חברת הנדל"ן וילאר שבשליטת שלמה טיסר דיווחה היום (ה') לבורסה, כי חתמה על הסכם לרכישת ארבעה מתחמי תעשייה מניבים בכרמיאל וביקנעם, בתמורה כוללת של כ-520 מיליון שקל. מתחמי התעשייה מושכרים לחברת כתר מוצרים לבית ולגינה, ומשתרעים על שטח קרקע של כ-177 דונם בערים כרמיאל ויקנעם, עליהם בנויים מבני תעשיה בהיקף של כ-74,000 מ"ר.

הקרקעות שייכות לסמי סגול, לשעבר בעל השליטה של כתר פלסטיק שנמכרה בשנת 2016 לידי קרן ההשקעות הבינלאומית BC Partners, כאשר הסכם השכירות תקף עד לשנת 2038. עם זאת, במסגרת הסכמי השכירות, וילאר מקנה לכתר זכות לקצר את תקופת השכירות, לאחר השלמת שבע שנות שכירות ובהתראה מוקדמת בכתב בת שלוש שנים לפחות.

לצד זאת, וילאר תעלה את גובה דמי השכירות לכתר שעומדים כיום על סכום כולל של 21.9 מיליון שקל ל-33.3 מיליון שקל החל מחודש נובמבר 2026 בצמוד למדד המחירים לצרכן. במקביל, בחודש נובמבר 2031 גובה דמי השכירות השנתיים יעלו לסכום של 33.8 מיליון שקלים ובחודש נובמבר 2036 יעלו לסכום של כ-34.9 מיליון שקלים.

את הרכישה תממן וילאר באמצעות יתרות המזומנים ברשותה ובאמצעות הנפקת אגרות חוב ו/או מימון בנקאי, כאשר את התמורה בגין רכישת הנכסים תשלם לסגול בשלושה שלבים: 15% מהתמורה ישולמו במועדה החתימה, 10% נוספים ישולמו תוך 50 ימים ממועד חתימת ההסכם והיתרה (75%) תשולם במועד מסירת החזקה על המתחמים.

לוילאר נכסים מניבים לשימוש תעשיה ולוגיסטיקה ומקבצי דיור בישראל וברומניה בשטח כולל של כ-519 אלפי מ"ר הכוללים. מנייתה נסחרת בבורסה המקומית בשווי שוק של 1.6 מיליארד שקלים, ועלתה בשנה האחרונה בכ-13%.