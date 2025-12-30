בנק דיסקונט חתם על הסכם מימון בהיקף של כ־450 מיליון שקל עם קבוצת אלקטרה, לטובת הקמת מתקן לייבוש בוצה במכון השפד"ן של איגודן. המתקן יוקם באתר השפד"ן ויתן מענה לטיהור השפכים המגיעים מ-23 רשויות שונות באזור גוש דן, ויופעל במתכונת BOT (מימון, הקמה ותפעול) לתקופה של 25 שנה מתום ההקמה וההרצה.

המתקן יופעל בגז טבעי ויקטין משמעותית את הטיפול הכרוך באחסון ושינוע 400 טון בוצה סחוטה ביום והפיכתה ליבשה לטובת שימוש בחקלאות.

עם זאת, ייבוש בוצה הוא תהליך עתיר אנרגיה, הכרוך גם בפליטות גזי חממה, גם כאשר הוא מבוסס על גז טבעי. במה בעת, צמצום השינוע והאחסון של בוצה רטובה עשוי להפחית פליטות מצטברות ביחס למצב הקיים.

פוטנציאל להפחתת העומס בכבישים

מאחורי הפרויקט עומד צורך תשתיתי בניהול תוצרי הלוואי של טיהור שפכים באזור גוש דן. כיום, הבוצה המופקת במכון מכילה כ־80% מים, מחייבת שינוע יומיומי בהיקפים גדולים, ותלויה בשימוש חקלאי שאינו אפשרי לאורך כל השנה. תהליך הייבוש צפוי להפחית את תכולת המים לכ־10%, וגם את הצורך בשינוע. כתוצאה מכך תהיה ירידה דרמטית בתנועת משאיות באזור: מכ־12 משאיות ביום כיום ל2-3 משאיות בלבד.

בנוסף, הייבוש מאפשר טיפול רציף בבוצה גם בחודשי החורף, שבהם כיום כמעט ואין שימוש חקלאי, ומקטין את התלות בפתרונות אחסון זמניים.

הטכנולוגיה שנבחרה לפרויקט אינה חדשה. מתקני ייבוש בוצה פועלים זה שנים במדינות כמו גרמניה, הולנד, שווייץ ודנמרק, כחלק מהסטנדרט התפעולי של מכוני טיהור שפכים. גם בארצות הברית פועלים מתקנים דומים, לעיתים בסמיכות לאזורים אורבניים. בשפד"ן למשל נעשה שימוש בטכנולוגיית Belt Dryer של חברת ANDRITZ האוסטרית, שיושמה בפרויקטים דומים בעולם.

זכיית אלקטרה בפרויקט השפד״ן מצטרפת לפעילות נוספת של החברה בתחום התשתיות הסביבתיות, ובהן הגשת הצעה למכרז להקמת מתקן להשבת פסולת לאנרגיה באתר נאות חובב, ורכישת קרקע לצורך ייזום מתקן לטיפול בפסולת אורגנית.