1 המינוי החדש בנופר אנרגיה: אלה רייכמן-צוקר תכהן כמנכ"לית באירופה

אלה רייכמן צוקר תהיה אחראית על כלל פעילות נופר אנרגיה באירופה, לרבות הפרויקטים בבריטניה, איטליה, ספרד, רומניה, פולין, גרמניה ויוון. כמחצית מהפעילות של נופר מתרחשת ביבשת הישנה.

● הדירה החדשה של אושר כהן בקריית ביאליק

● לא מתחשבים ביוקר המחיה: HBO נכנסת לישראל, והמחירים עולים

על פי הודעת החברה, רייכמן תהיה אחראית על "הובלת האסטרטגיה העסקית, ניהול ואופטימיזציה של ההשקעות הקיימות, הרחבת פעילות החברה באירופה וגיוון מקורות המימון של פעילות נופר ביבשת". בעשור האחרון היא כיהנה כסמנכ"לית כספים וחברת דירקטוריון של קבוצת Vivion האירופית המבוססת בלוקסמבורג, שעוסקת בנדל"ן מסחרי בהיקף של כ-5 מיליארד אירו. לפני כן ניהלה מחלקה בענקית ראיית החשבון KPMG.

נופר אנרגיה היא חברת אנרגיה מתחדשת מהגדולות בישראל, עם פרויקטים נרחבים בארץ ובחו"ל. בשנים האחרונות היא ידעה מספר טלטלות בצמרת, כאשר רק במהלך 2025 החברה החליפה שלושה סמנכ"לי כספים ושלושה מנכ"לים.

העזיבה הבולטת ביותר הייתה של שני המנכ"לים המשותפים נדב טנא ושחר גרשון, שאף מכרו מניות של נופר עם עזיבתם, בהיקף של 224 מיליון שקל. עופר ינאי, בעלי החברה, ניסה למנות מנכ"ל אחר (עמי לנדאו) אך הוא נחסם בשל התנגדות המוסדיים לשכר שאותו דרש (11 מיליון שקל בשנה). לאחר מכן, ינאי מינה את עצמו למנכ"ל.

"אלה מגיעה אלינו עם ניסיון גלובלי משמעותי והצלחות מוכחות", אומר כעת ינאי. "היא תפעל למיזוג הפעילות האירופית לחברה אחת גדולה, ותוביל את הפעילות של נופר ביבשת".

2 תיירות

רשת ישראל קנדה מלונות מצרפת את מלון The George בתל אביב לקולקציית הפרימיום שלה, לצד מלון גלי כנרת. המלון הוקם בהשקעה של כ־500 מיליון שקל, וממוקם בסמוך לרחוב המסגר ודרך מנחם בגין בתל אביב. הוא כולל 170 חדרים, מהם 40 מיועדים להשכרה לטווח ארוך, וכן חללי עבודה ואירועים, מתחמי בריאות וספא ומסעדות.

הרשת מצרפת את The George כמלון המופעל וממותג תחת שמה, ולמעשה שוכרת אותו לחמש שנים מהבעלים - האחים דניאל ומיכאל זלקינד, בעלי השליטה בקבוצת אלקו. ברבעון השני של 2025 רכשו השניים את מלוא ההחזקות במלון מחברת אקרו ומשותפתה שבת משה (כל אחת החזיקה ב-35% וקיבלה 113 מיליון שקל). במסגרת ההסכם נקבע כי חברת הבת תנהל גם את מועדון החברים של המלון, Friends of George, ותהיה זכאית להכנסות הנובעות מניהולו.

כעת מונה ישראל קנדה מלונות 38 בתי מלון בישראל ובחו"ל, ובהם כ־4,000 חדרים. בראשה עומד המנכ"ל והשותף, ראובן אלקס.

מלון The George בתל אביב / צילום: צילום: עמית גירון

3 שיווק

חברת הצבע נירלט משתפת פעולה עם מותג האופנה הישראלי Holyland Civilians ומשיקה חולצת טי במהדורה מוגבלת עם צבע השנה שלה: IS 2026 BLUE RISE. המהלך מקודם באמצעות הפקת אופנה שצולמה בעוטף עזה בהשתתפות דמויות שמסמלות תקומה, חוסן והמשכיות - בהן המנכ"ל עמרי לוטן, שעסק בשיקום מהיר של החברה לאחר שריפת המפעל בניר עוז.

עמרי לוטן / צילום: מיכאל טופיול

ההכנסות ממכירת החולצה, שמחירה עומד על 190 שקל, יועברו לטובת פעילות קהילתית עם מועדון כדורסל עוטף דרום. המועדון הוקם כפרויקט משותף של איגוד הכדורסל הישראלי, מנהלת תקומה ומועצה אזורית אשכול לאחר מתקפת ה-7 באוקטובר.

5 מינויים חדשים

אורי אלטשולר, 43, מונה למנכ"ל פעילות ארה"ב בקנדה גלובל.

אורי אלטשולר / צילום: יוסי פונס זוג הפקות

חברת גלידות פלדמן, שבבעלות קרן גרין לנטרן, מבצעת שלושה מינויים: רדה ביבי קפוסטיאנסקי מונתה למנכ"לית, ארז וולף מונה ליו"ר ודניאל ארביב בן הרוש מונתה לסמנכ"לית המכירות.

אורית וינדר, 39, מונתה לסמנכ"לית משאבי אנוש וחברת הנהלה בקבוצת הרכב אלבר.