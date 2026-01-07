האוצר מכחיש: לא מתכוונים לפטור את יהודה ושומרון ממס הקרקעות

במשרד האוצר מבהירים כי מס הרכוש על קרקעות פנויות, שאותו מבקשים לחדש באוצר במסגרת חוק ההסדרים לתקציב 2026, יחול גם על יהודה ושומרון. הבהרה זו מגיעה בעקבות דיווחים שהתפרסמו לאחרונה, לפיהם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מקדם פטור להתנחלויות מהמס החדש.

"עמדת משרד האוצר היא כי המס על הקרקעות צריך לחול בכל האזורים בארץ, ובשום שלב לא עלתה כוונה שהחוק לא יוחל ביהודה ושומרון", נמסר מהאוצר.

יחד עם זאת, מכיוון שביהודה ושומרון קיים כבר מס מוניציפלי על קרקע שאינה בנויה, הנקרא "ארנונת אדמת בניין", ההערכה באוצר היא שמשרד המשפטים יורה על מנגנון קיזוז בין שני המסים, על-מנת שלא לייצר כפל חבות מס על אותו נכס. הארנונה על אדמת בניין ביהודה ושומרון נמוכה ביחס למס החדש על הקרקעות הפנויות, כך שהתשלום בגין הארנונה יקוזז מתשלום המס.

הצעת החוק לחידוש מס הרכוש תובא לאישור ועדת השרים הקרובה לתיקוני חקיקה, שתתכנס בשבוע הבא, במסגרת ההכנות להגשת חוקי התקציב לכנסת.

לפי הצעת החוק, שאושרה כבר בממשלה, מס רכוש בשיעור של 1.5% יוטל על קרקע פנויה, לרבות קרקעות המהוות מלאי עסקי. ההכנסות הצפויות מהמס הן 1.75 מיליארד שקל כבר ב-2026, עם קפיצה משמעותית ל-9.5 מיליארד שקל ב-2029. הגדרת קרקע פנויה כוללת קרקע שאין עליה בניין, קרקע שאינה משמשת לעסק חקלאי או קרקע שהבנייה הקיימת עליה מהווה ניצול של פחות מ-10% מזכויות הבנייה שבתוקף.

המס, שבוטל בשנת 2000 לאחר שהוכח כמסובך ועורר מקרים של מיסוי בלתי צודק, מחודש כעת על רקע הצורך להגדיל את הכנסות המדינה. "השלכות הלחימה על צורכי הביטחון והעורף גררו עלויות נרחבות והשפיעו על המשק, עם הצורך להגדיל הכנסות", נכתב בהצעת החוק.

באוצר כרכו את המס על קרקעות בהפחתת מס הכנסה, שעלותה כ-5 מיליארד שקל בשנה, כך שיהיה קשה יותר למתנגדים לבלום את המהלך בדיונים בכנסת. לעמדת האוצר, המס על הקרקעות הוא המקור התקציבי להקלה בנטל המס על ציבור העובדים, ולכן לא רואים אפשרות שהוא ייבלם בכנסת. עם זאת, להצעה נותרה עדיין כברת דרך עד לאישור הסופי, וההיסטוריה מלמדת כי הצעות שנויות במחלוקת מסוג זה מתקשות לצלוח בשלום את משוכת ועדת הכספים של הכנסת.

סמוטריץ' אכן מקדם הטבות מס לבייס הפוליטי שלו ביהודה ושומרון, ואף ניסה להתנות את אישורן באישור הטבות המס שנקבעו לאשקלון ויישובים בצפון. אולם באוצר ביקשו לסתור פרסום ב"דה מרקר", לפיו מס הקרקעות לא יוטל על ההתנחלויות.