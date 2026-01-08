בכירים במגזר הציבורי עשויים להצטייד ברכבי טסלה

המכרז הממשלתי לרכב חשמלי

ממשלת ישראל עשויה להצטייד בכלי רכב חשמליים של טסלה עבור בכירי ממשלה ונושאי תפקידים בכירים. כך עולה ממכרז ההצטיידות האחרון של מינהל הרכב הממשלתי ברכב חשמלי (מכרז 37), שפורסם בסוף דצמבר והופץ ליבואנים.

דרישות המכרז הן להצטיידות ברכבי שרד חשמליים, מקבוצת שווי שימוש 6, שכוללת כיום כלי רכב בטווח המחיר של כ־244 אלף שקל עד 347 אלף שקל. המכרז מציב דרישות סף טכניות ובהן בסיס גלגלים באורך 2.76 מ' לפחות, הספק של כ־270 כ"ס לפחות וטווח של לפחות 450 ק"מ.

מלבד רכבי טסלה, מדגם 3 ו־Y, שעונים על כל הדרישות, רוב היצע הדגמים, שקיים כיום בפלח הזה בישראל, הוא של דגמים מתוצרת סין. אולם הנספח העדכני של דרישות ביטחון מידע וסייבר, שמופץ ליבואנים בצמוד למכרזי הצטיידות ממשלתיים ברכב חדש על פי נוהל קיים, מציב דרישות אבטחת מידע, שמקשות על השתתפות של כלי רכב סינים במכרז אלא בכפוף לביצוע שינויים מרחיקים לכת בכלי הרכב.

בין השאר, נדרשת אבטחה של מערכת הקישוריות ברכב בכפוף לתקנים בין לאומיים מחמירים, שמפקחים על התקשורת בין המחשב המרכזי של הרכב לבין המנוע או הסוללה. נדרשת הגנה על פרטיות המשתמש בעמדות טעינה ציבוריות למניעת העברה של נתוני הזיהוי של הנהג והרכב הממשלתי; נדרשת הפרדה מוחלטת בין מערכת המולטימדיה ובין מערכות הנהיגה ברכב או אף "עיקור" מוחלט של כל יכולות התקשורת של הרכב לרשת, הוכחה שליצרן הרכב יש מערכת ניהול סייבר פעילה ועוד.

נכון להיום למותגים היפנים אין בישראל דגמים, שעונים על דרישות המכרז החדש מבחינת מימדים ומחיר ואילו לקוריאנים יש כרגע רק מתחרה אחת בפלח מבית יונדאי, איוניק 5. גם לקבוצת פולקסווגן יש מתחרה בפלח, באופן תיאורטי, אך לא בטוח אם שיקולי מחיר יאפשרו לה להשתתף. יצוין כי לא ידוע עדיין האם טסלה מתכוונת להשתתף במכרז.

מעודדים רכב חשמלי

המכרז הוא להצטיידות בכ־15 כלי רכב בלבד, אולם בענף מעריכים כי הוא עשוי לשמש בתור "פיילוט" לקראת הצטיידות הרבה יותר נרחבת בעתיד, שתכלול גם הקמה של רשתות טעינה מהירות במתחמים ממשלתיים ועוד.

במקביל, מקורות בענף מוסרים כי בימים אלה מתגבשת החלטת ממשלה לעידוד החדירה של רכב חשמלי לישראל וזו תפורסם כנראה בסוף הרבעון הראשון של השנה. ייתכן שבסמוך לביקורו הצפוי של אלון מאסק בישראל, שעליו סוכם לאחרונה בפגישה של רה"מ ושרת התחבורה עם יו"ר טסלה בארה"ב. את גיבוש המסמך צפוי להוביל משרד האנרגיה.

בעבר היו מספר החלטות ממשלתיות בנוגע להעברת צי הרכב הממשלתי לחשמלי. ב־2021 פורסמה הוראה כי לא יירכשו רכבי בנזין למעט במקרה חריג. ב־2022 פורסמה החלטה שקבעה כי מאותה שנה יירכשו לצי הממשלתי רכבים היברידיים והחל מ־2025 רק רכבים חשמליים. ב־2023 פורסמה תוכנית מעבר של רכב חשמלי לעובדים כחלק מהמעבר לצי נטול פליטות עד 2035.

בפועל מכרזי הרכש הממשלתיים האחרונים כללו בעיקר רכבים היברידיים. הצטיידות ברכב חשמלי הייתה מזערית, בנימוק של היעדר תשתית טעינה מספקת.

ממשרד האוצר נמסר בתגובה: "בניגוד לאמור, תנאי יצירת התחרות נקבעו באופן שלמיטב ידיעתנו מאפשר לכלל ספקי המסגרת הרשומים לגשת למכרז, ואין בהם כל סינון של ספק זה או אחר".

יבואנית שיאומי נערכת להשקת הרכב החשמלי שלה בישראל ב־2027 | בלעדי

חטיבת הרכב של קבוצת שיאומי (XIAOMI) הסינית ממשיכה "לחמם מנועים" לקראת כניסתה המתוכננת לאירופה. על פי הערכות עדכניות השיווק המוקדם באירופה, עשוי להתחיל כבר ברבעון האחרון של השנה ולהתרחב גם לישראל זמן קצר לאחר מכן.

לגלובס נודע כי קבוצת המילטון, שמייצגת את שיאומי בישראל, החלה לבחון אתרים ראשונים להקמת "אולם דגל" ראשי בארץ, שישלב את מוצרי האלקטרוניקה והצריכה של הקבוצה הסינית, וכן יותאם מראש גם להצגת ושיווק כלי רכב של היצרנית, כאשר אלה יהיו זמינים.

שיאומי su7, אצלנו ב־2027 / צילום: יח''צ

זאת על פי המתכונת של אולמות הקונספט "Xaiomi Home", שהיצרנית מקימה כיום באירופה. שני "אולמות דגל" כאלה כבר הוקמו בגרמניה; ואחרים מוקמים בימים אלה על פי אותה מתכונת בערים מרכזיות באירופה.

תכננו דגם גלובלי

על פי הערכות בסין החברה משלימה כיום תקינה אירופית מלאה לשני הדגמים החשמליים הראשונים שלה. השבוע השיקה החברה בסין את הדור המחודש של הסדאן SU7, שתוכננה מבראשית להיות "דגם גלובלי". הדגם החדש כולל כמה שינויים חיצוניים קלים ותא נוסעים חדש, אולם השינוי המרכזי הוא ארכיטקטורה חשמלית חדשה, שתומכת כעת בטעינה אולטרה־מהירה של עד 900 קילוואט - עם יכולת תיאורטית להוסיף טווח של 670 ק"מ בכ־15 דקות (בתקן הסיני). הדגם הארוך הטווח של המכונית מציג טווח של עד 902 ק"מ בתקן הסיני (בסביבות 760 ק"מ בתקן ה־WLTP), שהוא הנתון הגבוה ביותר לרכב מהקטגוריה הזו כיום.

גם ההספק עבר שדרוג ל־320 כ"ס בדגם הרגיל ו־690 כ"ס בדגם עם שני המנועים והאבזור התקני כולל כיום רדאר לייזר (ליידאר). המחירים שפורסמו בסין נעים בין כ-32,800 ל־44,300 דולר - התייקרות של כמה אחוזים לעומת הדגם היוצא.

ההערכות בסין הן שלאירופה ולישראל יגיעו במקביל גם גרסאות פלאג־אין של המכוניות לצד קרוס־אובר חדש וגדול עם 7 מקומות. כפי שנחשף בגלובס, היבואנית המילטון הקימה ב־2025 חברה משותפת לשיווק הרכב ביחד עם חברת "המזרח" של משפחת עיני, יבואנית רכבי לנדרובר.

לדברי אפי אהרוני, מבעלי המילטון, בישראל ההשקה תתקיים אחרי אירופה והשיווק יתבצע על ידי המילטון במסגרת חנויות שיאומי קיימות, שיורחבו ויותאמו לתצוגת רכבים וחנויות חדשות.

2026 נפתחת עם מלאי רכב "אפס קילומטר" בהנחות עמוקות

בהתאם לציפיות המוקדמות ענף הרכב פותח את 2026 עם מלאים מאסיביים של עשרות אלפי רכבי "אפס קילומטר", שנרשמו בתור "יד ראשונה מחברה". זאת לאחר שלא נמכרו בתום 12 חודשים ממועד ייצורם. כלי הרכב נמכרים בהנחות עמוקות ישירות מהיבואנים, מסוחרים או מחברות הליסינג ומחירם מקביל לעיתים למחיר של דגמים משומשים בני שנה־שנתיים של אותם כלי רכב. ברשימה ניתן למצוא כיום גם גם דגמי בנזין, שנחשבים "מבוקשים", לצד כלי רכב היברידיים חדשים יחסית. רוב הדגמים אף נרשמים בתור "שנת עלייה על הכביש 2026".

צ'רי טיגו 8 / צילום: יח''צ

באגף דגמי הקרוס־אובר אפשר למצוא כעת בחברות הליסינג הצעות לדגם פופולרי כמו צ'רי טיגו 8 פלאג־אין עם שבעה מושבים ב־150 אלף שקל, הנחה של כ־20 אלף שקל ממחיר המחירון הרשמי; יונדאי טוסון 1.6 ליטר טורבו "אורבן" מוצע ב־160 אלף שקל, הנחה של 25 אלף ממחיר המחירון כחדש; קיה סלטוס LX מוצע בכ־141 אלף שקל, הנחה של 24 אלף שקל מהמחירון הרשמי; BYD "סיל U בוסט" פלאג־אין מוצע בכ־182 אלף, הנחה של כ־17 אלף שקל מהמחירון; סיאט ארונה סטייל מוצע בהנחה של כ־9,400 שקל ואלה רק כמה דוגמאות.

בענף מעריכים כי המלאים הגדולים של כלי רכב, שכבר נרשמו בשנה שעברה, ידחפו כלפי מטה את המכירות של כלי הרכב החדשים ברבעון הראשון של 2026.