גל הקור האירופי מחריף: מצבי חירום, תאונות ברחוב וביטולי טיסות

שורת מדינות אירופיות הכריזו היום (ה') על מצבי חירום בדרגות משתנות בשל טמפרטורות הנמוכות הרבה מתחת לאפס, מטחי שלג כבדים ושיבוש מצטבר ומשמעותי של החיים הציבוריים.

● טיסות משובשות, פקקים ורבבות מתושבי ברלין בחשיכה: גל קור ארקטי באירופה

● גרמניה ואיטליה לוחצות, צרפת מתבצרת: תפנית במאבק על הסכם עם אמריקה הלטינית

בהולנד הוכרז מצב חירום החל מהלילה, מחשש לשלגים משמעותיים שיסכנו את הנסיעה בכבישים וברכבות. אחרי ירידת שלגים משמעותית בתחילת השבוע, האיום כעת הוא גשם שיקפא על הקרקע ועל הדרכים ויהפוך אותן לחלקות ומסוכנות. הטמפרטורות בסוף השבוע הנוכחי בהולנד צפויות לצלול מתחת לעשר מעלות מתחת לאפס.

מוסכים במדינה דיווחו כי הביקוש להחליף לצמיגי חורף שובר שיאים, וכי רבים מהם אינם מקבלים יותר לקוחות, לפי העיתון ההולנדי "טלגרף". בקתדרלת אוטרכט אחד ממחוגי אחד מהשעונים הניצבים עליה התנתק וקרס, ככל הנראה בשל משקל השלג שנערם על השעון.

גם תנועת הרכבת משובשת בעקבות מזג האוויר הקשה והחריג. בשדה התעופה סכיפהול המשיכו להירשם עיכובים משמעותיים, וכאלף נוסעים נאלצו לישון במבנה במהלך הלילה. הרשויות חילקו להם כריות ושמיכות.

בצרפת, הסערה הנוכחית - המכונה "גורטי" על-ידי שירות חזאי מזג האוויר הצרפתי - צפויה לכלול שלג בכמות גדולה באלפים שבשטח המדינה וכן בשווייץ הסמוכה. גם הרשויות בבלגיה, בספרד ובבריטניה הזהירו מהשלכות הסופה הנוכחית. בבריטניה בוטלו לימודים בעיקר בויילס ובצפון המדינה, וכלי התקשורת הזהירו ממה שהם מכנים "פצצת מזג אוויר" - מטחי שלג כבדים.

מינוס 29 מעלות במרכז גרמניה

הרשויות בגרמניה, המכנות את הסופה "אלי", הכריזו על מצב חירום היום בצהריים בהמבורג. כרבע מיליון תלמידים נשארו בבית, התנועה בעיר משובשת מאוד, והתחבורה הציבורית מקרטעת. במרכז גרמניה נמדדה טמפרטורה של מינוס 29 מעלות.

גם בברלין הקור העז, אחרי הצטברות קרח על המדרכות, מעורר חשש גדול ואף ביקורת משמעותית על העירייה ועל חוסר התפקוד שלה. רק אתמול (ד') חזר החשמל לרובע שלם שבו חיים כ-50 אלף בני אדם, אחרי שפעילי אקלים קיצוניים שרפו תחנת ממסר. העירייה ביצעה את התיקונים בעיכוב משמעותי. ראש העיר קאי וגנר עומד בפני קריאות להתפטרות, אחרי שתיעוד שלו משחק טניס למרות המשבר העירוני פורסם בכלי התקשורת המקומיים.

אחד החששות הגדולים ביותר הוא מתאונות החלקה - שכבת הקרח שהצטברה על המדרכות לא פונתה, ובמקומות רבים אפילו לא "נחצב" מסלול בטוח על-ידי מפלסות ייעודיות. התוצאה: סיכון החלקה יוצא דופן שעשוי להשפיע משמעותית על קשישים שמנסים לצאת מהבית כדי להצטייד במזון ובתרופות.

בתי החולים בברלין מדווחים כי חדרי המיון מלאים בתורים ארוכים של מטופלים בעלי שברים ופציעות ראש, וכמה מהם הודיעו כי הקיבולת שלהם לטיפול הסתיימה, והם נאלצים להעביר את המטופלים לבתי חולים אחרים.

היום ומחר (ו') צפויים ממטרי שלג קלים בברלין, אך הקור העז רק ילך ויעמיק, והתחזית היא למינוס 13 מעלות ביום שבת הקרוב.

ברחבי אירופה נרשמו הרוגים בעיקר בתאונות דרכים שנגרמו כתוצאה מהתנאים הקשים. הצורך להתמודד עם פינוי הדרכים הביא למחסור חמור בחצץ מעורב במלח המשמש לשם כך, כמו גם בחומר הכימי המשמש לניקוי מטוסים מקרח לפני המראה.