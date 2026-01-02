מגמה חיובית באירופה; החוזים על וול סטריט ירוקים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:30

המסחר בבורסות אירופה נפתח ביום המסחר הראשון של השנה במגמה חיובית. פוטסי עולה בכ-0.5%, דאקס מוסיף לערכו כ-0.3%, קאק רושם עליות של כ-0.3%.

מדד Stoxx 600 הפאן-אירופי עלה ב-0.2% כשרוב המגזרים והבורסות העיקריות נצבעו בירוק. מניות הכרייה בלטו עם עלייה של כ-0.9%. במהלך 2025 המדד עלה בכמעט 16%, בשנה שלישית ברציפות של עליות שנתיות.

המתכות המשיכו במגמת העלייה מסוף 2025. מחירי הזהב עלו ב-1.6% ל-4,385.4 דולר לאונקיה, מחירי הכסף זינקו ביותר מ-4.3% ל-74.34 דולר לאונקיה.

באסיה המסחר ננעלו גם הוא במגמה חיובית, כשהקוספי ננעל בשיא חדש.

08:10

הבוקר באסיה מסחר חלקי - ביפן ובסין לא מתקיים מסחר. בהונג קונג מדד הנג סנג מתרומם בכ-2.3%, בדרום קוריאה הקוספי עולה בכמעט 2% והגיע לשיא חדש, ובהודו הניפטי מוסיף לערכו כ-0.4%.

סמסונג עולה ביותר מ-6% לאחר שג'ון יאנג-היון, מנכ"ל משותף בכיר הממונה בעיקר על תחום השבבים ופתרונות החומרה, אמר בנאום לשנה החדשה כי לקוחות משבחים את שבבי הזיכרון ברוחב הפס הגבוה מהדור הבא, עוד סיפר כי הם אומרים ש"סמסונג חזרה".

החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים הבוקר בעליות. אחר הצהריים תיפתח בניו יורק שנה חדשה, ובשוק מקווים שזו תהיה לא פחות טובה מהשלוש הקודמות.

ביום רביעי, למרות שוול סטריט ננעלה בירידות ולמרות ש"ראלי סנטה קלאוס" לא הגיע עדיין, וול סטריט חתמה שנה שלישית ברציפות של זינוק דו ספרתי. מדד S&P 500 עלה ב-2025 בכ-17% ובכ-82% בשלוש שנים, נאסד"ק עלה השנה ב-20% ובכ-120% באותן שנים, דאו ג'ונס שעלה השנה ב-13.5% סוגר שלוש שנים בתשואה של כ-45%.

יתרה מכך, נכסי השקעה רבים מחוץ למניות הענק החלו להציג ביצועי יתר. שוק הסחורות נהנה משנה חזקה במיוחד, כאשר הזהב עלה ביותר מ-64% והכסף זינק ביותר מ-141%.

בקרב אפיקי השקעה אחרים, אג״ח ממשלת ארה״ב רשמו את העליות השנתיות החזקות ביותר מאז 2020, בעוד הזהב והכסף בדרך לשנתן הטובה ביותר מאז 1979. הקריפטו בלט כחריג, כאשר הביטקוין ניצב בפני הפסד שנתי לאחר שמחק ראלי מוקדם יותר שהוביל אותו לשיא היסטורי באוקטובר.

עם זאת, הירידות האחרונות היו מדאיגות, שכן חמשת ימי המסחר האחרונים של השנה ושני הימים הראשונים של השנה, המכונים תקופה "ראלי סנטה קלאוס", בדרך כלל מעניקה למניות דחיפה אחרונה לקראת סוף השנה, בינתיים זה לא קורה.

המשקיעים נהנו השנה מתשואות מרשימות במיוחד בשוק שהונע מאופטימיות לגבי הפוטנציאל הכלכלי העצום של הבינה המלאכותית, ותודלק גם על-ידי הורדות ריבית של הפדרל ריזרב.

אבל היו מהמורות בדרך והדרך לא הייתה חלקה. המשקיעים נאלצו להתמודד עם תנודתיות שנבעה ממגוון גורמים, בהם מדיניות הסחר של ארה״ב, מתחים גיאופוליטיים, חששות מתמחורים גבוהים וחוסר ודאות בנוגע למסלול המדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים ועצמאותם.

ובפרט ראוייה לציון ההתאוששות המרשימה מהמפולת שנראתה בתחילת אפריל, לאחר הכרזתו של הנשיא דונלד טראמפ על הטלת מכסים רחבים. מדד S&P 500 אף היה בשלב מסוים על סף כניסה לשוק דובי, לאחר שירד בכמעט 19% מהשיא שנרשם בפברואר ונסגר מתחת לרמה של 5,000 נקודות.

תחזית

בבנקים הגדולים ובבתי ההשקעות מתגבש קונצנזוס אופטימי: שוק המניות האמריקאי יעלה גם ב־2026, זו השנה הרביעית ברציפות, וירשום את רצף העליות הארוך ביותר זה כמעט שני עשורים.

עם זאת, לא חסרות דאגות לגבי הסיכונים המאיימים על שוק השוורים, שדחף את מדד S&P 500 לעלייה של כ־90% מאז השפל באוקטובר 2022. בום הבינה המלאכותית עלול להתפוגג, הכלכלה - והחלטות הריבית של הפדרל ריזרב, עשויות להפתיע לרעה, ושנתו השנייה של הנשיא דונלד טראמפ עלולה להביא עמה זעזועים בלתי צפויים אף יותר מאשר הראשונה.

ובכל זאת, לאחר שלוש שנים שבהן הראלי הסוחף בשוק המניות הפך כל תחזית דובית לבדיחה, אסטרטגים מהצד המוכר (sell-side) צועדים כמעט פה אחד באופטימיות. תחזית סוף השנה הממוצעת למדד S&P 500 מרמזת על עלייה נוספת של כ־9% בשנה הבאה. אף אחת מ־21 התחזיות שנסקרו על־ידי בלומברג לא צופה ירידה במדד.

Sell-Side Strategists הם אנליסטים ואסטרטגים שעובדים בגופים פיננסיים שמוכרים שירותים פיננסיים , ולא מנהלים כסף ישירות עבור לקוחות.

"הפסימיסטים פשוט טעו כל כך הרבה זמן, שאנשים כבר די עייפו מהשׁטיק הזה", אמר אסטרטג השווקים הוותיק ואופטימיסט ידוע, אד ירדני. הוא מעריך שה־S&P יסיים את השנה הבאה ברמה של 7,700 נקודות, עלייה של כ־11% לעומת סגירת יום שישי, אך גם הוא מודה שהיעדר קולות מתנגדים מעורר אצלו אי־נוחות מסוימת. "כאן נכנסים האינסטינקטים הנגדיים שלי לפעולה: הדברים הלכו לטובתי כל כך הרבה זמן, שזה קצת מדאיג שכולם סביבי הפכו לאופטימיים," אמר. "הפסימיות פשוט יצאה מהאופנה".

אם תחזיות האנליסטים בוול סטריט יתממשו ב־2026, שוק המניות עומד בפני רצף העליות השנתי הארוך ביותר מאז התקופה שקדמה למשבר הפיננסי העולמי. היעדים הגבוהים ביותר מבין התחזיות, אם אכן יושגו, יסמנו גם הפעם הראשונה שבה מדד S&P 500 רושם ארבע שנים רצופות של תשואות דו־ספרתיות מאז בועת הדוט.קום של שנות ה־90.

כריסטופר הארווי, אסטרטג ותיק שעבר השנה ל־CIBC Capital Markets מוולס פארגו היה מהבודדים שהתמידו בתחזיתם לאורך התנודתיות של השנה וצפה שה־S&P 500 יסיים את השנה ברמה של 7,007 נקודות וצדק. המדד נסגר ביום שישי סביב 6,930 נקודות, רק כ־1% מתחת להערכתו.

הארווי מעריך שהמדד יסיים את 2026 ברמה של 7,450 נקודות, מה שמשקף עלייה של כ־8%. עם זאת, לדבריו, "אנשים ישנים על לא מעט סיכונים מאקרו־כלכליים". ביניהם: האפשרות שהפדרל ריזרב ישאיר את הריבית ללא שינוי למשך זמן ארוך יותר מהמצופה בשווקים; מהלך אמריקאי להעלאת מכסים על קנדה או מקסיקו; או מנהלים בחברות שינסו להנמיך ציפיות לרווחים לאחר תקופה חזקה במיוחד. "זה עלול להתחיל לערער את הסדר הקיים," אמר.

גם בג'יי.פי.מורגן זנחו לקראת 2026 את הגישה הזהירה שאפיינה אותם, וצופים שה־S&P יעלה לרמה של 7,500 נקודות, על רקע רווחי חברות חזקים וריביות נמוכות יותר. מיסלַב מאטייקה, ראש אסטרטגיית המניות הגלובלית והאירופית של החברה, אמר כי האופטימיות נשענת גם על צמיחה עמידה, התמתנות באינפלציה והימור שהזינוק במניות הבינה המלאכותית משקף טרנספורמציה כלכלית פוטנציאלית - ולא בועה שעומדת להתפוצץ. "אם הכלכלה תהיה חלשה יותר ממה שאנו מעריכים, שוק המניות לא בהכרח יגיב לכך בשלילה," אמר. "הכול יישען על הפד שיעשה את העבודה הקשה".

בעוד שאין תחזיות אפוקליפטיות לשוק המניות האמריקאי בשנה הבאה, סביטה סוברמניאן מבנק אוף אמריקה היא בין הקולות הבודדים הקוראים לזהירות. לדבריה, המדד יעלה ל־7,100 נקודות ב־2026, אך העלייה תוגבל בשל רמות תמחור גבוהות. עם זאת, רוחב התרחישים השוריים והדוביים שהיא מציגה משקפים את רמת אי־הוודאות: מיתון עלול להפיל את המניות בכ־20%, ואילו רווחים גבוהים בהרבה מהצפוי עשויים לדחוף אותן לעלייה של עד 25%.