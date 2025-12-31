"ישראל תצטרך להיות יצירתית": מה מתכנן טראמפ לשנת 2026?

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1מה עשויה להיות ההפתעה הבאה של טראמפ במזרח התיכון?

מאז שנכנס לכהונתו השנייה, גישתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הייתה "הפתעה". למרות שכולם היו בטוחים שתפיסתו של טראמפ תהיה "נסיגה מהמזרח התיכון", הוא לא פעל לפי "הדוקטרינה הזו". כעת, "ארצות הברית מממנת תהליכי בניית אומה בעזה, מנסה לפרק את חיזבאללה מנשקו, דוחפת לנרמול יחסים בין ישראל ללבנון, ומקיימת דיונים נרחבים על הרחבת ערבויות ביטחוניות לערב הסעודית", נכתב בפורן אפיירס בניתוח של העיתונאי סטיבן א. קוק.

מה יהיו התוכניות של טראמפ למזרח התיכון ל-2026? "הוא יטלטל את הדברים בכל הנוגע לסיוע הצבאי האמריקאי לישראל. אף שהסכם הסיוע הנוכחי אינו פוקע עד סוף כהונתו של טראמפ, הנושא כבר מעסיק אותו. בפגישה עם ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, בבית הלבן באפריל האחרון, אמר טראמפ: 'אנחנו נותנים לישראל 4 מיליארד דולר בשנה. זה הרבה', זו צריכה להיות נורת אזהרה לכך שטראמפ אינו סבור שזהו הסכם מוצלח במיוחד".

כעת, יש לא מעט שאלות סביב הארכת הסיוע של ארה"ב לישראל. "עד כה הציע יועצו של נתניהו, רון דרמר, הסכם סופי ל־20 שנה, שבסיומו ייפסק הסיוע. הפחתה הדרגתית של הסיוע הצבאי האמריקאי היא רעיון טוב, אך כדי לגייס את טראמפ לכך, הישראלים יצטרכו להציע לו משהו גדול. אין להם משאבים להבטיח השקעות של עד טריליון דולר כפי שהתחייבו הסעודים, ולכן יהיה עליהם להיות יצירתיים. נושא מרכזי בשלוש מערכות הבחירות של טראמפ לבית הלבן היה תמיד טענתו שוושינגטון מותחת את עצמה עד קצה גבול היכולת ובעלויות כבדות למען שלום ויציבות עולמיים - אך לעולם אינה מקבלת דבר בתמורה. כעת הגיע תורם של הישראלים לשלם".

מתוך הפורן פוליסי מאת סטיבן א. קוק. לקריאת הכתבה המלאה.

2האם המפלגה הרפובליקאית עלולה להפוך מתומכת ישראל לאנטישמית?

"כאשר היסטוריונים יביטו לאחור על כהונתו השנייה של הנשיא טראמפ, ייתכן שיראו בה את שיא התמיכה המתמשכת של המפלגה הרפובליקאית בישראל. אך ייתכן גם שיזהו בה את הרגע שבו השותפות שעליה נשענה תמיכה זו, בין נוצרים אוונגליסטים לבין הממסד הרפובליקאי של מדיניות החוץ - החלה להתפורר", נכתב בניו יורק טיימס בכתבה שבוחנת את המשך דרכה של הקואליציה של טראמפ ביחס לישראל.

בעוד ש"במשך עשרות שנים הייתה התמיכה הבלתי מתפשרת של הימין האמריקאי בישראל כמעט מובנת מאליה" כעת נראה כי "בתוך המפלגה הרפובליקאית נראה שמשהו זז". סקר עדכני של מכון מנהטן מצא כי "רוב המצביעים הוותיקים של המפלגה נותרו פרו־ישראליים באופן מובהק". אולם, "מיעוט משמעותי של מצביעים רפובליקאים חדשים, צעירים יותר" נוקטים עמדה ביקורתית יותר כלפי ישראל.

הסקר של מכון מנהטן מצא כי "מספר ניכר של מצביעים רפובליקאים צעירים דיווחו על עמדות גזעניות או אנטישמיות בגלוי". חלק מההצהרות היו קיצוניות ומעוררות דאגה לעתיד המפלגה, "משתתף אחד שיבח את 'ערכי המנהיגות' של היטלר. אחר טען שלישראל יש קשרים לסחר בבני אדם. משתתף נוסף כינה את היהודים 'כוח של רוע'".

כעת, ההבחנה בין הביקורת על ישראל לבין העלייה לאנטישמיות במפלגה הרפובליקאית מציבה את עתיד המפלגה לוט בערפל.

"קואליציות פוליטיות הן מטבען בנות־חלוף. הן נוצרות כדי לקדם אינטרסים משותפים שבשלב כלשהו מתפצלים. אך הקואליציה הזו הייתה חריגה מלכתחילה. היא נבנתה לא רק על האמונה שהגנה על ישראל משרתת את האינטרס האסטרטגי של ארה״ב, אלא גם על אמונה דתית: רבים מן הנוצרים האוונגליסטים שהיוו לאורך זמן את ליבת הבסיס הרפובליקאי ראו בשיבת העם היהודי למולדתו המקראית ובניצחונותיו הצבאיים הבלתי־סבירים על אויביו הערבים אות להשגחה אלוהית סימן לכך שהביאה השנייה קרובה", נכתב. אולם כעת, רפובליקאים נוצרים רבים דוחפים לנסיגה לאומנית "מהתחייבויותיה של ארה"ב מעבר לים".

מתוך הניו יורק טיימס מאת ג'ונתן מאלר. לקריאת הכתבה המלאה.

3"התעללו בו במשך שעות": מה קורה לפלסטינים שמשתפים פעולה עם ישראל?

"מאז 1967 מפעילה ישראל רשת מודיעין רחבת היקף ביהודה ושומרון הנשענת במידה רבה על משתפי פעולה פלסטינים. כפייה משמשת לא פעם כטקטיקה לגיוס פלסטינים, כולל לחץ סביב היתרי עבודה". אלו שנתפסים על שיתוף פעולה עם ישראל, סופגים אלימות ואף עלולים למצוא את מותם, כך פורסם בכתבה בגרדיאן, שמציגה את המקרה של ח'ליל דאוואס שגויס בכלא לסייע לישראל, ומצא את מותו בשל כך.

"ביום שלישי, 14 באוקטובר, חמאס העביר לישראל ארבע גופות במסגרת חילופי חללים שנערכו תחת הפסקת האש בעזה בתיווך ארצות הברית", נכתב. אחת מהגופות לא הייתה של חלל ישראלי ונמצא כי היא שייכת לח'ליל דאווס - "פלסטיני מיריחו שנחשד כמי שעבד עם כוחות ישראליים".

"דאוואס היה שש שנים וחצי בבתי כלא בישראל לאחר שני מעצרים". בגרדיאן נכתב כי לאחר שחרורו, פלסטינים החלו לשים לב "להתנהגות חריגה". אחד ממקורביו אמר כי "הוא התחיל למכור כדורי נשק. הוא מכר ארגז תחמושת במחנה ב־200 שקל, כשבדרך כלל זה עולה 1,500. וזה משהו שהתחיל להדאיג את אנשי ההתנגדות". בנוסף, "הוא החל לשאול שאלות חריגות, כשפשיטה ישראלית על המחנה עקאבת ג'בר בו התגורר הפכה את החשדות האלה לוודאות".

שבוע לאחר מכן דאוואס נעצר בידי הרשות הפלסטינית. כאשר הוא חזר למחנה, כמה גברים "תפסו אותו ברחוב והתעללו בו במשך שעות, הם אמרו לו לעזוב את יריחו ולעולם לא לחזור. ואם יחזור אמרו שיהרגו אותו". בהמשך גופתו של דאוואס נמצאה במנהרה בעזה והוחזרה בארון במקום גופת חלל ישראלי.

משום שגופתו נתפסה כשל "בוגד" העדיפו לא לקבור אותו. "אנשים במחנה אמרו שקבורה של הגופה רק תעודד אחרים ללכת בדרכו. אז הוא לא יתקבל, לא מת ולא חי", אמרו מהרשות הפלסטינית לגרדיאן.

בריאיון בעילום שם אמר תת־אלוף בשירותי הביטחון של הרשות הפלסטינית לגרדיאן: "מה שהוא [דאוואס] עשה אינו מתקבל על הדעת. הוא חרפה לכל הפלסטינים".

מתוך הגרדיאן מאת לורנצו טונדו וסופיאן טאהא. לקריאת הכתבה המלאה.