הדירה החדשה של אושר כהן בקריית ביאליק

1 פרויקט מגורים חדש

הזמר אושר כהן רכש דירה והיה לרוכש הראשון בפרויקט המגורים החדש UPTOWN בקריית ביאליק של החברות סלע בינוי, קבוצת בראל וקבוצת שובל. בערב ההשקה הופיע כהן במופע מיוחד מול כ־1,200 באי האירוע. במכירה המוקדמת נמכרו כ־282 דירות במחיר ממוצע של כ־2.4 מיליון שקל לדירה.

2 שיתוף־פעולה חדש

איגוד הכדורסל מעמיק את שיתוף־הפעולה עם ארגון נכי צה"ל והמרכז לאימפקט יהודי (CJI) בהקמת קבוצות כדורסל עבור נכי צה"ל, נפגעי טראומה ממלחמת "חרבות ברזל". את המיזם תוביל קרן הידידות.

הקבוצות יציעו פלטפורמה ייחודית להתמודדות עם חוויות קשות מהשירות באמצעות פעילות ספורטיבית, יאפשרו יצירת קשרים חברתיים ויעניקו סביבה תומכת במטרה לשפר את איכות חייהם של הנפגעים ולחזק את חוסנם הנפשי.

מימין: עמוס פרישמן, איתי שגיא ויוסי מתתיהו / צילום: איגוד הכדורסל

3 תערוכה

במוזיאון תל אביב לאמנות נפתחה בשבוע שעבר תערוכת "שנת אפס", לציון 80 שנה לתום מלחמת העולם השנייה. התערוכה מציגה לראשונה את סיפור הצלת אלפי יצירות אמנות מגרמניה, וכוללת למעלה מ־150 עבודות, חלקן קנון מוכר ואהוב בהקשרים חדשים, אך מרביתן טרם נראו לקהל.

בין האמנים: מארק שאגאל, אריך הקל, קתה קולביץ, מקס בקמן, יוחנן סימון, אלכסנדר ארכיפנקו, ג'יימס אנסור ועוד.

ציור מאת מאוריצי גוטליב / צילום: אברהם חי

4 מינויים

יאיר קלפר ממייסדי Magma Devs ימונה ליו"ר פעיל, וטל בר־דוד ימונה למנכ"ל במקומו.

מימין: טל בר דוד ויאיר קלפר / צילום: יחצ

מירב חליוה מונתה לסמנכ"לית מערכות מידע בתנובה. בתפקידה האחרון כיהנה כסמנכ"לית טכנולוגיות ומערכות מידע בהוט.

יניר לאובשטיין מונה למנהל חטיבת ONE Security מקבוצת ONE. קודם לכן כיהן כסמנכ"ל ב־Sygnia.