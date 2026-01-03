האזהרה החריפה של אהרון ברק: "אנחנו כבר לא דמוקרטיה ליברלית"

פרופ' אהרן ברק, נשיא בית המשפט העליון לשעבר, נאם הערב (שבת) למוחים בכיכר הבימה, זאת לציון שלוש שנים להכרזה של שר המשפטים יריב לוין על המהפכה המשפטית. בין היתר הזהיר ברק בנאומו מפני קריסת הדמוקרטיה הליברלית ומפני ראש הממשלה בנימין נתניהו. הוא גם העביר מסר למפלגות שעתידות להתמודד בבחירות.

"ב-4 בינואר 2023, לפני שלוש שנים, הכריז שר המשפטים יריב לוין על המהפכה המשטרית של הממשלה. האם אנו עדיין דמוקרטיה ליברלית? תשובתי - כבר לא", אמר ברק. "המשטר שלנו כעת הוא שלטון של רשות פוליטית אחת שנשלטת בפועל על ידי אדם אחד, אותו אדם שולט בממשלה ושולט בכנסת. זהו ראש הממשלה", הוסיף.

המשיך והזהיר מהכוונה לפגוע במערכת המשפט: "כדי ששליטה זו תהא מלאה יש להשתלט גם על הגוף היחיד שיכול לבקר את השלטון - בית המשפט". הוא טען כי תשומת הלב של הפוליטיקאים למערכת המשפט לא הפתיעה אותו: "כאשר בית המשפט הוא 'שלנו', שוב לא יתקיים שלטון החוק בשלטון. תחתיו יבוא שלטון השלטון בחוק".

"הפכנו ממעמד של אזרחים למעמד של נתינים"

נשיא העליון לשעבר טען גם כי ה"אמנה החברתית" שעמדה ביסוד המדינה ולפיה השלטון הוא נאמן של הציבור - "נרמסה באלימות", במסגרת המהפכה המשפטית. "הממשלה פועלת למען אינטרסים מגזריים ולא למען טובת הכלל והיחיד", הצהיר. "הפכנו ממעמד של אזרחים למעמד של נתינים", הוסיף.

"המהפכה המשטרית הביאה לפגיעה קשה בערכיה של הכרזת העצמאות", הוסיף ברק. "השלטון בישראל כיום אינו מקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני לכל אזרח". לאחר מכן, נתן ברק שתי דוגמאות לכך: "חוסר השוויון בגיוס לצבא של החרדים שתורתם אינה אומנותם ואשר נדון כעת בכנסת, האפליה והאלימות כלפי החברה הערבית, אלו הן רק שתי דוגמאות לכך שזכויותינו כאזרחים מופרות יום-יום".

"הגורם היחיד שיכול לעצור את ההידרדרות של הדמוקרטיה שלנו - הוא העם", אמר ברק. "בית המשפט בכוחות עצמו לא יוכל לאורך זמן למנוע את ההידרדרות שלנו. רק העם, זה העומד במרכז הדמוקרטיה הליברלית - יכול לעצור את ההידרדרות ואף להחזיר אותנו למה שהיינו וקיווינו כי נמשיך להיות".

לדבריו, ניתן להביע מחאה על ידי "שיח ציבורי ער, התארגנויות אזרחיות ובהפגנות". הוא הדגיש: "חשוב שהעם יגן על בית המשפט ועל שומרי הסף". לאחר מכן, העביר מסר גם למפלגות שיתמודדו בבחירות: "חשוב שהן יתחייבו שיעצרו את ההפיכה המשטרית ויפעלו לביטול חוקים והסדרים שפוגעים בדמוקרטיה. עליהם להתחייב שיפעלו להגן על בית המשפט, על מערכת המשפט ועל שומרי הסף".

"המשטרה מפעילה את כוחה בצורה לא שוויונית ולא מרוסנת"

ברק מתח ביקורת בנאומו גם על הדרג המבצעי, ובפרט על המשטרה: "היחס בין הדרג הפוליטי לבין הצבא, המשטרה, המוסד והשב"כ, השתבש לחלוטין. ראש הממשלה רואה עצמו מוסמך להורות לדרג הביצועי כיצד עליו לפעול בכל תחום. היחס למפגינים הוא כאל עבריינים. המשטרה מפעילה את כוחה בצורה לא שוויונית ולא מרוסנת".

ברק סיכם את נאומו במשפט: "כל חיי עבדתי בשירות הציבור. אינני אדם שנואם בכיכרות. אני מדבר אליכם הערב כי מפעל החיים של כולנו בסכנה - הדמוקרטיה הליברלית הולכת ונחלשת, הולכת ומתפוררת".

פורסם לראשונה ב-N12.