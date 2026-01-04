מי הדגם שהוביל את טבלת מסירות הרכב ב-2025?

שנת 2025 הייתה שנה של שיאים וניגודים בענף הרכב והשיא הבולט הוא היקף מסירות כלי הרכב מתוצרת סין. מנתוני הרישוי הרשמיים עולה כי בשנת 2025 עברו רישוי בישראל כ-102 אלף כלי רכב מתוצרת סין, עלייה של 60% לעומת 2024 ונתח של כ-35% מכלל המסירות.

בכך שברו כלי הרכב הסינים שיא, שהיצרנים הקוריאנים לא הצליחו להגיע אליו ביותר מ-20 השנים שבהן הם משווקים רכב בישראל. היקף הרישוי של כלי הרכב מתוצרת סין ב-2025 היה גדול מזה של הקוריאנים והיפנים גם יחד. בכל הנוגע לרכבי "אנרגיה חדשה" - חשמליות, פלאג-אין והייבריד, הפכה ישראל להיות שוק הייצוא הגדול ביותר של סין מבחינת המכירות.

בסך הכל קיבלו רישוי בשנה החולפת מעל 293 אלף כלי רכב חדשים מיבוא ישיר. לכאורה זה נתון שיא, אולם על פי הערכות בענף בין 40 ל-50 אלף כלי רכב לא נמכרו בפועל, אלא נרשמו ב-2025 על שם היבואנים בחלוף 12 חודשים ממועד ייצורם. חלק משמעותי מכלי הרכב הללו עדיין מוצעים כיום בהנחות משמעותיות, במסלול "אפס קילומטר". בקיזוז שלהם המשמעות היא, שבפועל שנת המכירות 2025 הייתה נמוכה משמעותית משנת 2024. בחודש דצמבר נמסרו רק כעשרת אלפים כלי רכב חדשים וזאת בשל המתנה של הלקוחות לשנת הדגם 2026.

מי היו המותגים הנמכרים ביותר בישראל בשנה החולפת?

בפלח הרכב החשמלי נרשמו בשנה החולפת כ-58 אלף כלי רכב חדשים - נתח שוק של כ-20%. אולם פלח זה ספג את מירב ה"רישומים העצמיים" של היבואנים, כך שבפועל הוא התכווץ לכ-12%-14% מכלל המסירות, כך על פי ההערכות. את נפח המכירות שאיבד כבשו במידה רבה פלח רכבי הפלאג-אין, שבשנה החולפת רשם כמעט 34 אלף כלי רכב, נתח של ב-15% מהמסירות.

בחלוקה למותגים הובילה טויוטה עם 35,850 כלי רכב, עלייה של 4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. יונדאי נמצאת במקום השני עם 31,173 כלי רכב, עלייה של 9.8%. במקום השלישי נמצאת צ'רי הסינית עם 27,353 כלי רכב, עלייה של 111.3%. במקום הרביעי קיה עם 24,304 כלי רכב, ירידה של 5.5%, ובמקום החמישי סקודה עם 220,783 כלי רכב, עלייה של 7.9%.

עם זאת, החלוקה לקבוצות ייצור חושפת תמונה שונה. צ'רי הסינית, עם המותגים צ'רי וג'אקו, טיפסה למקום השני עם 43,654 כלי רכב, אחרי קבוצת יונדאי-קיה, עם 55,477 כלי רכב ועקפה את טויוטה-לקסוס.

בחלוקה לדגמים הוביל את המסירות השנה הדגם ג'אקו 7 מבית קבוצת צ'רי עם 15,320 מסירות, במקום השני יונדאי קונה עם 11,770 מסירות, במקום השלישי טויוטה קורולה קרוס עם כ-9,000 מסירות. במקום הרביעי צ'רי טיגו 8 עם 8,187 מסירות ואת החמישייה הראשונה סוגרת קיה פיקנטו עם 8,062 מסירות.