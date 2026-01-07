לגלובס נודע כי בחודשים הקרובים יותקנו עמדות טעינה לרכבים חשמליים בעשרות חניונים של סניפי רשת שופרסל ובמרכזים המסחריים של חברת LARO נדל"ן מקבוצת שופרסל. זאת, לאחר ששתי חברות ישראליות זכו במכרז של הקבוצה שהסתיים בימים האחרונים.

לאחר סיכום פרטי ההתקשרות בין שופרסל לחברות שזכו במכרז, הוערך כי ייפרסו כמה מאות עמדות בסך-הכול, לכל אורך הארץ, בהתאם לביקושים ולרמות הצורך המשתנות בכל אזור. בין המיקומים הבולטים של נכסי הקבוצה - לרבות סניפי הסופר, המרכזים המסחריים ומבני המשרדים - ניתן למצוא את נתניה, כוכב יאיר, מזכרת בתיה, רחובות, ירושלים, עכו, קריית מוצקין וכרמיאל.

כאמור, LARO נדל"ן מקבוצת שופרסל ערכה בשנה החולפת מכרז מול החברות המובילות בישראל, שבסופו נבחרו החברות EVedege מקבוצת יוניון ו-Scala מקבוצת אלייד ומבנה נדל"ן. שתי החברות שזכו נחשבות כמובילות בתחום עמדות הטעינה בחניונים של מרכזים מסחריים וקניונים.

נציין כי שוק הרכב החשמלי בישראל נמצא בצמיחה משמעותית, כשרבע מהרכבים החדשים שנמכרו בשנת 2024 היו חשמליים. מומחים בתחום הרכב מסבירים כי בשנים הקרובות הביקוש למכוניות חשמליות רק ילך ויגדל, וכמות המכוניות החשמליות שיעלו על הכביש מדי שנה יאמיר.

מותג הנדל"ן החדש יוצא לדרך

קבוצת שופרסל, שבראשה עומדים המנכ"לים המשותפים יוסי ושלומי אמיר, מתכננת להמשיך להשקיע בזרוע הנדל"ן של הקבוצה, ורואים בה, על-פי גורמים בחברה, כמנוע צמיחה מרכזי. הנכסים של המותג החדש, חברת LARO עומדים על שווי משותף של יותר מ-5.3 מיליארד שקל. בראש החברה עומדים המנכ"ל עמיחי פינקלשטיין והמשנה למנכ"ל אוהד סיני.

חוץ מפריסת עמדות הטעינה החשמליות ברחבי הארץ, החברה מקדמת כיום מספר פרויקטים משמעותיים בתחום הנדל"ן, ביניהם מתחם חדש בשכונת תלפיות בירושלים, בו ישולבו אזורי מסחר, תעסוקה ומגורים יחד; בכוכב יאיר-צור יגאל מתוכננת הרחבה של המרכז המסחרי לצד חידוש מלא של המרכז הקיים; ובשכונת רמות בבאר שבע מתוכנן מרכז מסחרי חדש במקום הקיים.

כזכור, לאחרונה דיווחה שופרסל כי חתמה עם חברת מתחמי הקניות ביג על עסקה להקמת מתחם ביג פאשן בשטחי המרכז הלוגיסטי ומטה החברה במזרח ראשון לציון. במסגרת העסקה, החברות יפעלו יחד לקידום תב"ע (תוכנית בניין עיר) חדשה בקרקע על פני שטח של כ-50 דונם. ביתרת הקרקע, כ-60 דונם, שופרסל מתכוונת להקים פרויקט מגורים.