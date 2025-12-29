מענק של רבע מיליארד שקל: מכרז ממשלתי ענק נוסף פורסם בירושלים

עוד מכרז ממשלתי ענק בירושלים יוצא לדרך: החשב הכללי במשרד האוצר פרסם לאחרונה מכרז לקבלת הצעות למימון חלקי, לתכנון, להקמה ולתחזוקה לתקופה כוללת של כ־25 שנה (בנייה בשיטת PPP) עבור מבנה הנהלת הביטוח הלאומי וסניף ירושלים. המבנה המתוכנן יכלול כ־45 אלף מ"ר בנויים במגדל בן 30 קומות ברובע הכניסה לעיר בסמוך לבנייני האומה - במקום שבו פעל בעבר המטה הישן.

המכרז מפורסם כשמונה חודשים לאחר שפורסמו המכרזים להקמת הקמפוס הטכנולוגי בהר חוצבים וקריית המשפט החדשה ברובע הכניסה לעיר, וכשנה חצי לאחר שפורסם "מכרז למיון מוקדם" עבור שלושת הפרויקטים. מדובר בפרויקטים בקנה־מידה גדול מאוד, המציעים יחד כ־310 אלף מ"ר של שטחים בנויים.

על־פי המכרז, המדינה תשלם לזוכה מענק הקמה של כרבע מיליארד שקל - נמוך משמעותית מהמענקים בשני המכרזים האחרים (שמסתכמים לכ־1.7 מיליארד שקל) - אך זהו הפרויקט הקטן מהשלושה.

התמורה אינה מסתכמת רק במענק ההקמה, כמובן: מתום השלמת הפרויקט ומסירתו למזמין ובכפוף לקיום כל התחייבויות היזם, תשולם לו "תמורה רבעונית" ב־83 תשלומים שווים. התמורה הזו היא למעשה ההצעה שעליה יתחרו המציעים במכרז, והיא תשולם לזוכה למשך כל תקופת התחזוקה, שתימשך 20 שנה ותשעה חודשים. בתקופה זו היזם יהיה אחראי על כל שירותי הניהול, התפעול והתחזוקה של הפרויקט. נוסף לתמורה הרבעונית, ישולמו ליזם תשלומים בגין שירותי ניקיון ושירותים נוספים.

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הוא 14 במאי 2026. המכרז מפורסם באמצעות ועדת המכרזים המיוחדת לתכנון ובינוי ממשלתי באגף החשב הכללי במשרד האוצר.

היתרון: ההיתר כבר כמעט כאן

על־פי כללי המכרז, היזם יידרש למלא את כל התחייבויותיו להשלמתו המלאה של הפרויקט בתוך 51 חודשים ממועד צו התחלת עבודה - קרי בתוך שנתיים וחצי. בעידן שבו משך הבנייה רק הולך ומתארך, מדובר בלוחות זמנים צפופים למדי, אך ליזם עומדים שני יתרונות חשובים בהקשר זה.

הראשון - המדינה כבר ערכה וקידמה תכנון ורישוי של הפרויקט, ובמסגרת זו כבר הוגשה בקשה להיתר בנייה. על־פי מסמכי המכרז, ההערכה היא כי "היתר הבנייה יוּצא בחודשים הקרובים".

כמו כן, גם שלב עבודות החפירה והדיפון (קרי השלב הראשון להקמת הפרויקט על הקרקע) כבר מתבצע, על־ידי חברת האחים ברדריאן, והן צפויות להסתיים בסוף חודש יוני 2026 - אז יימסר האתר ליזם. מאחר ששלב החפירה והדיפון הוא שלב ממושך יחסית, ודאי באזור ירושלים ההררי, נחסך ליזם זמן רב בדרך להשלמת הפרויקט.

החשב הכללי יהלי רוטנברג מסר כי קידום פרויקט נוסף בשיטת PPP "מבטא את מדיניות החשכ"ל לשיפור התשתיות הציבוריות, לייעול השימוש בנכסי המדינה ולחיזוק ירושלים".

ממלא־מקום מנכ"ל הביטוח הלאומי צבי כהן הוסיף כי "מבנה ההנהלה החדש יחזור למקום המקורי שלו, מקום מרכזי, חשוב ונגיש לאזרחים, ובכך יספק מענה לוקלי וארצי במקום אחד".