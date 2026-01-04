האח, המתנה והעיקול מביטוח לאומי: איך הסתיים המאבק על הנכס?

על המדור מדור זה ירכז עבור קוראינו באופן שבועי פסקי דין מעניינים שהתפרסמו בעת האחרונה. במסגרת המדור נשתדל לבחור פסקי דין בתחומי הליבה הכלכליים של גלובס, שניתן ללמוד מהם לדעתנו דבר מה עקרוני או שיכולים לשרת את קוראינו במסגרת עיסוקיהם. לכל פסק דין נגיש תקציר וכן את משמעות הפסיקה. מספר התיק המתפרסם יאפשר למי שמבקש להעמיק לקרוא את המקור. מוזמנים להעביר לנו פסקי דין מעניינים למייל ela-l@globes.co.il

מי יקבל את הנכס - האח שקיבל אותו במתנה או ביטוח לאומי שהטיל עיקול? הפסיקה בקצרה: ביהמ"ש קבע כי זכויות אח שקיבל נכס במתנה מאחיו, אך לא השלים את הרישום על שמו במשך 19 שנה, גוברות על עיקול שהטיל ביטוח לאומי על הנכס בשל חובות שצבר האח שהעניק את המתנה פסק הדין עסק בתחרות בין המוסד לביטוח לאומי - אשר הטיל עיקול על נכס מקרקעין של חייב כאמצעי להבטחת פירעון חוב; לבין אחיו של החייב, שקיבל זכויות בנכס בטרם הטלת העיקול, אך אלה לא נרשמו לטובתו. התובע 1 והתובע 2 בתיק הם אחים. בשנת 1989 רכש התובע 2 חלקה באדמות נחף מאביו ומאדם נוסף. לבקשת אביו, בשנת 2003 העניק מחצית מזכויותיו בחלקה לאחיו התובע 1 במתנה, בהסכם כתוב. לאחר פטירת האב לא טיפלו האחים ברישום זכויותיהם בחלקה והיא נותרה רשומה על שם האב. בשנת 2013 החל להיווצר חוב לתובע 2 כלפי הנתבע, המוסד לביטוח לאומי. בינואר 2021 העניק התובע 2 במתנה לאחותו את זכויותיו במחצית השנייה של הנכס, וכדי לרשום את זכויותיה על שמה, נרשם הנכס ראשית על שם התובע 2, ואח"כ נרשמה מחצית על שם האחות. בהמשך, עוד בטרם הושלם הרישום של המחצית האחרת על שם התובע 1, בעל הזכויות בנכס מאז 2003, רשם המוסד לביטוח לאומי עיקול במסגרת תיק הוצאה לפועל על אותה מחצית בחלקה שנותרה רשומה על שם התובע 2, לצורך פירעון חובו כלפי המוסד לביטוח לאומי. האחים פנו לביהמ"ש בבקשה כי יצהיר על בעלותו של התובע 1 במחצית החלקה. המוסד לביטוח לאומי התנגד וטען כי עסקת המתנה נעשתה על מנת להבריח נכסים ומשלא הסתיימה ברישום הזכויות - העיקול גובר. השופט יואב פרידמן קיבל את התביעה וקבע כי התובעים הוכיחו שההתחייבות לתת מתנה משנת 2003 נעשתה בתום לב, ולא מתוך רצון להבריח נכס מפני נושים, שהרי לתובע 2 כלל לא היו חובות באותה שנה, והחוב למוסד לביטוח לאומי החל להיווצר רק בשנת 2013. נקבע, כי חרף העדר הרישום, זכותו של התובע 1 קודמת לזכויות המוסד לביטוח לאומי. משמעות הפסיקה: מקבל נכס במתנה שזכויותיו לא נרשמו, גובר על זכויותיו של נושה בעל עיקול - אם יוכיח כי פעל בתום לב ולא נעשה ניסיון להבריח נכסים מספר תיק: ת"א 46319-08-23 קראו עוד

תבעה מחצית מנכסים בתל אביב שירש אחיה־למחצה מהסבים, ותשלם לו פיצוי הפסיקה בקצרה: ביהמ"ש לענייני משפחה מחק תביעת אחות־למחצה לקבל מחצית מזכויות בדירה בת"א ומגרש בשדה דב שירש אחיה מהסבים, לאחר שנקבע כי לא הראתה עילה לביסוס זכאות בנכסים התובעת היא אחותו־למחצה מצד האב של הנתבע, אשר אומצה בגיל צעיר ע"י אימו של הנתבע עם נישואיה לאביהם של שני הצדדים. הנתבע ירש מסבו ומסבתו מצד אימו לאחר פטירתם, בין היתר, דירת מגורים בת"א וזכויות במגרש בשדה דב. אבי הצדדים התגורר בדירה עד פטירתו. בכתב התביעה המקורי שהגישה נגד האח, טענה האחות כי קיים ביניהם "הסכם שותפות ונאמנות", שלפיו הנתבע מחזיק בנאמנות עבורה מחצית מהנכסים שירש. בהמשך, משעלה קושי להוכיח טענה זו, תיקנה את התביעה וטענה כי זכויותיה בנכסים הן מכוח "הענקה" שבוצעה והושלמה, והאח אינו יכול לחזור בו ממנה. בין היתר, טענה, כי הם התחלקו שווה בשווה בדמי השכירות מאחת הדירות שירש, עד שמכר את חלקו בדירה והמחצית השנייה נרשמה על שמה. מנגד, טען האח כי מדובר בתביעת סרק - הנכסים הורשו לו בלבד, הם רשומים על שמו בלבד ואין כל הסכם המעניק לתובעת זכות בנכסים. לטענתו, מרגע שנודע שבכוונת הסבים להוריש לו את הנכסים, הפעילה עליו התובעת לחצים תוך כדי הטיפול באביהם המזדקן, ודרשה מחצית מזכויותיו בנכס נוסף שירש מהסבים כפיצוי כספי על כך שהיא המטפלת היחידה באב. זאת בעת שנתנה לו להבין שהטיפול באב ייפגע אם לא ייענה לדרישתה - ולכן כך עשה. כדי לא להיות בשותפות עימה, מכר את זכויותיו בנכס לחבר של התובעת בפחות ממחיר השוק. סגן נשיאת ביהמ"ש, השופט יהורם שקד, מחק את התביעה וחייב את התובעת בהוצאות בסך 100 אלף שקל לטובת האח. נקבע כי כתב התביעה המקורי לא גילה עילת תביעה וכך גם כתב התביעה המתוקן. השופט ציין, כי התובעת טענה טענות עובדתיות סותרות, שהרי בתביעה טענה כי הנתבע נתן לה מתנה שהושלמה ובסיכומיה טענה כי הנתבע התחייב לתת לה מתנה - ואת ההתחייבות הזו (הסכם) יש לאכוף: "אם המתנה הושלמה, מדוע יש לאכוף את ה'התחייבות'?" השופט הוסיף וציין, כי "יש לראות בפירואט משפטי זה כניסיון עקר לתפוס את החבל בשני קצותיו - ולמצער אין לי אלא לראות בכך כמאמר הפתגם 'תפסת מרובה - לא תפסת'". משמעות הפסיקה: אין לתת יד לניסיון לקבל זכויות בנכסים שהוענקו בירושה לאחר, תוך העלאת טענות עובדתיות ומשפטיות סותרות מספר תיק: תמ"ש 21585-12-22 קראו עוד