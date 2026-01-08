ירידות באסיה; מניית סופטבנק צנחה במעל 7%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:50

אסיה

באסיה, נרשמות הבוקר ירידות שערים. מדדי הניקיי ננעל בירידה של כ-1.6%, בורסת הונג קונג מאבדת כעת גם היא כ-1.6%, בורסת שנגחאי נחלשת בכ-0.1% והקוספי ננעל ביציבות.

מניית ענק ההשקעות היפני סופטבנק בלטה לשלילה וצנחה במעל 7%. מניית טוקיו אלקטרון, שמספקת ציוד לבניית שבבים המשמש מפעלים שמייצרים את שבבי אנבידיה, איבדה מערכה כ-4%.

וול סטריט

וול סטריט ננעלה אתמול במגמה מעורבת, על אף שמדדי ה-S&P 500 והדאו ג'ונס נגעו בשיאים חדשים של כל הזמנים בפתח יום המסחר. הנאסד"ק עלה קלות בכ-0.2%, ה-S&P 500 ירד בכ-0.3% והדאו ג'ונס השיל מערכו כ-0.9%.

מדד הדאו ג'ונס נגרר כלפי מטה הרבה בגלל הירידה שנרשמה במניות הבנקים הגדולים, ביניהם ג'יי. פי מורגן , בנק אוף אמריקה , וולס פארגו וגולדמן סאקס ; זאת, לאחר שהם פתחו את 2026 ברגל ימין.

גם מניות חברות הנפט שברון , אקסון מובייל וקונוקו-פיליפס איבדו גובה, ייתכן שעל רקע הירידה במחירי הנפט בעולם. מנגד, מניות מזקקות הנפט ואלרו ומרתון פטרוליום סיימו את היום בעליות, לאחר שמקורות אמרו ל-CNBC שמכירות הנפט מונצואלה ימשיכו עד להודעה חדשה וכי הסנקציות עליו יצומצמו. המשקיע הנודע מייקל ברי פרסם בניוזלטר שלו מוקדם יותר השבוע כי הוא צופה שמניית ואלרו, בה הוא מחזיק מאז 2020, תהיה בין המרוויחות הגדולות ביותר מהמצב בונצואלה - עמדה שמספר בנקי השקעות גדולים מסכימים איתה.

בגזרת ענקיות הטכנולוגיה, מספר מניות מרכזיות נסחרו בעליות שערים, ביניהן אנבידיה , אלפאבית , אמזון , מיקרוסופט ופלנטיר . מניית אינטל קפצה במעל 6%. מנגד, מיקרון , AMD , מטא ו-TSMC נסחרו בירידות. בסיום יום המסחר החולף, אלפאבית עקפה את אפל במונחי שווי שוק, לראשונה מאז 2019. שווי השוק של אלפאבית עומד כעת על 3.888 טריליון דולר, והיא החברה הציבורית השנייה בגודלה בעולם, אחרי אנבידיה.

לאחר שזכו לראלי משמעותי ביום שלישי, מניות אחסון המידע רשמו אתמול ירידות. ווסטרן דיגיטל , שקפצה ביום שלישי בקרוב ל-17%, ירדה אתמול במעל 8%; סיגייט טכנולוג'י , שזינקה באותו יום בכ-14%, ירדה במעל 6%.

בגזרת בום הבינה המלאכותית, בוול סטריט ג'ורנל דיווחו אתמול כי אנתרופיק, מפתחת מודל ה-AI קלוד, מתכננת לגייס 10 מיליארד דולר לפי שווי של 350 מיליארד דולר לפני הכסף - כך לפי אנשים המעורים בעניין - מה שכמעט יכפיל את הערכת השווי שלה לעומת לפני ארבעה חודשים. לפי הגורמים, GIC, קרן העושר של סינגפור ו-Coatue Management, מתכננות להוביל את סבב הגיוס החדש. סבב הגיוס החדש, שלפי הדיווח צפוי להיסגר בשבועות הקרובים, יהיה עסקת הענק השלישית שתתרחש בפרק הזמן של השנה האחרונה, לאחר סבב גיוס בספטמבר שהעמיד את שווי החברה על 183 מיליארד דולר.

על אף הראלי במניות הביטחוניות ברחבי העולם, על רקע ההתפתחויות הגיאו־פוליטיות האחרונות, ובפרט ההשתלטות האמריקאית על ונצואלה, הנשיא טראמפ יצא אתמול בהצהרה שהפילה את מניות הדיפנס האמריקאיות, ביניהן לוקהיד מרטין , ג'נרל דיינמיקס ונורת'רופ גרומן , שנחלשו בשיעור של מעל 2%. טראמפ ציין בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו, Truth Social, כי הוא "לא יאפשר" לחברות ביטחוניות לחלק דיבידינדים או לבצע תוכניות רכישה מחדש של מניות, עד שחברות אלו ינקטו צעדים לטיפול בטענות שלו לגבי התעשייה.

"כל קבלני הביטחון של ארצות הברית, ותעשיית הביטחון כולה, היזהרו: בעוד שאנחנו מייצרים את הציוד הצבאי הטוב ביותר בעולם (אף מדינה אחרת אפילו לא קרובה!), קבלני הביטחון מחלקים כעת דיבידנדים עצומים לבעלי המניות שלהם ומבצעים רכישות חוזרות (Buybacks) ענקיות של מניות, וכל זאת על חשבון ובמחיר של השקעה במפעלים ובציוד. מצב זה לא יורשה ולא ייסבל עוד!", כתב טראמפ. "לכן, לא אאפשר חלוקת דיבידנדים או רכישה חוזרת של מניות עבור חברות ביטחוניות עד אשר בעיות אלו יתוקנו - והדבר תקף באותה מידה גם לגבי משכורות ותגמולים לבכירים. ציוד צבאי לא מיוצר בקצב מהיר מספיק! עליו להיבנות כעת באמצעות הדיבידנדים, הרכישות החוזרות של המניות והתגמולים המופרזים לבכירים, במקום ללוות ממוסדות פיננסיים או לקבל את הכסף מהממשלה שלכם. בטווח הארוך, זה טוב הן לבכירים והן לבעלי המניות, כי זה יהיה נהדר עבור המדינה שלנו!".

בהצהרה נפרדת שפרסם מוקדם יותר אתמול, הנשיא טראמפ הכביד על מניות הקשורות בתחום הנדל"ן, כאשר כתב שהוא מתכנן לקדם צעדים שימנעו ממשקיעים מוסדיים לרכוש בתים פרטיים המיועדים למשפחות (Single-family homes).

"במשך זמן רב מאוד, רכישה ובעלות על בית נחשבו לפסגת החלום האמריקאי. זה היה הפרס על עבודה קשה ועל עשיית הדבר הנכון, אבל עכשיו, בגלל האינפלציה ברמות שיא, שנגרמה על־ידי ג'ו ביידן והדמוקרטים בקונגרס, החלום האמריקאי הזה הופך בהדרגה לקשה יותר להשגה עבור יותר מדי אנשים, במיוחד עבור אמריקאים צעירים", כתב טראמפ. "מסיבה זו, ומסיבות רבות נוספות, אני נוקט בצעדים מיידיים כדי לאסור על משקיעים מוסדיים גדולים לקנות בתי מגורים נוספים למשפחות בודדות, ואני אקרא לקונגרס לעגן זאת בחקיקה. אנשים גרים בבתים, לא תאגידים ". טראמפ לא סיפק פרטים לגבי האופן בו חקיקה כזו עשויה להיות מיושמת.

מניית אינוויטיישן הומס , המשכירה הגדולה ביותר של בתים למשפחות בודדות בארה"ב, נפלה בכ-4%. מניית בלאקסטון , חברת השקעות שמחזיקה ומשכירה בתים, נפלה בקרוב ל-5%. מניות של גופים מוסדיים נוספים שמעורבים בנדל"ן בארה"ב רשמו ירידות גם הן, ביניהן אפולו גלובל מנג'מנט ובלאקרוק .

מניית מובילאיי פתחה את יום המסחר עם זינוק של כ-15%, בעקבות הכרזתו של פרופ' אמנון שעשוע בליל יום שלישי, על רכישת חברת הרובוטים היומנואידים מנטי (Mentee Robotics), שהוא נמנה עם מייסדיה, ב-900 מיליון דולר. עם זאת, עד סוף יום המסחר, היא מחקה את העליות כולן וסיימה את היום ביציבות.

שוק החוב האמריקאי

בשוק החוב האמריקאי, תשואת האג"ח הממשלתית לעשר שנים ירדה אתמול בכ-4 נקודות בסיס (כלומר, עלייה במחירים) לרמה של כ-4.14%; זאת, בעקבות מספר נתוני מאקרו שהצביעו על תמונה מעורבת בשוק העבודה האמריקאי.

בגזרת שוק העבודה האמריקאי, כמות המשרות הפנויות רשמה ירידה מפתיעה בנובמבר, לרמה הנמוכה ביותר שלה מזה יותר משנה, כך דיווחה הלשכה האמריקאית לסטטיסטיקה. סקר המשרות (JOLTS) העלה כי נרשמה בנובמבר ירידה של 303 אלף משרות לרמה של כ-7.15 מיליון משרות - הנמוכה ביותר מאז ספטמבר 2024. נוסף על כך, פורסם מדד התעסוקה של ADP לחודש דצמבר, שהצביע על עלייה של 41 אלף במספר המועסקים - שינוי מגמה לעומת הירידה של 29 אלף בנובמבר, אך מתחת לצפי האנליסטים שעמד על עלייה של 48 אלף.

במקביל, מדד מנהלי הרכש בארה"ב במגזר הלא־יצרני לחודש דצמבר הפתיע לחיוב עם קריאה של 54.4 נקודות, שהצביעה על ההתרחבות החודשית הגדולה ביותר בפעילות השירותים במהלך 2025. לפי ה-ISM, ההתרחבות באה על רקע עלייה בהזמנות ובגיוסי עובדים. צפי האנליסטים עמד על 52.2 נקודות, כאשר קריאה מעל 50 נקודות מצביעה על התרחבות בפעילות ולהפך.

שוקי הסחורות והמטבעות

מחירי הנפט רושמים הבוקר עליות קלות, לאחר יומיים רצופים של ירידות. אתמול, המחירים ירדו בשיעור של עד 2%, לאחר שהודעת טראמפ על יבוא חביות נפט מונצואלה בהיקף של כ-2 מיליארד דולר הגבירה את הציפיות לעודף היצע. לפי שעה, מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-56.2 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-60.2 דולר. הנפט שמפיקה ארה"ב משדותיה שלה נחשב ל"מתוק", כלומר כזה שמייצרים ממנו תזקיקי דלקים לרכב ולמטוסים בעיקר, בעוד שהנפט של ונצואלה נחשב ל"כבד", ולכן טוב יותר להפקת חומרי גלם נוספים לתעשייה, כמו מזוט וסולר. לכן, הפקת נפט כזו תורמת, בין היתר, לתעשייה הכבדה בארה"ב.

עוד בשוק הסחורות, מחירי הזהב והכסף ירדו אתמול בכ-0.6% ובכ-3%, בהתאמה; זאת, לאחר שהכסף חצה ביום שלישי את רף ה-80 דולר לאונקיה. הבוקר, המחירים ממשיכים לרדת. הזהב יורד בכ-0.7% ונסחר סביב 4,430 דולר לאונקיה, בעוד הכסף נופל בכ-3% ונסחר סביב 75 דולר לאונקיה.