צחי ברוורמן

המשטרה עיכבה לחקירה את צחי ברוורמן - וערכה חיפוש בביתו

ראש הסגל של נתניהו, ומי שמיועד להיות שגריר ישראל הבא בלונדון, נדרש להגיע הבוקר ללהב 433 • פלדשטיין, עד מפתח, זומן גם הוא • החשד נגד ברוורמן: שיבוש חקירה

גיא פלג, N12 08:20
עדות משפט נתניהו, בית משפט מחוזי תל אביב, 19.2 / צילום: תמר מצפי
להב 433 עיכבה לחקירה הבוקר (ראשון) את ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו, צחי ברוורמן, שמיועד להיות השגריר הבא של לונדון. החשד: שיבוש חקירה. זאת, אחרי הפרסום ב"אולפן שישי", שבו דווח כי המשטרה מצאה חיזוק לעדות של אלי פלדשטיין, שגם הוא זומן לחקירה.

הפגישה הלילית

על פי מקורות המעורים בפרטים, מערכת היחסים לבין אלי פלדשטיין לבין אותו בכיר בלשכה, התאפיינה ביחסי מרות הדוקים, רמת סודיות גבוהה וחשש כבד מצד הפקוד כלפי הממונה.

ברוורמן מתואר כגורם מרכזי ומשפיע בלשכת ראש הממשלה, האמון על ניהול עניינים רגישים וסגירת קצוות, בעוד פלדשטיין פעל תחתיו במסגרת תפקידו כדובר.

מאחורי הפרשה

לפי גרסת פלדשטיין בריאיון לכאן 11, השניים קיימו פגישה חריגה וחשאית במהלך המלחמה, בשעת לילה מאוחרת, בקומה מינוס 4 בחניון הקרייה בתל אביב.

לדבריו, הפגישה התנהלה תחת אמצעי זהירות קיצוניים, שכללו הוצאת טלפונים ניידים ובחירת מיקום ללא כיסוי מצלמות.

פלדשטיין טען כי סגנון ההתנהלות יצר אצלו תחושה מאיימת, והעיד כי דפוסי הפעולה שחווה הזכירו לו, כהגדרתו, התנהלות של "משפחת פשע".

מה אמר פלדשטיין?

בריאיון לכאן 11 סיפר פלדשטיין מה אמר בחקירתו, על הפגישה הלילית בחניון בקריה. "יש רק שני אנשים שיודעים על תוכן השיחה הזו, אני חייב לחשוב על העתיד", אמר פלדשטיין לחוקרי השב"כ. "אם תיפתח תיבת הפנדורה הזו, אם אפתח את הפה, אצטרך להסתכל אחורה כל החיים. לא השב"כ ולא אף גוף אחר לא יוכל לשמור עליי או על המשפחה שלי שלא יפגעו בהם".

