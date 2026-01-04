בני שגיא, נשיא ביהמ"ש המחוזי בבאר שבע, נהרג בתאונת אופנוע

השופט הבכיר בני שגיא, נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע, נהרג הערב (א') בתאונת אופנוע קטלנית בכביש 6. שגיא, בן 54 בלבד במותו, היה מהדמויות הבולטות והמשפיעות במערכת השיפוטית בשנים האחרונות ונחשב לאחד השופטים המוערכים בישראל, הן בקרב עמיתיו על כס השיפוט והן בקרב עורכי הדין שהופיעו בפניו.

שגיא, תושב תל אביב, נשוי ואב לשלושה, היה בוגר המרכז הבינתחומי בהרצליה ובעל תואר שני מאוניברסיטת תל אביב. את דרכו החל כמתמחה בפרקליטות מחוז מרכז, ובהמשך מונה בגיל 36 בלבד לשופט שלום, ובהמשך לאחר 8 שנים לשופט מחוזי בתל אביב ולסגן נשיא בשנת 2020.

שגיא היה הצעיר מבין נשיאי בתי המשפט המחוזיים בישראל, בפער משמעותי. בעוד מרבית הנשיאים מונו סביב גיל 60, הוא הגיע לתפקידו בשלב מוקדם יחסית, לאחר מסלול מקצועי מרשים ויוצא דופן. בהנהלת הרשות השופטת הוא זכה להערכה רבה, בין היתר בשל יכולתו הייחודית להביא לסיומם של תיקים פליליים מורכבים גם בעבירות החמורות ביותר, באמצעות הסדרי טיעון יעילים ומדויקים.

"אבידה גדולה למערכת המשפט"

דוברות הרשות השופטת מסרה: "בצער רב ובהלם עמוק אנו מודיעים על פטירתו של נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע, השופט בני שגיא, שנהרג הערב בתאונת דרכים. הנשיא שגיא היה שופט מוכשר ומבטיח, מנהיג, אהוד ואהוב בקרב כל מי שזכה להכירו, שהגיע להישגים מקצועיים בגיל צעיר, ומותו הוא אבידה גדולה למערכת המשפט שבה כיהן כשופט כעשרים שנים. לצד זאת הוא היה איש משפחה מסור, בעל ואב, אוהד ספורט מושבע וחבר יקר ואהוב לעמיתיו ולסובביו.

"בשנה וחצי האחרונות כיהן שגיא נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע, אליו הגיע מבית המשפט המחוזי בתל אביב, תפקיד אותו מילא במקצועיות רבה, תוך הפגנת כישורי מנהיגות מקצועיים ואישיים. נשיא בית המשפט העליון, מנהל בתי המשפט וכל שופטי ועובדי מערכת בתי המשפט משתתפים בצער המשפחה ומביעים תנחומים מעומק הלב לכל אוהביו ומוקיריו".

שר המשפטים יריב לוין ספד לשגיא: "קיבלתי בתדהמה ובצער רב את הידיעה על מותו בטרם עת של נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע, כבוד השופט בני שגיא. הנשיא שגיא היה משפטן מבריק, שופט יוצא דופן, אהוד ומוערך על-ידי עורכי דין ומתדיינים כאחד. הנשיא שגיא קיבל על עצמו את המשימה המורכבת של ניהול בית המשפט המחוזי בבאר שבע, והפך אותו כבר בראשית כהונתו לבית משפט שנהנה מאמון ציבורי רחב.

"הנשיא שגיא היה בעל יכולות ניהול יוצאות דופן ויחסי אנוש נדירים. כל אלה, לצד ידע מקצועי רחב, הקנו לו מעמד של סמכות מקצועית וניהולית, הן בקרב עמיתיו השופטים, הן בקרב עורכי הדין והן בקרב כלל הציבור שנחשף לעשייתו.

"הנשיא שגיא יחסר מאוד למערכת המשפט בכלל, לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בפרט, ולי באופן אישי. אני שולח תנחומים מעומק לבי למשפחתו, לחבריו ולעמיתיו. יהי זכרו ברוך".

הביא לסיום של כ-90% מהתיקים בטיפולו

לפני יותר משש שנים הקים שגיא את "יחידת המוקד" בבית המשפט המחוזי בתל אביב, מנגנון חדשני שבמסגרתו נותבו אליו כל התיקים הפליליים שהוגשו לשופט דן יחיד. במסגרת זו בחן אם התיקים בשלים לניהול, ובמקביל ניהל הליך מעין-גישורי: שמע את טענות הצדדים ביחס לראיות ולעונש, וניסה לגבש הסכמה שתייתר ניהול הוכחות ארוך ויקר. תיקים שלא הגיעו להסכמה הועברו לשופט אחר, אך רבים מהם הסתיימו בהסדר.

במקביל, שגיא ערך גישורים גם בתיקי פשע חמור שנדונו בפני הרכבים של שלושה שופטים - והצליח להביא לסיום של כ-90% מהתיקים שהגיעו לטיפולו. בין היתר הוא היה השופט המגשר בתיקו של אלון קסטיאל, הרשיע את הפסיכולוג גיא דיין וזיכה את ניצב בדימוס ניסו שחם ממרבית האישומים נגדו.

עמיתיו מספרים כי על אף מעמדו הרם, הוא בחר לנהל את דיוניו באולם צנוע בקומת המרתף, בחירה שנתפסה כסמל לגישתו הישירה הצנועה והאנושית. הוא נישא לגובה רב ונהג על אופנוע כבד, ונזכיר כי על אופנוע זה הוא מצא את מותו בתאונת דרכים טרגית הערב. עורכי דין מתארים אותו כבעל יכולות בינאישיות חריגות: קשוב, אסרטיבי, מדבר בגובה העיניים ומצליח להגיע לליבם של מתדיינים.

מותו הפתאומי של בני שגיא הוא אובדן כבד למערכת המשפט ולציבור כולו.