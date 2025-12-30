ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מקטע באורך 22 ק"מ: אלו הקבוצות שמשתתפות במכרז להארכת כביש 6
מקטע באורך 22 ק"מ: אלו הקבוצות שמשתתפות במכרז להארכת כביש 6

המכרז כולל הפעלה ותחזוקה של המקטע הצפוני החדש של כביש 6, בין מחלף סומך לבית העמק • המקטע החדש נועד לתת מענה לעומסי תנועה בכבישים 4, 70 ו־22, ולשפר את הקישוריות התחבורתית בין אזור הצפון למרכז הארץ • נהגים פרטיים שיבצעו שימוש קבוע במקטע החדש יהיו זכאים להנחה של כ־40% באגרת הנסיעה

סתיו ליבנה 16:32
כביש 6 חוצה צפון / צילום: באדיבות כביש 6
כביש 6 חוצה צפון / צילום: באדיבות כביש 6

שש קבוצות הכוללות חברות תשתית ישראליות ובינלאומיות הגישו הצעות במכרז להקמה, הפעלה ותחזוקה של המקטע הצפוני החדש של כביש 6, בין מחלף סומך לבית העמק. ההצעות הוגשו לאחר סיום שלב המיון המוקדם שניהלה המדינה.

פרויקט התשתית הגדול בישראל מסתבך: המימון לא פתור, הרשות לא מתפקדת
בלעדי | על חשבון המטרו? מכרזים חסויים של משרד הביטחון מושכים את הקבלנים

המקטע, שאורכו כ־22 קילומטרים, מתוכנן ככביש דו-מסלולי עם שלושה נתיבים בכל כיוון. במסגרת העבודות יוקמו שלושה מחלפים חדשים: אבליים, מכר ובית העמק. מועד היעד לפתיחת הכביש לתנועה נקבע לשנת 2030.

הפרויקט מקודם על ידי משרד התחבורה, אגף החשב הכללי במשרד האוצר וחברת חוצה ישראל, ויוצא לביצוע במסגרת שותפות ציבורית־פרטית (PPP). הזכיין שייבחר יהיה אחראי גם על הפעלתו ותחזוקתו לאורך תקופת הזיכיון.

על פי נתוני המדינה, המקטע החדש נועד לתת מענה לעומסי תנועה בכבישים 4, 70 ו־22, ולשפר את הקישוריות התחבורתית בין אזור הצפון למרכז הארץ.

בין הקבוצות שהגישו את עצמן למכרז: דניה סיבוס בשיתוף עם דן, שיכון ובינוי בשיתוף עם אגד, קבוצת מנרב יחד עם קבוצת מילגם ו-Egis Projects SAS, קבוצת אורון בשיתוף עם אוליצקי תשתיות, אלקטרה, ושפיר הנדסה אזרחית וימית.

בנוסף, בהתאם להחלטת ממשלה, נהגים פרטיים שיבצעו שימוש קבוע במקטע החדש יהיו זכאים להנחה של כ־40% באגרת הנסיעה. ההטבה מיועדת למשתמשים תדירים בכביש ותוחל לאחר פתיחתו לתנועה.

המקטע צפוי לשמש יישובים בגליל המערבי ובאזור הקריות, כחלק מהרחבת רשת כביש 6 צפונה.