ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
אירועים ומינויים הדירה החדשה של אושר כהן בקריית ביאליק
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
אירועים ומינויים

הדירה החדשה של אושר כהן בקריית ביאליק

הזמר אושר כהן רכש דירה בפרויקט המגורים החדש UPTOWN בקריית ביאליק • איגוד הכדורסל מעמיק את שיתוף־הפעולה עם ארגון נכי צה"ל והמרכז לאימפקט יהודי • במוזיאון ת"א לאמנות נפתחה תערוכת "שנת אפס" לציון 80 שנה לתום מלחמת העולם השנייה • וזו הסמנכ"לית החדשה בתנובה • אירועים ומינויים

שירה קרני 17:58
אושר כהן / צילום: ויקיפדיה
אושר כהן / צילום: ויקיפדיה

1פרויקט מגורים חדש

הזמר אושר כהן רכש דירה והיה לרוכש הראשון בפרויקט המגורים החדש UPTOWN בקריית ביאליק של החברות סלע בינוי, קבוצת בראל וקבוצת שובל. בערב ההשקה הופיע כהן במופע מיוחד מול כ־1,200 באי האירוע. במכירה המוקדמת נמכרו כ־282 דירות במחיר ממוצע של כ־2.4 מיליון שקל לדירה.

לא מתחשבים ביוקר המחיה: HBO נכנסת לישראל, והמחירים עולים
"הופכים לעיר": מה עומד מאחורי הקמפיין החדש של היישוב בני עי"ש

2שיתוף־פעולה חדש

איגוד הכדורסל מעמיק את שיתוף־הפעולה עם ארגון נכי צה"ל והמרכז לאימפקט יהודי (CJI) בהקמת קבוצות כדורסל עבור נכי צה"ל, נפגעי טראומה ממלחמת "חרבות ברזל". את המיזם תוביל קרן הידידות.

הקבוצות יציעו פלטפורמה ייחודית להתמודדות עם חוויות קשות מהשירות באמצעות פעילות ספורטיבית, יאפשרו יצירת קשרים חברתיים ויעניקו סביבה תומכת במטרה לשפר את איכות חייהם של הנפגעים ולחזק את חוסנם הנפשי.

מימין: עמוס פרישמן, איתי שגיא ויוסי מתתיהו / צילום: איגוד הכדורסל
 מימין: עמוס פרישמן, איתי שגיא ויוסי מתתיהו / צילום: איגוד הכדורסל

3תערוכה

במוזיאון תל אביב לאמנות נפתחה בשבוע שעבר תערוכת "שנת אפס", לציון 80 שנה לתום מלחמת העולם השנייה. התערוכה מציגה לראשונה את סיפור הצלת אלפי יצירות אמנות מגרמניה, וכוללת למעלה מ־150 עבודות, חלקן קנון מוכר ואהוב בהקשרים חדשים, אך מרביתן טרם נראו לקהל.

בין האמנים: מארק שאגאל, אריך הקל, קתה קולביץ, מקס בקמן, יוחנן סימון, אלכסנדר ארכיפנקו, ג'יימס אנסור ועוד.

ציור מאת מאוריצי גוטליב / צילום: אברהם חי
 ציור מאת מאוריצי גוטליב / צילום: אברהם חי

4מינויים

יאיר קלפר ממייסדי Magma Devs ימונה ליו"ר פעיל, וטל בר־דוד ימונה למנכ"ל במקומו.

מימין: טל בר דוד ויאיר קלפר / צילום: יחצ
 מימין: טל בר דוד ויאיר קלפר / צילום: יחצ

מירב חליוה מונתה לסמנכ"לית מערכות מידע בתנובה. בתפקידה האחרון כיהנה כסמנכ"לית טכנולוגיות ומערכות מידע בהוט.

יניר לאובשטיין מונה למנהל חטיבת ONE Security מקבוצת ONE. קודם לכן כיהן כסמנכ"ל ב־Sygnia.

מספר היום

2.26 מיליון
מספר הרכבים החשמליים שמכרה BYD ב־2025