילות משותפת של יחידת הימ"מ של משטרת ישראל ושב"כ והועברו לחקירה. לכתבה המלאה

● שאלות ותשובות | המהלך הישראלי שמטלטל את קרן אפריקה: מהי סומלילנד ומה המשמעויות של ההכרה בה

02:11 - דיווחים ערביים: כוחות צה"ל פועלים במוקדים שונים ברחבי יהודה ושומרון, בין היתר באזורי קלקיליה ויריחו. עוד דווח כי אף התפתחו עימותים בין הכוחות לבין פלסטינים מקומיים

00:47 - פסגת טראמפ-נתניהו, והמוקש שרה"מ ינסה לבלום בעזה

ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא היום (ראשון) לפלורידה במטוס כנף ציון, בנסיעה שמטרתה העיקרית פגישה עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. זו תהיה הפגישה השישית בין ראש הממשלה לנשיא ארה"ב רק השנה. לפי שעה, הפגישה צפויה להתקיים היום בשעות הלילה.

בין הדברים שנתניהו יעלה בפגישה עם טראמפ: תוכנית הפירוז בעזה, הרכב הממשלה הטכנוקרטית - ומעורבות טורקיה וקטאר ברצועה. בכירים ישראלים: הסוגיה שבה יידרש הכי הרבה שכנוע ומאמץ היא הגזרה העזתית

נוסף על הפגישה עם הנשיא, צפויות להיות פגישות נוספות, רובן באותו היום, עם סגן הנשיא ג'יי.די ואנס, שר החוץ מרקו רוביו ושר שר ההגנה פיט הגסת'. ביום שלישי ייפגש נתניהו עם הקהילה היהודית בפלורידה ועם אנשי תקשורת אמריקאים. ביום חמישי הוא אמור להמריא חזרה לישראל. לכתבה המלאה

00:10 - בסומלילנד מבהירים: "לא הסכמנו לקלוט תושבי עזה בשטחנו"

שר החוץ של סומלילנד עבד רחמן דאהיר אדם אמר אמש (שבת) בריאיון לחדשות 12 כי להכרה של ישראל במדינתו אין קשר לסכסוך בעזה. זאת, על רקע הטענות שמא המהלך הישראלי טומן בחובו התחייבויות מדיניות של סומלילנד כלפי ירושלים.

"להכרה בסומלילנד אין קשר לסכסוך בעזה", אמר. "סומלילנד לא דנה ולא הסכימה לארח או לקלוט את תושבי עזה בשטחה". בעבר כשטראמפ תכנן מתווה הגירה מרצון לעזתים, סומלילנד עלתה כאחת מהטריטוריות שאליה יגיעו העזתים שירצו לצאת מהרצועה. התוכנית של טראמפ די מהר ירדה מהפרק, אך זו הייתה הפעם הראשונה שהישראלים התוודעו לקיומה של הישות המדינית הזו. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12