משפט רוטמן מקדם: היועמ"ש הבא יוכל להיות פוליטיקאי
היועצת המשפטית לממשלה

יו"ר ועדת החוקה אומר כי הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה תאפשר לממשלה להדיחו בגלל "חילוקי דעות המקשים על שיתוף-פעולה" • יועמ"ש הוועדה הזכיר כי ועדת שמגר המליצה על צינון של שלוש שנים למועמד שהגיע מהפוליטיקה

עמירם גיל 19:30
יו''ר ועדת החוקה, ח''כ שמחה רוטמן / צילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת
ועדת החוקה של הכנסת דנה היום (ב') בהכנה לקריאה הראשונה של הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, אשר משמעותה המעשית היא צמצום דרמטי בעצמאות היועץ שיחליף בעתיד את היועמ"שית גלי בהרב-מיארה.

יו"ר הוועדה, ח"כ שמחה רוטמן (הציונות הדתית), הודיע כי הכריע בעד נוסח של הצעת החוק, ולפיו היועמ"ש ימונה על-ידי הממשלה לפי המלצת שר המשפטים וראש הממשלה, כאשר תנאי הכשירות יהיו שהמועמד הוא אזרח ישראל, בעל כשירות לשופט עליון ומשפטן בעל שיעור קומה.

היועצים המשפטיים לכנסת חרגו מסמכותם? זה מה שהם אמורים לעשות
הנתונים נחשפים: כמה הרוויחו עורכי הדין ב-2025, ואיזה תחום בלט במיוחד

הוראה מרכזית שמקדם רוטמן קובעת כי המועמד לתפקיד לא יהיה כפוף למגבלת גיל ולהגבלת צינון מהחיים הפוליטיים טרם המינוי, למעט חברות בגוף בוחר של מפלגה. עם זאת, במהלך כהונתו ובשנה לאחריה, היועמ"ש לא יהיה פעיל בחיים הפוליטיים.

לפי הנוסח של רוטמן, משך הכהונה של היועמ"ש יהיה מרגע מינויו ועד כינונה של ממשלה חדשה. ממשלה חדשה תוכל למנות יועמ"ש ביומה הראשון - או להמשיך את כהונת היועמ"ש 100 ימים נוספים עד להחלטה אם למנות יועמ"ש אחר או להשאיר את היועמ"ש המכהן.

בנוגע להעברה מכהונה או השעיה, רוטמן קבע כי הממשלה תהיה רשאית, לפי המלצת שר המשפטים, להעביר את היועמ"ש מכהונתו או להשעותו, בין היתר במקרה בו יש בינו ובין הממשלה חילוקי דעות המקשים, לדעת הממשלה, על קיום שיתוף-פעולה יעיל ביניהם.

כזכור, הממשלה החליטה להדיח את היועמ"שית המכהנת, בהרב-מיארה, בטענה לחילוקי דעות מתמשכים - אך בג"ץ פסל את ההחלטה מטעמים פרוצדורליים.

האופוזיציה: "אתם רוצים עורך דין פוליטי לממשלה"

בתגובה לביקורת שהשמיעו חברי כנסת מהאופוזיציה, שטענו כי אין דבר בין הנוסח של רוטמן לבין התזכיר שהציע שר המשפטים לשעבר דניאל פרידמן, אמר יו"ר הוועדה כי במרבית הסעיפים שנדונו עד כה הוא שינה דברים בהתאם להערות חברי האופוזיציה. עוד טען רוטמן כי הוא משתמש בנוסח של פרידמן כמצע לדיון, אבל לא רואה את עצמו מחויב לכל הסדר המוצע בו.

עו"ד ד"ר גור בליי, יועמ"ש ועדת החוקה, אמר בדיון: "בדוח ועדת שמגר ההמלצה הייתה שלא למנות מי שטרם חלפו שלוש שנים מאז השתתף בפעילות פוליטית מן הסוג שמוגבל בחוק שירות המדינה, והממשלה אישרה את עקרונות הדוח. בתיקון שעיגן את מעמד היועמ"ש לכנסת ב-2000, דובר על צינון ביחס לפעילות פוליטית כלשהי ולא רק במוסדות המפלגה".

ח"כ גלעד קריב (הדמוקרטים) אמר בדיון כי "ציינו אתמול שלוש שנים לנאום השר יריב לוין וההפיכה המשטרית. היה לנו רסיס תקווה שאחרי ה-7 באוקטובר הממשלה תתעשת ותבין לטובת כולנו שזו לא העת לקדם את ההפיכה, וקיבלנו הפיכה על סטרואידים. מה אתם רוצים מהעם? איך לא למדתם מהאסון שהובלתם אליו, ואתם שבים ומובילים אליו?".

ח"כ איתן גינזבורג (כחול לבן) אמר: "כיום כל מי שחבר מפלגה בוחר את חברי הרשימה או את הגוף הבוחר אותם. ההבדל הוא שאתם מעזים לעשות כל מה שאף אחד לא העז. בעיקר לאור מה שחווינו שלוש שנים וביתר שאת בשנה האחרונה, בדרך בה מתייחסים ליועמ"שית ולכל נושא משרה בעולם השיפוטי, מה שצריך לעמוד לנגד עינינו הוא הגברת אמון הציבור במערכת. בניסיון לקבוע את היועמ"ש כעורך הדין של הממשלה, מאבדים את אמון הציבור".

ח"כ אפרת רייטן (הדמוקרטים) אמרה: "הפכתם את הייעוץ המשפטי לחוק ג'ובים. היו חקיקות, הלכות, תקשירים, תפיסה עקרונית, אינטרס ציבורי של ניקוי זיקה פוליטית לשמירה על אמון הציבור ואובייקטיביות, ואתה רוצה הפוך. הסרתם את המסכה. אתם רוצים עורך דין פוליטי לממשלה. זו הפיכה משטרית".

ח"כ קארין אלהרר (יש עתיד) סיכמה: "זה מינוי פוליטי על מלא. למה לעשות הצגה? אתה רוצה יועמ"ש שהוא עושה דברה של הממשלה".